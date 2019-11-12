3 вагомі причини снідати кукурудзяною кашею

Для північної Італії – це полента, для Молдови та Румунії – мамалига. У нас же з кукурудзяної каші готують смачнезний банош. Що стосується каші, то вона багата на вітаміни та мікроелементи, а також зовсім не містить глютену. Причому, її можна подавати на сніданок!

Кукурудзяна каша має відносно низький глікемічний індекс, і сприятливо впливає на роботу травної системи. Її рекомендують для харчування вагітним жінкам, дітям, людям похилого віку, а також тим, хто стежить за своєю вагою. Чим же ще корисна кукурудзяна каша?

І ще: Чим корисні тренування перед сніданком

1. Залізо з рослинного джерела. Кукурудзяна каша приносить користь вашому здоров'ю, підтримуючи рівень заліза. Чашка кукурудзяної муки забезпечує 4,2 міліграма заліза. Цей елемент допомагає еритроцитам транспортувати кисень по всьому організму, а також стимулювати обмін речовин, активуючи ферменти, необхідні для вироблення енергії.

2. Фосфор. Кукурудзяна каша – хороше джерело фосфору. Він допомагає формувати вашу ДНК, утворює компонент клітинних мембран, а також сприяє мінералізації кісткової тканини. Чашка кукурудзяної муки містить 294 міліграми фосфору або 42% від необхідного щоденного споживання.

Кукурудзяна каша надзвичайно корисна

3. Клітковина. Кукурудзяна каша містить багато клітковини, яка допомагає наповнити шлунок, щоб ви відчували себе ситими якомога довше. У чашці кукурудзяної муки – 9 грамів клітковини.

Вона також багата амінокислотами, вітамінами А, С, Е, PP, групи В, каротиноїди, магнієм, калієм, селеном, цинком. Тому не полінуйтесь приготувати собі на сніданок саме кукурудзяну кашу!

Читайте також: Ідеальний сніданок для тих, хто сидить на дієті