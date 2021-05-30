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31 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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31 травня – понеділок - фото 1
31 травня – понеділок

Сьогодні, 31 травня, віряни шанують пам'ять Семи дів-мучениць. Також відзначають Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням, Всесвітній день боротьби з нерівністю і день блондинок. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

31 травня православна церква шанує пам'ять Семи дів-мучениць, які постраждали за віру у хористів в IV столітті. Страждання дів були описані в працях мученика Федота, родича одного із загиблих. До слова, Федота на Русі вважали помічником весни.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 31 травня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Андрій, Богдан, Давид, Денис, Христина, Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням
  • Всесвітній день боротьби з нерівністю
  • День блондинок
  • 1223 – Пройшла битва на річці Калці між російсько-половецькими військами і військами Чингісхана
  • 1578 – Італійський археолог Антоніо Босіо виявив в Римі древні християнські катакомби
  • 1787 – В Англії організований перший в світі крикетний клуб
  • 1836 – В Англії запатентований гребний гвинт
  • 1850 – Скасування загального виборчого права у Франції
  • 1868 – В околицях Парижа в парку Сен-Клу пройшла перша велогонка
  • 1879 – У Берліні відкрилася перша в світі електрична залізниця і продемонстрований перший електропоїзд
  • 1884 – Американський лікар, пропагандист вегетаріанства Джон Харві Келлог запатентував кукурудзяні пластівці
  • 1889 – Вільям Баррі Оуен купив у художника Френсіса Барро малюнок його пса на прізвисько Ніппер, заплативши за малюнок 50 фунтів стерлінгів. Сьогодні картина відома кожному меломанові
  • 1941 – У Німеччині готичний шрифт замінений на латинський
  • 1946 – Утворено літакобудівне ОКБ О. К. Антонова
  • 1961 – Проголошення незалежності Південно-Африканської Республіки від Великобританії
  • 1979 – Експедиція Комсомольської правди на лижах досягла Північного полюса.
  • 1997 – Український парламент ратифікував договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Росією
  • 2004 – Ізраїльський верховний суд ухвалив, що іноземці, які взяли іудаїзм, мають право отримати ізраїльське громадянство
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Ніппер

ХТО НАРОДИВСЯ 31 ТРАВНЯ

  • 1557 – Федір Іоаннович, третій за старшинством син Івана Грозного
  • 1802 – Чезаре Пуньі, італійський композитор, який написав перший балет на російську тему Коник-Горбоконик
  • 1847 – Вільям Джеймс Піррі, ірландський кораблебудівник, що керував найбільшою судноверф'ю світу, творець Титаніка
  • 1850 – Євген Павлович Тверітінов, електротехнік, творець однієї з конструкцій акумуляторів
  • 1908 – Ян Фрід, режисер
  • 1930 – Клінт Іствуд, американський кіноактор і режисер
  • 1950 – Том Беренджер (справжнє ім'я Томас Майкл Мур), американський кіноактор
  • 1965 – Брук Шилдс, американська кіноактриса
  • 1976 – Колін Джеймс Фаррелл, ірландський кіноактор
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Вільям Джеймс Піррі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сполохи грають – чекайте зміни погоди
  • Сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно – буде погана погода
  • Хмара дощова шумить – чекайте граду і вітру
  • До вечора купчасті хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна починати щось нове, звільнятися з роботи або переходити на нову
  • Не варто лагодити взуття та одяг
  • Не треба стригти волосся і нігті
  • Не рекомендують здійснювати великі покупки

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