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Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+)

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Гімнастка Ліза Мейсон - фото 1
Гімнастка Ліза Мейсон

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ліза Мейсон — 39-річна гімнастка з Великобританії.

Готовий до нових знайомств? Сьогоднішньою героїнею традиційної щотижневої спокусливої рубрики від Радіо MAXIMUM стала британська гімнастка Ліза Мейсон, яка приголомшливо виглядає у 39 років і без комплексів демонструє своє тіло в Instagram.

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Мати двох дітей Ліза Мейсон стала першою британською гімнасткою, яка вийшла у фінал чемпіонатів Європи та світу. Своєю перемогою в китайському Тяньцзіні вона допомогла Великобританії вперше вивести повну команду на Олімпійські ігри.

Жінка тричі ставала чемпіонкою Британії з гімнастики, а свій перший титул отримала в 14 років, що зробило її наймолодшою ​​гімнасткою, яка виграла дорослий чемпіонат. На юнацькому чемпіонаті Великобританії у 1995 році Мейсон зламала руку після падіння з брусів і пережила складну операцію, але травма не зупинила її.

Зараз спортсменка працює тренером, хореографом і спортивною моделлю. Учасниця Олімпіади-2000 зводить з розуму своїх підписників в Instagram розкішною фігурою. І ми підготували для тебе добірку найсексуальніших знімків красуні. Насолоджуйся:

Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+) - фото 459696

Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+) - фото 459697

Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+) - фото 459698

Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+) - фото 459699

Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+) - фото 459700

Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+) - фото 459701

Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+) - фото 459702

Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+) - фото 459703

Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+) - фото 459704

Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+) - фото 459705

Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+) - фото 459706

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