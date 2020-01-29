30 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 30 січня, віряни вшановують пам'ять Антонія Перезимника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 30 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Антонія Перезимника. Він був засновником християнського чернецтва, єгипетським анахоретом, творцем пустельництва й інспіратором монашого життя у християнстві

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 30 січня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Антоній, Єгор, Юрій, Георгій, Іван, Антоніна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

9 до н. е. – урочисте освячення на Марсовому полі в Римі "Вівтаря Миру" з білого мармуру на честь тріумфу імператора Августа

1018 – в замку Ортенбург у Будишині польський князь Болеслав Хоробрий уклав з імператором священної римської імперії Генріхом ІІ мирну угоду

1607 – внаслідок катастрофічної повені затоплено близько 200 миль2 вздовж берегів Бристольського каналу та Севернського естуарію. Загинуло близько 2000 осіб

1644 – відбулася Охматівська битва

1648 – Нідерландська революція: укладено Мюнстерський мирний договір, що припинив війну між Нідерландами та Іспанією

1649 – королю Англії Карлу І відрубали голову

1703 – згідно з переказами, в Едо відбулась помста сорока семи самураїв – колишніх васалів клану Ако – за свого пана

1790 – у Великій Британії відбулися випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі

1801 – опубліковано маніфест російського імператора Павла I про анексію Росією Грузинського царства (Картлі-Кахеті)

1835 – Річард Лоуренс скоїв замах на президента США Ендрю Джексона

1836 – на квартирі Василя Жуковського, у присутності Олександра Пушкіна, Микола Гоголь уперше читав уголос свого "Ревізора"

1847 – місто Єрба Буена у Каліфорнії перейменоване у Сан-Франциско

1853 – в соборі Паризької Богоматері 45-річний імператор Франції Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо

1868 – у Києві відкрилася музична школа (тепер – Київське музичне училище імені Рейнгольда Ґлієра)

1894 – Чарльз Кінг із Детройта, штат Мічиган, запатентував пневматичний молоток

1901 – інтронізація Шептицького на Галицького митрополита

1902 – Велика Британія та Японія підписали угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії

1911 – внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе

1915 – атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни

1930 – здійснений запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери

1931 – у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста"

1932 – у Фінляндії запроваджено в дію "сухий закон"

1933 – канцлером Німеччини став Адольф Гітлер

1934 – у Мордовії стратостат "Осоавіахім-1" уперше у світі досяг висоти 20600 м. При спуску зазнав катастрофи і всі три члени екіпажу загинули

– Сальвадор Далі одружився з Оленою Д'яконовою, більше відомою як Гала

1937 – ухвалено нову Конституцію УРСР

1941 – британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Єгипті

1972 – у північноірландському Деррі британські солдати розстріляли демонстрацію ірландських католиків, вбивши 14 людей; ці події названі "Кривавою неділею"

1992 – у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ)

– Ісландія визнала незалежність України

– Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія

– перша канадська жінка-астронавт українського походження Роберта Лінн Бондар закінчила восьмиденну місію на човнику НАСА "Діскавері"

1998 – створено Комітет керівників органів по роботі з особовим складом міністерств оборони країн-учасниць СНД

2004 – користувач Юрій Коваль створив першу статтю Вікіпедії українською мовою

2007 – вийшла в продаж операційна система Windows Vista

2015 – пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН

У Вікіпедії написано першу статтю українською мовою

ХТО НАРОДИВСЯ 30 СІЧНЯ

58 до н. е. – Лівія Друзілла, дружина Октавіана Августа (38 до н. е. – 14), мати імператора Тиберія, прабаба імператора Калігули, баба імператора Клавдія і прапрабаба імператора Нерона.

1720 – Бернардо Беллотто, італійський живописець і графік, представник т. зв. "ведутного" живопису.

1765 – Кукольник Василь Григорович, український науковий і культурно-освітній діяч, учений-енциклопедист. Доктор вільних мистецтв, філософії і права. Батько Нестора, Платона та Павла Кукольників.1781 – Адельберт фон Шаміссо, німецький поет, натураліст і дослідник. Cham – символ Шаміссо, який вживають при латинських назвах ботанічних видів, які він описав.

1834 – Володимир Антонович, український історик, археолог, етнограф.

1848 – Фердинанд Манліхер, австрійський інженер, зброяр, конструктор магазинної і автоматичної гвинтівок та автоматичного пістолета.

1869 – Каміонський Оскар Ісакович, український оперний і камерний співак.

1882 – Франклін Рузвельт, американський політичний і державний діяч, 32-й президент США.

1895 – Петро Дяченко, командир полку Чорних Запорожців, командир 2-ї дивізії Української Національної Армії, генерал-хорунжий УНА в екзилі.

1899 – Володимир Горбовий, діяч УВО і ОУН, адвокат у Галичині, оборонець у політичних процесах.

1900 – Ісак Дунаєвський, радянський композитор українського єврейського походження.

1904 – Алексенко Іван Никанорович, український радянський інженер-конструктор танкобудівник, засновник і перший керівник спеціального конструкторського бюро машинобудування (СКБМ) Харківського паровозобудівного заводу, творець перших радянських середніх танків Т-12 і Т-24.

1904 – Антон Комар, фізик.

1912 – Барбара Такман, американський історик, письменник, журналіст, найбільше відома за книгою "Серпневі гармати".

1920 – Делберт Манн, американський режисер кіно і телебачення. Отримав премію "Оскар" за дебютний фільм "Марті". Режисер фільмів "Любов під в'язами", "Джейн Ейр", "На західному фронті без змін".

1923 – Леонід Гайдай, радянський кінорежисер українського походження.

1925 – Дуглас Енгельбарт, один з перших дослідників людино-машинного інтерфейсу і винахідник комп'ютерного маніпулятора — миші.

1930 – Всеволод Нестайко, український дитячий письменник.

1937 — Ванесса Редґрейв, британська актриса, лауреат премії "Оскар"

1951 – Філ Коллінз, англійський співак, актор.

1956 – Федір Шпиг, український економіст, фінансист, громадський і політичний діяч; президент Асоціації аматорського футболу України.

У цей день народився Всесолод Нестайко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Антона встановлювалася тепла погода, то говорили, що чекати наступного дня потужних морозів.

"Антон хитрий з усіх боків" – таке прислів'я існувала в давнину.

На Антона і Антоніну пекли спеціальні круглі колобки з толокна і пригощали ними дітей – щоб швидше літо настало, адже колобки символізували сонце.

Якщо весь день була відлига – чекайте ранньої весни і гарного улову риби.

Якщо сонце з’явилося тільки опівдні, слід очікувати ранньої весни.

Йде сніг – прикмета до того, що весна буде пізньою.

Якщо білки 30 січня збираються зграйками в одному дуплі, то морози будуть сильними і надовго.

Лиса лягла на сніг – бути холоду.

Гучний щебет синиць вранці також віщує похолодання.

Якщо місяць лише зрідка визирає з-за хмар – можна сподіватися на гарний урожай зернових культур.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не слід багато працювати та носити щось важке.

Не бажано у цей день зловживати спиртними напоями, а також переїдати.

Не можна нині минати нужденних.

У цей день жінкам не можна в’язати і прясти, готувати сочевицю і боби, щоб діти на кір не хворіли і щоб не провокувати віспу, виразку і чуму.

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