На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
31 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 11
Сьогодні, 31 травня, віряни шанують пам'ять Семи дів-мучениць. Також відзначають Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням, Всесвітній день боротьби з нерівністю і день блондинок. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
31 травня православна церква шанує пам'ять Семи дів-мучениць, які постраждали за віру у хористів в IV столітті. Страждання дів були описані в працях мученика Федота, родича одного із загиблих. До слова, Федота на Русі вважали помічником весни.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 31 травня, іменини відзначають власники таких імен: Федот, Андрій, Богдан, Давид, Денис, Христина, Юлія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням
- Всесвітній день боротьби з нерівністю
- День блондинок
- 1223 – Пройшла битва на річці Калці між російсько-половецькими військами і військами Чингісхана
- 1578 – Італійський археолог Антоніо Босіо виявив в Римі древні християнські катакомби
- 1787 – В Англії організований перший в світі крикетний клуб
- 1836 – В Англії запатентований гребний гвинт
- 1850 – Скасування загального виборчого права у Франції
- 1868 – В околицях Парижа в парку Сен-Клу пройшла перша велогонка
- 1879 – У Берліні відкрилася перша в світі електрична залізниця і продемонстрований перший електропоїзд
- 1884 – Американський лікар, пропагандист вегетаріанства Джон Харві Келлог запатентував кукурудзяні пластівці
- 1889 – Вільям Баррі Оуен купив у художника Френсіса Барро малюнок його пса на прізвисько Ніппер, заплативши за малюнок 50 фунтів стерлінгів. Сьогодні картина відома кожному меломанові
- 1941 – У Німеччині готичний шрифт замінений на латинський
- 1946 – Утворено літакобудівне ОКБ О. К. Антонова
- 1961 – Проголошення незалежності Південно-Африканської Республіки від Великобританії
- 1979 – Експедиція Комсомольської правди на лижах досягла Північного полюса.
- 1997 – Український парламент ратифікував договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Росією
- 2004 – Ізраїльський верховний суд ухвалив, що іноземці, які взяли іудаїзм, мають право отримати ізраїльське громадянство
ХТО НАРОДИВСЯ 31 ТРАВНЯ
- 1557 – Федір Іоаннович, третій за старшинством син Івана Грозного
- 1802 – Чезаре Пуньі, італійський композитор, який написав перший балет на російську тему Коник-Горбоконик
- 1847 – Вільям Джеймс Піррі, ірландський кораблебудівник, що керував найбільшою судноверф'ю світу, творець Титаніка
- 1850 – Євген Павлович Тверітінов, електротехнік, творець однієї з конструкцій акумуляторів
- 1908 – Ян Фрід, режисер
- 1930 – Клінт Іствуд, американський кіноактор і режисер
- 1950 – Том Беренджер (справжнє ім'я Томас Майкл Мур), американський кіноактор
- 1965 – Брук Шилдс, американська кіноактриса
- 1976 – Колін Джеймс Фаррелл, ірландський кіноактор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сполохи грають – чекайте зміни погоди
- Сонце 31 травня опускається в серпанок, буде дощ, а хмарно – буде погана погода
- Хмара дощова шумить – чекайте граду і вітру
- До вечора купчасті хмари не пройшли – прикмета до того, що погода зіпсується
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна починати щось нове, звільнятися з роботи або переходити на нову
- Не варто лагодити взуття та одяг
- Не треба стригти волосся і нігті
- Не рекомендують здійснювати великі покупки
Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
-
21:1531 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Дівчина тижня: зухвала стрибунка з трампліна Юліане Зайфарт, яка оголилася для Playboy
-
20:22Три знаки Зодіаку, на яких чекатиме спокуса у перший день літа
-
19:49Незвичайний Mercedes-Benz в унікальному кузові пустять з молотка
-
19:21Вагітна MamaRika вразила шанувальників чуттєвими кадрами з чоловіком
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
18:48Водійські хитрощі: 3 перевірених способи, як поміняти колесо автомобіля без домкрата
-
18:15Гороскоп на 31 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Голий політик помочився у чашку під час онлайн-засідання парламенту
-
17:21Як приготувати полуничне морозиво: рецепт від Тетяни Литвинової
-
16:50Дивіться, як корабель пройшов крізь водяний смерч у Малайзії: відео
-
16:19Гороскоп на цей тиждень 31 травня – 6 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:51McDonald's в Іллінойсі дарує співробітникам iPhone: яку просту умову потрібно виконати
-
15:21Найстійкіші знаки Зодіаку, які завжди йдуть до своїх цілей
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:48Австралієць чекав п'ять років, щоб відкрити знайдений сейф, і ось що він знайшов всередині
-
14:20Нова музика весни 2021: добірка кліпів, які гідні вашої уваги
-
13:55Укрзалізниця запускає нові потяги до Угорщини та Австрії
-
13:22Застукали на гарячому: кумедні фото котів, які точно покращать настрій
-
12:53Без фотошопу: модель Теммі Хемброу показала реальні форми у бікіні (18+)
-
12:15Погода у червні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
11:55Nike випустить кросівки для фанатів аніме, які можна стилізувати
-
11:21Замість кота: британка знайшла у пральній машині несподіваного гостя
-
10:52Розкута тренерка Ана Чері лише у халаті розбурхала фанів (18+)
-
10:20До Дня хіміка: курйозні факти з життя знаменитих вчених
-
20:50Дівчина тижня: зухвала стрибунка з трампліна Юліане Зайфарт, яка оголилася для Playboy
-
18:48Водійські хитрощі: 3 перевірених способи, як поміняти колесо автомобіля без домкрата
-
16:19Гороскоп на цей тиждень 31 травня – 6 червня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:20Нова музика весни 2021: добірка кліпів, які гідні вашої уваги
-
12:15Погода у червні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 травня
-
08:19Любовні пригоди чекають на ці 4 знаки Зодіаку на початку літа
- 29 травня
-
21:45МАНЧЕСТЕР СІТІ ▶ ЧЕЛСІ онлайн трансляція: дивитись фінал Ліги чемпіонів 2021
-
18:18Як схуднути за допомогою бігу: 5 відповідей на важливі питання
-
14:20Кінопрем'єри червня 2021: найкращі нові фільми, які варто переглянути
-
12:15Магнітні бурі у червні 2021: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
10:43Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 травня
-
08:13Учені назвали приємне заняття, яке може замінити вам тренування
- 28 травня
-
21:49Які сексуальні фантазії найчастіше навідують чоловіків, а які – жінок: дослідження
-
19:13Як безпечно подорожувати літаком під час пандемії COVID-19: 5 дієвих порад
-
16:49Ідеальна Подорож: вигравайте поповнення рахунку в новій акції від Радіо MAXIMUM і Київстар
-
16:42Rosa Ventorum: Христина Соловій випустила перший свій альбом за 3 роки
-
14:20Музичні новинки травня 2021: плейлист 40+ нових українських пісень
-
12:15Місячний посівний календар на червень 2021: коли і що садити
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 травня
-
07:19Погода в Україні 28 травня: точний прогноз по містах
- 27 травня
-
21:1028 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:50Сніданок по-королівськи: що принц Чарльз їсть вранці
-
16:18Як змінювалася найвпізнаваніша з ангелів Victoria's Secret Сара Сампайо: фото 18+
-
12:15День ангела у червні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця