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31 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 31 грудня, у всьому світі святкують Новий рік, а віряни вшановують пам'ять святителя Модеста. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 31 грудня віряни вшановують пам'ять святителя Модеста. Народився він на території Малої Азії у родині християн. Ще з юних років він зрозумів, що хоче долучитися до суворого чернечого життя. Тому в молоді роки Модест прийняв чернечий постриг.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 31 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марко, Маркіян, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, а також Тадей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Новий рік
- 1695 – у Королівстві Англія ввели податок на вікна (щоби не платити, дехто з мешканців просто заклав їх цеглою).
- 1807 – празький професор-політехнік Франтішек Йозеф Герстнер представив перший в Європі проєкт кінної залізниці (від Ческе Будейовице до Лінца).
- 1808 – французький вчений Жозеф-Луї Гей-Люссак сформулював один зі своїх газових законів.
- 1857 – указом британської королеви Вікторії столицею Канади проголошено місто Оттава.
- 1869 – британський археолог-аматор Джон Вуд на південь від Ізміра виявив на 7-метровій глибині руїни храму Артеміди, який вважався одним із семи античних чудес світу.
- 1899 – початок ефемеридного часу (року).
- 1904 – вперше масово святкували Новий рік на площі Таймс-Сквер (тоді – Лонгакр) у Нью-Йорку.
- 1938 – в Індіанаполісі вперше презентували прилад для визначення вмісту алкоголю в крові водіїв через аналіз повітря, яке ті видихали.
- 1942 – "Бій у Баренцевому морі" або "Новорічний бій" між британськими кораблями арктичного конвою JW-51B і німецькими рейдерами. Слабші британські сили (2 крейсери, 5 есмінців і кілька легкоозброєних суден) відігнали німецьку ескадру (1 лінкор, 1 важкий крейсер, 6 есмінців). Через це Адольф Гітлер відправив у відставку адмірала Редера.
- 1968 – перший у світі політ надзвукового пасажирського літака Ту-144.
- 1989 – у Києві відкрито першу ділянку (1,9 км) 3-ї (Сирецько-Печерської) лінії столичного метрополітену з трьома станціями: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Мечникова" (нині "Кловська").
- 1990 – у зустрічі за чемпіонську корону з шахів Гаррі Каспаров переміг Анатолія Карпова.
- 1992 – припинила існування спільна держава чехів і словаків — Чехословаччина. З 1 січня 1993 в Європі з'явилися дві нові суверенні республіки – Чеська та Словацька.
- 1999 – Борис Єльцин пішов у відставку з поста президента Російської Федерації.
- 2004 – на Тайвані офіційно відкрили хмарочос "Тайбей 101", найвищий на той час у світі – 509 м.
- 2009 – у Литві зупинили Ігналінську атомну електростанцію, що працювала з 1983 року.
ХТО НАРОДИВСЯ 31 грудня
- 1378 – Альфонсо де Борджіа, згодом Папа Римський Калікст III (1455–1458).
- 1747 – Готфрід Август Бюргер, німецький поет, відомий баладою "Ленора" (1773).
- 1805 – Марі д'Агу (псевдонімом Даніель Стерн), французька письменниця. Дружина угорського композитора Ференца Ліста, теща німецьеого композитора Ріхарда Вагнера.
- 1842 – Джованні Больдіні, італійський художник доби декадансу.
- 1858 – Вінцас Кудірка (Vincas Kudirka), автор литовського національного гімну (Tautiška giesmė).
- 1869 – Анрі Матісс (Henri Matisse), французький художник.
- 1880 – Джордж Маршалл, американський генерал, голова об'єднаного штабу союзників у роки 2-ї Світової війни, держсекретар США; розробив програму економічного відродження післявоєнної Європи ("план Маршалла").
- 1892 – Михайль Семенко, український поет, основоположник українського футуризму (панфутуризму)
- 1937 – Ентоні Гопкінс, британський і американський актор, лауреат премій "Оскар" і BAFTA
- 1948 – Донна Саммер, одна з найвідоміших американських співачок 1970-х років, лауреатка 5 премій "Греммі".
- 1965 – Ґун Лі, китайська акторка.
- 1984 – Кетрін Брітт, австралійська кантрі-співачка.
- 1987 – Емілі Ле Пеннек, французька гімнастка, олімпійська чемпіонка.
- 1990 – Патрік Чен, канадський фігурист, чемпіон світу.
- 1995 – Геббі Дуглас, американська гімнастка, олімпійська чемпіонка.
День народження Ентоні Гопкінса / Фото Getty Images
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Вважалося, що не можна залишати ножі на видному місці, адже біси можуть домашнє щастя порізати.
- Молоко у відкритому посуді теж заборонялося залишати, інакше злі духи можуть туди забратися та завдати шкоди здоров'ю людини.
- Господині не повинні зашивати сьогодні одяг, щоб не довелося займатися виправленням помилок весь наступний рік.
- Жінкам 31 грудня не можна стригти волосся, бо в новому році його поменшає.
- Входити в новий рік із боргами називали поганою прикметою, тому рекомендується розрахуватися з усіма до 1 січня.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритися за новорічним святковим столом, це може привести до невдачі.
- Навмисно розбитий посуд – така прикмета говорить про те, що в будинку будуть сварки.
- Не варто бідно накривати столи з частуванням – це може привести до бідності. І також не можна викидати частування зі столу, така прикмета говорить про те, що удача може від вас відвернутися.
- Не варто викидати ялинку з балкона або у вікно – це може негативно позначитися на сімейному добробуті.
- Віруючій людині, яка дотримується посту, не варто відзначати радість рясними застіллями: стіл повинен відповідати обмеженням різдвяного посту, а алкогольних напоїв не повинно бути зовсім.
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