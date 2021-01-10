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Дуже сміливо: модель Victoria's Secret знялась топлес (фото 18+)
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Популярна модель Жасмін Тукс потішила фанатів пікантними знімками без одягу, похизувавшись ідеальною фігурою. Ця дівчина справді готова на сміливі фотосесії!
29-річна американська топ-модель Жасмін Тукс підкорює серця фанатів не тільки на модних показах та на обкладинках відомих видань. Дівчина з ангельським обличчям та ідеальним тілом веде акаунт в соцмережі Instagram, де має понад 4,2 млн підписників. І це не дивно, адже красуня ділиться кадрами зі зйомок, тренувань та звичайних буднів.
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Нещодавно дівчина опублікувала кілька фото, на яких позує абсолютно без одягу, прикриваючись лише руками. Понад 124 тисячі лайків та більше як 600 коментарів з компліментами підтверджують, що Жасмін знає, як привернути до себе увагу.
Джерело фото: instagram.com/jastookes
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