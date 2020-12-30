31 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 грудня, у всьому світі святкують Новий рік, а віряни вшановують пам'ять святителя Модеста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 31 грудня віряни вшановують пам'ять святителя Модеста. Народився він на території Малої Азії у родині християн. Ще з юних років він зрозумів, що хоче долучитися до суворого чернечого життя. Тому в молоді роки Модест прийняв чернечий постриг.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 31 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марко, Маркіян, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, а також Тадей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Новий рік

1695 – у Королівстві Англія ввели податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою).

1807 – празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представив перший в Європі проєкт кінної залізниці (від Ческе Будейовице до Лінца).

1808 – французький вчений Жозеф-Луї Гей-Люссак сформулював один зі своїх газових законів.

1857 – указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошено місто Оттава.

1869 – британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявив на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу.

1899 – початок ефемеридного часу (року).

1904 – вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді – Лонгакр) у Нью-Йорку.

1938 – в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.

1942 – "Бій у Баренцевому морі" або "Новорічний бій" між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами. Слабші британські сили (2 крейсери, 5 есмінців і кілька легкоозброєних суден) відігнали німецьку ескадру (1 лінкор, 1 важкий крейсер, 6 есмінців). Через це Адольф Гітлер відправив у відставку адмірала Редера.

1968 – перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.

1989 – у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Мечникова" (нині "Кловська").

1990 – у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.

1992 – припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки – Чеська та Словацька.

1999 – Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації.

2004 – на Тайвані офіційно відкрили хмарочос "Тайбей 101", найвищий на той час у світі – 509 м.

2009 – у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.

ХТО НАРОДИВСЯ 31 грудня

1378 – Альфонсо де Борджіа, згодом Папа Римський Калікст III (1455–1458).

1747 – Готфрід Август Бюргер, німецький поет, відомий баладою "Ленора" (1773).

1805 – Марі д'Агу (псевдонімом Даніель Стерн), французька письменниця. Дружина угорського композитора Ференца Ліста, теща німецьеого композитора Ріхарда Вагнера.

1842 – Джованні Больдіні, італійський художник доби декадансу.

1858 – Вінцас Кудірка (Vincas Kudirka), автор литовського національного гімну (Tautiška giesmė).

1869 – Анрі Матісс (Henri Matisse), французький художник.

1880 – Джордж Маршалл, американський генерал, голова об'єднаного штабу союзників у роки 2-ї Світової війни, держсекретар США; розробив програму економічного відродження післявоєнної Європи ("план Маршалла").

1892 – Михайль Семенко, український поет, основоположник українського футуризму (панфутуризму)

1937 – Ентоні Гопкінс, британський і американський актор, лауреат премій "Оскар" і BAFTA

1948 – Донна Саммер, одна з найвідоміших американських співачок 1970-х років, лауреатка 5 премій "Греммі".

1965 – Ґун Лі, китайська акторка.

1984 – Кетрін Брітт, австралійська кантрі-співачка.

1987 – Емілі Ле Пеннек, французька гімнастка, олімпійська чемпіонка.

1990 – Патрік Чен, канадський фігурист, чемпіон світу.

1995 – Геббі Дуглас, американська гімнастка, олімпійська чемпіонка.



День народження Ентоні Гопкінса / Фото Getty Images

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Вважалося, що не можна залишати ножі на видному місці, адже біси можуть домашнє щастя порізати.

Молоко у відкритому посуді теж заборонялося залишати, інакше злі духи можуть туди забратися та завдати шкоди здоров'ю людини.

Господині не повинні зашивати сьогодні одяг, щоб не довелося займатися виправленням помилок весь наступний рік.

Жінкам 31 грудня не можна стригти волосся, бо в новому році його поменшає.

Входити в новий рік із боргами називали поганою прикметою, тому рекомендується розрахуватися з усіма до 1 січня.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися за новорічним святковим столом, це може привести до невдачі.

Навмисно розбитий посуд – така прикмета говорить про те, що в будинку будуть сварки.

Не варто бідно накривати столи з частуванням – це може привести до бідності. І також не можна викидати частування зі столу, така прикмета говорить про те, що удача може від вас відвернутися.

Не варто викидати ялинку з балкона або у вікно – це може негативно позначитися на сімейному добробуті.

Віруючій людині, яка дотримується посту, не варто відзначати радість рясними застіллями: стіл повинен відповідати обмеженням різдвяного посту, а алкогольних напоїв не повинно бути зовсім.

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