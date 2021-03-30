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31 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 31 березня, у світі відзначають Міжнародний день декольте та День бекапа, а віряни вшановують пам'ять святого Кирила. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 31 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 31 березня, віряни вшановують пам'ять архієпископа Єрусалимського Кирила.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 31 березня, іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Трохим, Данило, Карпо, Едуард, Ананій, Дмитро та Наталія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний День бекапа
- Міжнародний день декольте
- День тако в Мексиці
- День Свободи на Мальті
- 1284 — засновано Пітергаус — найстаріший і найменший коледж Кембридзького університету.
- 1821 — скасовано Португальську інквізицію.
- 1831 — Квебек та Монреаль (Канада) отримують статус міст.
- 1854 — укладено Канаґавський договір між Японією та США.
- 1889 — відбулось офіційне відкриття Ейфелевої башти.
- 1896 — Віткомб Джадсон у США запатентував перший замок-блискавку.
- 1900 — перша реклама автомобілів з'явилася в американській газеті Saturday Evening Post. Філадельфійська компанія опублікувала її під назвою "Автомобілі, які приносять задоволення".
- 1900 — у Франції прийнято закон, що обмежує робочий день жінок та дітей 11 годинами.
- 1901 — у світ вийшов перший автомобіль Мерседес, який створив Вільгельм Майбах для Motoren Gesellschaft.
- 1917 — США придбали у Данії Віргінські острови за $25 мільйонів
- 1917 — у Києві відкрилась перша українська гімназія.
- 1918 — США вперше перевели годинники на літній час.
- 1923 — у Нью-Йорку відбувся перший танцювальний марафон, у якому перемогла Алма Каммінгс, оскільки протрималася на ногах 27 годин.
- 1929 — Українська академія наук погодила Харківський правопис української мови
- 1940 — відкрився нью-йоркський аеропорт "Ла Гардія".
- 1949 — Ньюфаундленд став 10-ою провінцією Канади.
- 1952 — відкрилась Львівська філія Академії наук України.
- 1959 — тибетський буддійський лідер Далай Лама втік з окупованого китайцями Тибету.
- 1966 — з космодрому Байконур, здійснений пуск ракети-носія "Молнія" з автоматичною міжпланетною станцією "Луна-10". Вже 3 квітня вона стала першим у світі штучним супутником Місяця.
- 1967 — після рішення Франції про вихід з військової організації НАТО штаб-квартира НАТО "переїхала" з Парижа у Брюссель (Бельгія) після рішення Франції покинути організацію.
- 1973 — у хіт-параді журналу Billboard уперше з'явився альбом гурту Pink Floyd "The Dark Side of the Moon", який тримався у ТОП-100 упродовж наступних 14 років.
- 1976 — легендарні рокери Led Zeppelin випустили свій 6 студійний альбом під назвою "Presence".
- 1991 — на референдумі в Грузії 90% населення проголосувало за незалежність країни.
- 1992 — ООН проголосувала за введення санкцій проти Лівії
- 1998 — Енді Валлас встановив світовий рекорд швидкості для серійного автомобіля, досягнувши 402,6 км/год.
ХТО НАРОДИВСЯ 31 березня
- 1499 — Пій IV (справжнє ім'я Джованні Анджело де Медічі), Папа Римський
- 1596 — Рене Декарт, французький філософ, математик, фізик, а також основоположник аналітичної геометрії
- 1684 — Франческо Дуранте, італійський композитор, який заснував Неаполітанську школу опери
- 1685 — Йоганн Себастьян Бах, знаменитий німецький композитор
- 1693 — Джон Гаррісон, англійський учений, який винайшов хронометр
- 1811 — Роберт Вільгельм Бунзен, німецький хімік, якому вдалось відкрити цезій і рубідій, а також винайти газовий пальник.
- 1869 — Микола Бокаріус, український вчений, один із засновників судової медицини
- 1872 — Артур Ґріффіт, ірландський журналіст, політичний діяч, один з засновників партії Шинн Фейн, президент Ірландської Вільної держави у 1922.
- 1873 — Микола Міхновський, український політичний і громадський діяч, адвокат, публіцист, перший ідеолог українського націоналізму та організатор війська.
- 1878 — Фредерік Джон Нівен, канадський письменник (Роки, що літають, Трансплантований).
- 1882 — Корній Чуковський (Микола Васильович Корнєйчуков), радянський письменник українського походження (Мойдодир, Айболить)та літературознавець
- 1906 — Томонага Синітіро японський фізик, який отримав Нобелівську премію "за фундаментальні роботи по квантовій електродинаміці, що мали глибокі наслідки для фізики елементарних частинок"
- 1914 — Леонід Вишеславський, український поет
- 1922 — Володимир Марчак, польський письменник і поет українського походження (Українець в Польщі)
- 1926 — Джон Фаулз, англійський письменник (Жінка французького лейтенанта, Волхв)
- 1934 — Джонс Ширлі, американська актриса і співачка.
- 1934 — Річард Чемберлен, американський кіноактор (Юлій Цезар, Соломонові копальні)
- 1939 — Римар Петро Олексійович, український архітектор, член Національної спілки архітекторів України, член International Council on Monuments and Sites (ICOMOS)
- 1943 — Крістофер Вокен (справжнє ім'я Рональд Вокен), американський актор (Мертва зона, Кримінальне чтиво).
- 1944 — Мік Ралфс, англійський рок-музикант, гітарист (Moot the Hoople, Bad Company).
- 1955 — Ангус Янг, шотландський рок-музикант, гітарист австралійського гурту "AC/DC".
- 1971 — Юен МакГрегор, шотландський кіноактор (Зоряні війни, Ангели і Демони, Доктор Сон)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на вулиці видно перші квіти, то квітень буде теплим;
- Якщо досі багато снігу, то буде хороший врожай;
- Якщо ще залишились купки снігу, то рік буде вдалим;
- Якщо на озерах з'явились лебеді, то до потепління;
- Якщо побільшало комах, то скоро буде врожай грибів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;
- Не можна займатись садівництвом;
- Не можна зберігати вдома старі та поламані речі;
- Не можна виходити на вулицю до світанку;
- Не можна вишивати та шити;
- Не можна їсти не пісну їжу.
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