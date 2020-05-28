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29 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 травня, у народі відзначають свято Федора Житника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У народному календарі 29 травня свято Федора Житника. З давніх-давен в цей день селяни закінчували сіяти жито і інші ярові культури в полях, а головною стравою на столі була каша – манна, ячна, гречана.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 29 травня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій, Єгор), Єфрем, Касян, Лаврентій, Муза, Олександр, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1630 – поляки заборонили українським козакам морські походи на турків
- 1860 – купець, меценат і колекціонер Павло Михайлович Третьяков склав заповіт, за яким він залишав Москві свою колекцію картин і 150 тисяч рублів сріблом для картинної галереї
- 1900 – компанія Отіс зареєструвала торгову марку Ескалатор
- 1916 – затверджений офіційний прапор президента США
- 1919 – спостереження повного затемнення Сонця, проведені Артуром Еддінгтоном, повністю підтвердили теорію відносності Альберта Ейнштейна
- 1922 – верховний суд США постановив, що бейсбол є спортом, а не бізнесом
- 1947 – індійське установчі збори заборонили касту недоторканних
- 1964 – в Києві відкрився найбільший в Радянському Союзі ботанічний сад
- 1965 – засновано Донецький національний університет
- 1969 – в аргентинській Кордові спалахує повстання проти диктатури
- 1988 – початок візиту президента США Рональда Рейгана в CCCP
- 2005 – на референдумі у Франції більшість проголосувала проти Європейської конституції
- 2009 – президент США оголосив про створення в Білому домі відділу з кібербезпеки
ХТО НАРОДИВСЯ 29 травня
- 1698 – Едме Бушардон, французький скульптор
- 1830 – Луїза Мішель, французька письменниця, поетеса і громадська діячка
- 1880 – Софія Іванівна Друзякіна, видатна оперна і камерна співачка, педагог
- 1903 – Боб Хоуп (справжнє ім'я Леслі Таунз Хоуп), американський актор-комік
- 1917 – Джон Ф. Кеннеді, 35-й президент США
- 1953 – Олександр Абдулов, радянський і російський актор театру і кіно
- 1956 – Ла Тойа Джексон, співачка, сестра Майкла Джексона
- 1959 – Едріан Пол, англо-американський актор. Безсмертний телесеріальний шотландець
- 1975 – Мелані Браун, англійська співачка, екссолістка групи Spice Girls
- 1977 – Ольга Бура, українська телеведуча
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 29 травня ллє дощ і чути квакання жаб у водоймах, погода скоро налагодиться
- На озерах з'явилося латаття, до стійкого літнього тепла
- 29 травня гримить грім, буде хороший урожай зерна
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна відмовлятися від каш у цей день
- Не варто голосно кричати і розмовляти
- Не рекомендують витрачати багато грошей
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