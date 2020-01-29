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30 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 30 січня, віряни вшановують пам'ять Антонія Перезимника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 30 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Антонія Перезимника. Він був засновником християнського чернецтва, єгипетським анахоретом, творцем пустельництва й інспіратором монашого життя у християнстві
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 30 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 9 до н. е. – урочисте освячення на Марсовому полі в Римі "Вівтаря Миру" з білого мармуру на честь тріумфу імператора Августа
- 1018 – в замку Ортенбург у Будишині польський князь Болеслав Хоробрий уклав з імператором священної римської імперії Генріхом ІІ мирну угоду
- 1607 – внаслідок катастрофічної повені затоплено близько 200 миль2 вздовж берегів Бристольського каналу та Севернського естуарію. Загинуло близько 2000 осіб
- 1644 – відбулася Охматівська битва
- 1648 – Нідерландська революція: укладено Мюнстерський мирний договір, що припинив війну між Нідерландами та Іспанією
- 1649 – королю Англії Карлу І відрубали голову
- 1703 – згідно з переказами, в Едо відбулась помста сорока семи самураїв – колишніх васалів клану Ако – за свого пана
- 1790 – у Великій Британії відбулися випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі
- 1801 – опубліковано маніфест російського імператора Павла I про анексію Росією Грузинського царства (Картлі-Кахеті)
- 1835 – Річард Лоуренс скоїв замах на президента США Ендрю Джексона
- 1836 – на квартирі Василя Жуковського, у присутності Олександра Пушкіна, Микола Гоголь уперше читав уголос свого "Ревізора"
- 1847 – місто Єрба Буена у Каліфорнії перейменоване у Сан-Франциско
- 1853 – в соборі Паризької Богоматері 45-річний імператор Франції Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо
- 1868 – у Києві відкрилася музична школа (тепер – Київське музичне училище імені Рейнгольда Ґлієра)
- 1894 – Чарльз Кінг із Детройта, штат Мічиган, запатентував пневматичний молоток
- 1901 – інтронізація Шептицького на Галицького митрополита
- 1902 – Велика Британія та Японія підписали угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії
- 1911 – внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе
- 1915 – атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни
- 1930 – здійснений запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери
- 1931 – у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста"
- 1932 – у Фінляндії запроваджено в дію "сухий закон"
- 1933 – канцлером Німеччини став Адольф Гітлер
- 1934 – у Мордовії стратостат "Осоавіахім-1" уперше у світі досяг висоти 20600 м. При спуску зазнав катастрофи і всі три члени екіпажу загинули
- – Сальвадор Далі одружився з Оленою Д'яконовою, більше відомою як Гала
- 1937 – ухвалено нову Конституцію УРСР
- 1941 – британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Єгипті
- 1972 – у північноірландському Деррі британські солдати розстріляли демонстрацію ірландських католиків, вбивши 14 людей; ці події названі "Кривавою неділею"
- 1992 – у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ)
- – Ісландія визнала незалежність України
- – Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія
- – перша канадська жінка-астронавт українського походження Роберта Лінн Бондар закінчила восьмиденну місію на човнику НАСА "Діскавері"
- 1998 – створено Комітет керівників органів по роботі з особовим складом міністерств оборони країн-учасниць СНД
- 2004 – користувач Юрій Коваль створив першу статтю Вікіпедії українською мовою
- 2007 – вийшла в продаж операційна система Windows Vista
- 2015 – пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН
ХТО НАРОДИВСЯ 30 СІЧНЯ
- 58 до н. е. – Лівія Друзілла, дружина Октавіана Августа (38 до н. е. – 14), мати імператора Тиберія, прабаба імператора Калігули, баба імператора Клавдія і прапрабаба імператора Нерона.
- 1720 – Бернардо Беллотто, італійський живописець і графік, представник т. зв. "ведутного" живопису.
- 1765 – Кукольник Василь Григорович, український науковий і культурно-освітній діяч, учений-енциклопедист. Доктор вільних мистецтв, філософії і права. Батько Нестора, Платона та Павла Кукольників.1781 – Адельберт фон Шаміссо, німецький поет, натураліст і дослідник. Cham – символ Шаміссо, який вживають при латинських назвах ботанічних видів, які він описав.
- 1834 – Володимир Антонович, український історик, археолог, етнограф.
- 1848 – Фердинанд Манліхер, австрійський інженер, зброяр, конструктор магазинної і автоматичної гвинтівок та автоматичного пістолета.
- 1869 – Каміонський Оскар Ісакович, український оперний і камерний співак.
- 1882 – Франклін Рузвельт, американський політичний і державний діяч, 32-й президент США.
- 1895 – Петро Дяченко, командир полку Чорних Запорожців, командир 2-ї дивізії Української Національної Армії, генерал-хорунжий УНА в екзилі.
- 1899 – Володимир Горбовий, діяч УВО і ОУН, адвокат у Галичині, оборонець у політичних процесах.
- 1900 – Ісак Дунаєвський, радянський композитор українського єврейського походження.
- 1904 – Алексенко Іван Никанорович, український радянський інженер-конструктор танкобудівник, засновник і перший керівник спеціального конструкторського бюро машинобудування (СКБМ) Харківського паровозобудівного заводу, творець перших радянських середніх танків Т-12 і Т-24.
- 1904 – Антон Комар, фізик.
- 1912 – Барбара Такман, американський історик, письменник, журналіст, найбільше відома за книгою "Серпневі гармати".
- 1920 – Делберт Манн, американський режисер кіно і телебачення. Отримав премію "Оскар" за дебютний фільм "Марті". Режисер фільмів "Любов під в'язами", "Джейн Ейр", "На західному фронті без змін".
- 1923 – Леонід Гайдай, радянський кінорежисер українського походження.
- 1925 – Дуглас Енгельбарт, один з перших дослідників людино-машинного інтерфейсу і винахідник комп'ютерного маніпулятора — миші.
- 1930 – Всеволод Нестайко, український дитячий письменник.
- 1937 — Ванесса Редґрейв, британська актриса, лауреат премії "Оскар"
- 1951 – Філ Коллінз, англійський співак, актор.
- 1956 – Федір Шпиг, український економіст, фінансист, громадський і політичний діяч; президент Асоціації аматорського футболу України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Антона встановлювалася тепла погода, то говорили, що чекати наступного дня потужних морозів.
- "Антон хитрий з усіх боків" – таке прислів'я існувала в давнину.
- На Антона і Антоніну пекли спеціальні круглі колобки з толокна і пригощали ними дітей – щоб швидше літо настало, адже колобки символізували сонце.
- Якщо весь день була відлига – чекайте ранньої весни і гарного улову риби.
- Якщо сонце з’явилося тільки опівдні, слід очікувати ранньої весни.
- Йде сніг – прикмета до того, що весна буде пізньою.
- Якщо білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози будуть сильними і надовго.
- Лиса лягла на сніг – бути холоду.
- Гучний щебет синиць вранці також віщує похолодання.
- Якщо місяць лише зрідка визирає з-за хмар – можна сподіватися на гарний урожай зернових культур.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не слід багато працювати та носити щось важке.
- Не бажано у цей день зловживати спиртними напоями, а також переїдати.
- Не можна нині минати нужденних.
- У цей день жінкам не можна в’язати і прясти, готувати сочевицю і боби, щоб діти на кір не хворіли і щоб не провокувати віспу, виразку і чуму.
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