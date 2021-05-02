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3 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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3 травня – понеділок

Сьогодні, 3 травня, у світі відзначають Всесвітній день свободи преси, а віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день на Радіо МАКСИМУМ.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 3 травня віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихини.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 3 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Гавриїл, Федір, а також Віолетта. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день свободи преси
  • 1783 – російська імператриця Катерина II заборонила указом селянам Лівобережної України та Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії: відбулось закріпачення селян.
  • 1791 – Надзвичайний Сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію 3 травня — першу конституцією в Європі і другу у світі (після Конституції США). У Польщі цей день відзначається як національне свято.
  • 1815 – утворено Королівство Польське, що згідно з рішенням Віденського конгресу стало частиною Російської імперії.
  • 1841 – Нова Зеландія оголошена британською колонією.
  • 1880 – відкрито перший в Україні львівський кінний трамвай.
  • 1991 – у столиці Намібії підписана "Віндхукська декларація", що закликає уряди держав всього світу забезпечувати свободу преси і її демократичний характер. За рішенням ЮНЕСКО визначений як Всесвітній день свободи преси.
  • 1995 – указом Президента Л.Кучми встановлено перший після 1991 року орден України — Богдана Хмельницького.
  • 2004 – протестантські церкви, що існували в Нідерландах протягом сотень років роздільно, об'єдналися в Протестантську церкву Нідерландів.
  • 2014 – створено добровольчий батальйон "Айдар".
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ХТО НАРОДИВСЯ 3 ТРАВНЯ

  • 1469 – Нікколо Мак'явеллі, політичний діяч і мислитель, державний секретар Флоренції.
  • 1606 – Лоренцо Ліппі, італійський художник та поет доби бароко.
  • 1686 – Антоніо Гаї, венеційський скульптор.
  • 1892 – Джордж Паджет Томсон, англійський фізик, лауреат Нобелівської премії 1937 року.
  • 1897 – Януарій Бортник, український режисер і актор.
  • 1898 – Голда Меїр, ізраїльська державна діячка родом з України. Одна з засновників держави Ізраїль, 4-й прем'єр-міністр Ізраїлю.
  • 1900 – Микола Яковченко, український актор театру й кіно на характерних ролях.
  • 1917 – Киро Глигоров, перший президент Північної Македонії.
  • 1930 – Степан Пінчук, український критик, літературознавець, перекладач.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Багато шишок на ялинах – хліб добре вродить.
  • Якщо шишок багато на сосні, то жито буде добре рости.
  • Сильний і гучний перший грім віщує хороший урожай.
  • Якщо день дощовий і холодний, то меду не буде.
3 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 457769

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто цього дня сваритися та гніватися.
  • Не можна нині витрачати багато грошей, а також укладати важливі угоди.
  • Не слід у цей день будувати нові стосунки.
  • Не можна сьогодні відмовляти людям у допомозі.

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