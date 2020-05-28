29 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 29 травня, у народі відзначають свято Федора Житника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У народному календарі 29 травня свято Федора Житника. З давніх-давен в цей день селяни закінчували сіяти жито і інші ярові культури в полях, а головною стравою на столі була каша – манна, ячна, гречана.

Федір Житник

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 29 травня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій, Єгор), Єфрем, Касян, Лаврентій, Муза, Олександр, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1630 – поляки заборонили українським козакам морські походи на турків

1860 – купець, меценат і колекціонер Павло Михайлович Третьяков склав заповіт, за яким він залишав Москві свою колекцію картин і 150 тисяч рублів сріблом для картинної галереї

1900 – компанія Отіс зареєструвала торгову марку Ескалатор

1916 – затверджений офіційний прапор президента США

1919 – спостереження повного затемнення Сонця, проведені Артуром Еддінгтоном, повністю підтвердили теорію відносності Альберта Ейнштейна

1922 – верховний суд США постановив, що бейсбол є спортом, а не бізнесом

1947 – індійське установчі збори заборонили касту недоторканних

1964 – в Києві відкрився найбільший в Радянському Союзі ботанічний сад

1965 – засновано Донецький національний університет

1969 – в аргентинській Кордові спалахує повстання проти диктатури

1988 – початок візиту президента США Рональда Рейгана в CCCP

2005 – на референдумі у Франції більшість проголосувала проти Європейської конституції

2009 – президент США оголосив про створення в Білому домі відділу з кібербезпеки

Київський ботанічний сад імені Гришка

ХТО НАРОДИВСЯ 29 травня

1698 – Едме Бушардон, французький скульптор

1830 – Луїза Мішель, французька письменниця, поетеса і громадська діячка

1880 – Софія Іванівна Друзякіна, видатна оперна і камерна співачка, педагог

1903 – Боб Хоуп (справжнє ім'я Леслі Таунз Хоуп), американський актор-комік

1917 – Джон Ф. Кеннеді, 35-й президент США

1953 – Олександр Абдулов, радянський і російський актор театру і кіно

1956 – Ла Тойа Джексон, співачка, сестра Майкла Джексона

1959 – Едріан Пол, англо-американський актор. Безсмертний телесеріальний шотландець

1975 – Мелані Браун, англійська співачка, екссолістка групи Spice Girls

1977 – Ольга Бура, українська телеведуча

Кеннеді

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо 29 травня ллє дощ і чути квакання жаб у водоймах, погода скоро налагодиться

На озерах з'явилося латаття, до стійкого літнього тепла

29 травня гримить грім, буде хороший урожай зерна

Дощ

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна відмовлятися від каш у цей день

Не варто голосно кричати і розмовляти

Не рекомендують витрачати багато грошей

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