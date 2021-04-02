3 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки, а у вірян триває Поминальна субота третьої седмиці святої Чотиридесятниці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 3 квітня, у вірян триває Поминальна субота третьої седмиці святої Чотиридесятниці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 3 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Річард, Бенедикт, Гендальф, Ізбигнєв, Панкратій, Сікст, Вініцій, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день вечірки.

День народження мобільного телефону.

День народження кавомолки.

День народження штрих-коду.

День дитячої йоги.

1907 — створено університет Саскачевану (Канада).

1910 — вперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці.

1933 — у Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше у світі виконав клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка).

1933 — літак уперше перелетів через Еверест.

1948 — президент США Гаррі Трумен затвердив Акт про надання країнам грошової допомоги — відомий як "план Маршалла".

1966 — радянська автоматична міжпланетна станція "Луна-10" була виведена на орбіту Місяця і стала його першим штучним супутником.

1973 — заснована літературна премія імені Павла Тичини.

1981 — вийшов друком перший номер польського незалежного профспілкового видання "Тижневик Солідарність".

1987 — у приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я заборонили курити.

1990 — над будинком Львівської міської ради урочисто підняли український національний прапор, перед тим освячений у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра.

1999 — збройні сили НАТО завдали першого повітряного удару по столиці Югославії Белграду.

2007 — французький швидкісний поїзд "TGV" встановив новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год.

ХТО НАРОДИВСЯ 3 КВІТНЯ

1918 — Олесь Гончар, український письменник.

1924 — Марлон Брандо, американський актор, лауреат двох премій Оскар.

1924 — Федір Бурчак, український вчений-правознавець, академік, засновник Академії правових наук України, на честь якого названий Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва у Києві.

1927 — Марк Блауг, американський та англійський економіст.

1930 — Гельмут Коль, німецький політик, канцлер Федеративної Республіки Німеччини.

1941 — Григорій Гаркуша, український співак та соліст (баритон), народний артист України.

1944 — Роберт Геббельс, люксембурзький політик, депутат Європейського парламенту.

1958 — Алек Болдвін, американський кіноактор.

1961 — Олексій Кучеренко, український політичний діяч.

1961 — Едді Мерфі, голлівудський кіноактор.

1972 — Дженні Гарт, американська акторка.

1972 — Лола Паньяні, італійська акторка.

1985 — Леона Льюїс, британська поп-R&B-співачка та автор пісень.

1986 — Аманда Байнс, американська акторка.

1987 — Іван Сенай, український боксер-любитель, чемпіон Європи 2008 року у середній ваговій категорії.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Гроза – урожайний рік буде.

Цвіте мати-й-мачуха – зовсім скоро стане ще тепліше.

Комарі з'явилися 3 квітня – чекай потепління.

Сині хмари на небі – прикмета до того, що буде тепло, але дощитиме.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Якщо в цей день поливати домашні рослини, то в майбутньому можна позбутися доходів.

Не можна в цей день трьом жінкам одного сімейства разом їсти за столом – буде серйозна сварка.

Читайте також: Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку