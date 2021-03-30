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Кен Блок виставить на аукціон спорткари з Джимхани: відео з колекцією
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Американський автоперегонник Кен Блок виставить на продаж 3 модифіковані спорткари Ford. Вони брали участь у зйомках екстремального серіалу "Джимхана". Усі автомобілі можна побачити наживо у виставковому залі компанії в американському штаті Мічиган.
Творець "Джимхани" виставить на продаж власні спорткари у зв'язку з закінченням співпраці з компанією Ford, яка тривала майже 10 років, пише Motor1. Під час торгів до покупки буде доступний модифікований Ford Fiesta ST 2011 випуску. 600-сильний хетчбек з розвиненим аеродинамічним обвішуванням, пофарбований у знамениту ліврею. Він брав участь у зйомках третьої частини екстремального серіалу.
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Наступним лотом стане ще один Ford Fiesta ST під назвою RX43. Спорткар, що зійшов з конвеєра у 2013 році, був героєм відразу трьох випусків "Джимхани", під час яких Кен Блок демонстрував свої навички на висоті 1300 метрів над рівнем моря в американському штаті Юта. Також він тестував автомобіль на вулицях Дубая. Крім того, саме на цьому хетчбеку автоперегонник брав участь у світовому чемпіонаті з ралі-кросу та змагався у дрег-гонці з Льюїсом Хемілтоном.
Найунікальнішим екземпляром, який буде доступний до покупки, стане Ford RS200 1986 року випуску. Унікальний спорткар чорного кольору, побудований для ралі групи B, обладнаний двигуном потужністю 700 кінських сил. Сам власник називає спорткар "автомобілем мрії".
Усі три модифіковані Ford зберігаються у виставковому залі компанії у Мічигані. Вартість примірників поки не розкривається.
У кінці лютого Кен Блок виставив на продаж свій Subaru WRX STi 2002 року випуску. Модифікований спорткар-рекордсмен творця "Джимхани" оцінили у 53 000 доларів.
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