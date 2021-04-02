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3 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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3 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки, а у вірян триває Поминальна субота третьої седмиці святої Чотиридесятниці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 3 квітня, у вірян триває Поминальна субота третьої седмиці святої Чотиридесятниці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 3 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Річард, Бенедикт, Гендальф, Ізбигнєв, Панкратій, Сікст, Вініцій, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

3 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день вечірки.
  • День народження мобільного телефону.
  • День народження кавомолки.
  • День народження штрих-коду.
  • День дитячої йоги.
  • 1907 — створено університет Саскачевану (Канада).
  • 1910 — вперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці.
  • 1933 — у Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше у світі виконав клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка).
  • 1933 — літак уперше перелетів через Еверест.
  • 1948 — президент США Гаррі Трумен затвердив Акт про надання країнам грошової допомоги — відомий як "план Маршалла".
  • 1966 — радянська автоматична міжпланетна станція "Луна-10" була виведена на орбіту Місяця і стала його першим штучним супутником.
  • 1973 — заснована літературна премія імені Павла Тичини.
  • 1981 — вийшов друком перший номер польського незалежного профспілкового видання "Тижневик Солідарність".
  • 1987 — у приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я заборонили курити.
  • 1990 — над будинком Львівської міської ради урочисто підняли український національний прапор, перед тим освячений у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра.
  • 1999 — збройні сили НАТО завдали першого повітряного удару по столиці Югославії Белграду.
  • 2007 — французький швидкісний поїзд "TGV" встановив новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год.
3 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 454019

ХТО НАРОДИВСЯ 3 КВІТНЯ

  • 1918 — Олесь Гончар, український письменник.
  • 1924 — Марлон Брандо, американський актор, лауреат двох премій Оскар.
  • 1924 — Федір Бурчак, український вчений-правознавець, академік, засновник Академії правових наук України, на честь якого названий Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва у Києві.
  • 1927 — Марк Блауг, американський та англійський економіст.
  • 1930 — Гельмут Коль, німецький політик, канцлер Федеративної Республіки Німеччини.
  • 1941 — Григорій Гаркуша, український співак та соліст (баритон), народний артист України.
  • 1944 — Роберт Геббельс, люксембурзький політик, депутат Європейського парламенту.
  • 1958 — Алек Болдвін, американський кіноактор.
  • 1961 — Олексій Кучеренко, український політичний діяч.
  • 1961 — Едді Мерфі, голлівудський кіноактор.
  • 1972 — Дженні Гарт, американська акторка.
  • 1972 — Лола Паньяні, італійська акторка.
  • 1985 — Леона Льюїс, британська поп-R&B-співачка та автор пісень.
  • 1986 — Аманда Байнс, американська акторка.
  • 1987 — Іван Сенай, український боксер-любитель, чемпіон Європи 2008 року у середній ваговій категорії.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Гроза – урожайний рік буде.
  • Цвіте мати-й-мачуха – зовсім скоро стане ще тепліше.
  • Комарі з'явилися 3 квітня – чекай потепління.
  • Сині хмари на небі – прикмета до того, що буде тепло, але дощитиме.
3 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 453479

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Якщо в цей день поливати домашні рослини, то в майбутньому можна позбутися доходів.
  • Не можна в цей день трьом жінкам одного сімейства разом їсти за столом – буде серйозна сварка.

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