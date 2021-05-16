Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ліза Мейсон — 39-річна гімнастка з Великобританії.

Готовий до нових знайомств? Сьогоднішньою героїнею традиційної щотижневої спокусливої рубрики від Радіо MAXIMUM стала британська гімнастка Ліза Мейсон, яка приголомшливо виглядає у 39 років і без комплексів демонструє своє тіло в Instagram.

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Мати двох дітей Ліза Мейсон стала першою британською гімнасткою, яка вийшла у фінал чемпіонатів Європи та світу. Своєю перемогою в китайському Тяньцзіні вона допомогла Великобританії вперше вивести повну команду на Олімпійські ігри.

Жінка тричі ставала чемпіонкою Британії з гімнастики, а свій перший титул отримала в 14 років, що зробило її наймолодшою ​​гімнасткою, яка виграла дорослий чемпіонат. На юнацькому чемпіонаті Великобританії у 1995 році Мейсон зламала руку після падіння з брусів і пережила складну операцію, але травма не зупинила її.

Зараз спортсменка працює тренером, хореографом і спортивною моделлю. Учасниця Олімпіади-2000 зводить з розуму своїх підписників в Instagram розкішною фігурою. І ми підготували для тебе добірку найсексуальніших знімків красуні. Насолоджуйся:

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