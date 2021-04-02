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3 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 3 квітня, у світі відзначають День дитячої йоги та Всесвітній день вечірки, а у вірян триває Поминальна субота третьої седмиці святої Чотиридесятниці. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 3 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 3 квітня, у вірян триває Поминальна субота третьої седмиці святої Чотиридесятниці.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 3 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антон, Річард, Бенедикт, Гендальф, Ізбигнєв, Панкратій, Сікст, Вініцій, Хома, Кирило, Яків, Агнія, Серафима, Ананій, Федір, Пахом, Филимон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день вечірки.
- День народження мобільного телефону.
- День народження кавомолки.
- День народження штрих-коду.
- День дитячої йоги.
- 1907 — створено університет Саскачевану (Канада).
- 1910 — вперше здійснено сходження на найвищу вершину Північної Америки Мак-Кінлі (6193 м) на Алясці.
- 1933 — у Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше у світі виконав клінічну пересадку нирки (26-річній жінці пересадили орган 60-річного померлого чоловіка).
- 1933 — літак уперше перелетів через Еверест.
- 1948 — президент США Гаррі Трумен затвердив Акт про надання країнам грошової допомоги — відомий як "план Маршалла".
- 1966 — радянська автоматична міжпланетна станція "Луна-10" була виведена на орбіту Місяця і стала його першим штучним супутником.
- 1973 — заснована літературна премія імені Павла Тичини.
- 1981 — вийшов друком перший номер польського незалежного профспілкового видання "Тижневик Солідарність".
- 1987 — у приміщенні штаб-квартири Всесвітньої організації охорони здоров'я заборонили курити.
- 1990 — над будинком Львівської міської ради урочисто підняли український національний прапор, перед тим освячений у греко-католицькому кафедральному соборі Святого Юра.
- 1999 — збройні сили НАТО завдали першого повітряного удару по столиці Югославії Белграду.
- 2007 — французький швидкісний поїзд "TGV" встановив новий світовий рекорд швидкості для пасажирського поїзда: 574,8 км/год.
ХТО НАРОДИВСЯ 3 КВІТНЯ
- 1918 — Олесь Гончар, український письменник.
- 1924 — Марлон Брандо, американський актор, лауреат двох премій Оскар.
- 1924 — Федір Бурчак, український вчений-правознавець, академік, засновник Академії правових наук України, на честь якого названий Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва у Києві.
- 1927 — Марк Блауг, американський та англійський економіст.
- 1930 — Гельмут Коль, німецький політик, канцлер Федеративної Республіки Німеччини.
- 1941 — Григорій Гаркуша, український співак та соліст (баритон), народний артист України.
- 1944 — Роберт Геббельс, люксембурзький політик, депутат Європейського парламенту.
- 1958 — Алек Болдвін, американський кіноактор.
- 1961 — Олексій Кучеренко, український політичний діяч.
- 1961 — Едді Мерфі, голлівудський кіноактор.
- 1972 — Дженні Гарт, американська акторка.
- 1972 — Лола Паньяні, італійська акторка.
- 1985 — Леона Льюїс, британська поп-R&B-співачка та автор пісень.
- 1986 — Аманда Байнс, американська акторка.
- 1987 — Іван Сенай, український боксер-любитель, чемпіон Європи 2008 року у середній ваговій категорії.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Гроза – урожайний рік буде.
- Цвіте мати-й-мачуха – зовсім скоро стане ще тепліше.
- Комарі з'явилися 3 квітня – чекай потепління.
- Сині хмари на небі – прикмета до того, що буде тепло, але дощитиме.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Якщо в цей день поливати домашні рослини, то в майбутньому можна позбутися доходів.
- Не можна в цей день трьом жінкам одного сімейства разом їсти за столом – буде серйозна сварка.
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