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McLaren 765LT проти Porsche 911 Turbo S: дивіться відео епічної дрег-гонки
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Британський YouTube-канал carwow порівняв у дрег-гонці McLaren 765LT та Porsche 911 Turbo S (992). Дивіться на Радіо MAXIMUM відео епічної гонки!
Середньомоторні купе з турбомоторами та різними типами приводу виявили найсильнішого у заїздах з місця на чверть милі, паралельних стартах з ходу на пів милі з 50 миль на годину (80 кілометрів на годину) у різних режимах, а фінальним випробуванням була оцінка ефективності гальмівних механізмів зі швидкості 100 миль на годину (161 кілометр на годину). Гайда дивитися на відео, якому автомобілю вдалося впоратися з усіма завданнями найкраще.
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McLaren 765LT – спецверсія британського купе з 765-сильним (800 Нм) 4,0-літровим V8, 7-швидкісним "роботом", заднім приводом та лонч-контролем. Суперкар важить 1339 кілограмів і коштує у Великій Британії 280 тисяч фунтів стерлінгів.
Porsche 911 Turbo S у кузові 992 на 44 відсотки дешевший за конкурента і коштує від 156 тисяч фунтів стерлінгів. В активі купе опозитний 3,75-літровий шестициліндровий двигун з подвійним турбонаддувом потужністю 650 кінських сил і моментом 800 Нм крутного моменту, є повний привід і 8-швидкісний "робот" з лонч-контролем. Німецький автомобіль на три центнери важчий за британський.
На дистанції чверть милі McLaren і Porsche розділило 0,2 секунди, у гонках "з ходу" суперкар з V8 домінував беззастережно, а ось підсумки тесту гальм виявилися цікавими. Два місяці тому carwow вже порівнювали 765LT із задньопривідними конкурентами – Ferrari F8 та 911 GT2 RS.
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