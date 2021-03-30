31 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 31 березня, у світі відзначають Міжнародний день декольте та День бекапа, а віряни вшановують пам'ять святого Кирила. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 31 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 31 березня, віряни вшановують пам'ять архієпископа Єрусалимського Кирила.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 31 березня, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Трохим, Данило, Карпо, Едуард, Ананій, Дмитро та Наталія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний День бекапа

Міжнародний день декольте

День тако в Мексиці

День Свободи на Мальті

1284 — засновано Пітергаус — найстаріший і найменший коледж Кембридзького університету.

1821 — скасовано Португальську інквізицію.

1831 — Квебек та Монреаль (Канада) отримують статус міст.

1854 — укладено Канаґавський договір між Японією та США.

1889 — відбулось офіційне відкриття Ейфелевої башти.

1896 — Віткомб Джадсон у США запатентував перший замок-блискавку.

1900 — перша реклама автомобілів з'явилася в американській газеті Saturday Evening Post. Філадельфійська компанія опублікувала її під назвою "Автомобілі, які приносять задоволення".

1900 — у Франції прийнято закон, що обмежує робочий день жінок та дітей 11 годинами.

1901 — у світ вийшов перший автомобіль Мерседес, який створив Вільгельм Майбах для Motoren Gesellschaft.

1917 — США придбали у Данії Віргінські острови за $25 мільйонів

1917 — у Києві відкрилась перша українська гімназія.

1918 — США вперше перевели годинники на літній час.

1923 — у Нью-Йорку відбувся перший танцювальний марафон, у якому перемогла Алма Каммінгс, оскільки протрималася на ногах 27 годин.

1929 — Українська академія наук погодила Харківський правопис української мови

1940 — відкрився нью-йоркський аеропорт "Ла Гардія".

1949 — Ньюфаундленд став 10-ою провінцією Канади.

1952 — відкрилась Львівська філія Академії наук України.

1959 — тибетський буддійський лідер Далай Лама втік з окупованого китайцями Тибету.

1966 — з космодрому Байконур, здійснений пуск ракети-носія "Молнія" з автоматичною міжпланетною станцією "Луна-10". Вже 3 квітня вона стала першим у світі штучним супутником Місяця.

1967 — після рішення Франції про вихід з військової організації НАТО штаб-квартира НАТО "переїхала" з Парижа у Брюссель (Бельгія) після рішення Франції покинути організацію.

1973 — у хіт-параді журналу Billboard уперше з'явився альбом гурту Pink Floyd "The Dark Side of the Moon", який тримався у ТОП-100 упродовж наступних 14 років.

1976 — легендарні рокери Led Zeppelin випустили свій 6 студійний альбом під назвою "Presence".

1991 — на референдумі в Грузії 90% населення проголосувало за незалежність країни.

1992 — ООН проголосувала за введення санкцій проти Лівії

1998 — Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля, досягнувши 402,6 км/год.

Бекап або резервне копіювання - процес створення копій інформації з носія на випадок видалення або пошкодження

ХТО НАРОДИВСЯ 31 березня

1499 — Пій IV (справжнє ім'я Джованні Анджело де Медічі), Папа Римський

1596 — Рене Декарт, французький філософ, математик, фізик, а також основоположник аналітичної геометрії

1684 — Франческо Дуранте, італійський композитор, який заснував Неаполітанську школу опери

1685 — Йоганн Себастьян Бах, знаменитий німецький композитор

1693 — Джон Гаррісон, англійський учений, який винайшов хронометр

1811 — Роберт Вільгельм Бунзен, німецький хімік, якому вдалось відкрити цезій і рубідій, а також винайти газовий пальник.

1869 — Микола Бокаріус, український вчений, один із засновників судової медицини

1872 — Артур Ґріффіт, ірландський журналіст, політичний діяч, один з засновників партії Шинн Фейн, президент Ірландської Вільної держави у 1922.

1873 — Микола Міхновський, український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму та організатор війська.

1878 — Фредерік Джон Нівен, канадський письменник (Роки, що літають, Трансплантований).

1882 — Корній Чуковський (Микола Васильович Корнєйчуков), радянський письменник українського походження (Мойдодир, Айболить)та літературознавець

1906 — Томонага Синітіро японський фізик, який отримав Нобелівську премію "за фундаментальні роботи по квантовій електродинаміці, що мали глибокі наслідки для фізики елементарних частинок"

1914 — Леонід Вишеславський, український поет

1922 — Володимир Марчак, польський письменник і поет українського походження (Українець в Польщі)

1926 — Джон Фаулз, англійський письменник (Жінка французького лейтенанта, Волхв)

1934 — Джонс Ширлі, американська актриса і співачка.

1934 — Річард Чемберлен, американський кіноактор (Юлій Цезар, Соломонові копальні)

1939 — Римар Петро Олексійович, український архітектор, член Національної спілки архітекторів України, член International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)

1943 — Крістофер Вокен (справжнє ім'я Рональд Вокен), американський актор (Мертва зона, Кримінальне чтиво).

1944 — Мік Ралфс, англійський рок-музикант, гітарист (Moot the Hoople, Bad Company).

1955 — Ангус Янг, шотландський рок-музикант, гітарист австралійського гурту "AC/DC".

1971 — Юен МакГрегор, шотландський кіноактор (Зоряні війни, Ангели і Демони, Доктор Сон)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на вулиці видно перші квіти, то квітень буде теплим;

Якщо досі багато снігу, то буде хороший врожай;

Якщо ще залишились купки снігу, то рік буде вдалим;

Якщо на озерах з'явились лебеді, то до потепління;

Якщо побільшало комах, то скоро буде врожай грибів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;

Не можна займатись садівництвом;

Не можна зберігати вдома старі та поламані речі;

Не можна виходити на вулицю до світанку;

Не можна вишивати та шити;

Не можна їсти не пісну їжу.

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