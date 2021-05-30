31 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 травня, віряни шанують пам'ять Семи дів-мучениць. Також відзначають Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням, Всесвітній день боротьби з нерівністю і день блондинок. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

31 травня православна церква шанує пам'ять Семи дів-мучениць, які постраждали за віру у хористів в IV столітті. Страждання дів були описані в працях мученика Федота, родича одного із загиблих. До слова, Федота на Русі вважали помічником весни.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 31 травня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Андрій, Богдан, Давид, Денис, Христина, Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням

Всесвітній день боротьби з нерівністю

День блондинок

1223 – Пройшла битва на річці Калці між російсько-половецькими військами і військами Чингісхана

1578 – Італійський археолог Антоніо Босіо виявив в Римі древні християнські катакомби

1787 – В Англії організований перший в світі крикетний клуб

1836 – В Англії запатентований гребний гвинт

1850 – Скасування загального виборчого права у Франції

1868 – В околицях Парижа в парку Сен-Клу пройшла перша велогонка

1879 – У Берліні відкрилася перша в світі електрична залізниця і продемонстрований перший електропоїзд

1884 – Американський лікар, пропагандист вегетаріанства Джон Харві Келлог запатентував кукурудзяні пластівці

1889 – Вільям Баррі Оуен купив у художника Френсіса Барро малюнок його пса на прізвисько Ніппер, заплативши за малюнок 50 фунтів стерлінгів. Сьогодні картина відома кожному меломанові

1941 – У Німеччині готичний шрифт замінений на латинський

1946 – Утворено літакобудівне ОКБ О. К. Антонова

1961 – Проголошення незалежності Південно-Африканської Республіки від Великобританії

1979 – Експедиція Комсомольської правди на лижах досягла Північного полюса.

1997 – Український парламент ратифікував договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Росією

2004 – Ізраїльський верховний суд ухвалив, що іноземці, які взяли іудаїзм, мають право отримати ізраїльське громадянство

Ніппер

ХТО НАРОДИВСЯ 31 ТРАВНЯ

1557 – Федір Іоаннович, третій за старшинством син Івана Грозного

1802 – Чезаре Пуньі, італійський композитор, який написав перший балет на російську тему Коник-Горбоконик

1847 – Вільям Джеймс Піррі, ірландський кораблебудівник, що керував найбільшою судноверф'ю світу, творець Титаніка

1850 – Євген Павлович Тверітінов, електротехнік, творець однієї з конструкцій акумуляторів

1908 – Ян Фрід, режисер

1930 – Клінт Іствуд, американський кіноактор і режисер

1950 – Том Беренджер (справжнє ім'я Томас Майкл Мур), американський кіноактор

1965 – Брук Шилдс, американська кіноактриса

1976 – Колін Джеймс Фаррелл, ірландський кіноактор

Вільям Джеймс Піррі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сполохи грають – чекайте зміни погоди

Сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно – буде погана погода

Хмара дощова шумить – чекайте граду і вітру

До вечора купчасті хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна починати щось нове, звільнятися з роботи або переходити на нову

Не варто лагодити взуття та одяг

Не треба стригти волосся і нігті

Не рекомендують здійснювати великі покупки

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