3 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 травня, у світі відзначають Всесвітній день свободи преси, а віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день на Радіо МАКСИМУМ.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 3 травня віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 3 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Гавриїл, Федір, а також Віолетта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день свободи преси

1783 – російська імператриця Катерина II заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії: відбулось закріпачення селян.

1791 – Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято.

1815 – утворено Королівство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії.

1841 – Нова Зеландія оголошена британською колонією.

1880 – відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.

1991 – у столиці Намібії підписана "Віндхукська декларація", що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер. За рішенням ЮНЕСКО визначений як Всесвітній день свободи преси.

1995 – указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького.

2004 – протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об'єдналися в Протестантську церкву Нідерландів.

2014 – створено добровольчий батальйон "Айдар".

ХТО НАРОДИВСЯ 3 ТРАВНЯ

1469 – Нікколо Мак'явеллі, політичний діяч і мислитель, державний секретар Флоренції.

1606 – Лоренцо Ліппі, італійський художник та поет доби бароко.

1686 – Антоніо Гаї, венеційський скульптор.

1892 – Джордж Паджет Томсон, англійський фізик, лауреат Нобелівської премії 1937 року.

1897 – Януарій Бортник, український режисер і актор.

1898 – Голда Меїр, ізраїльська державна діячка родом з України. Одна з засновників держави Ізраїль, 4-й прем'єр-міністр Ізраїлю.

1900 – Микола Яковченко, український актор театру й кіно на характерних ролях.

1917 – Киро Глигоров, перший президент Північної Македонії.

1930 – Степан Пінчук, український критик, літературознавець, перекладач.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато шишок на ялинах – хліб добре вродить.

Якщо шишок багато на сосні, то жито буде добре рости.

Сильний і гучний перший грім віщує хороший урожай.

Якщо день дощовий і холодний, то меду не буде.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто цього дня сваритися та гніватися.

Не можна нині витрачати багато грошей, а також укладати важливі угоди.

Не слід у цей день будувати нові стосунки.

Не можна сьогодні відмовляти людям у допомозі.

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