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29 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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29 травня – п'ятниця - фото 1
29 травня – п'ятниця

Сьогодні, 29 травня, у народі відзначають свято Федора Житника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 29 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У народному календарі 29 травня свято Федора Житника. З давніх-давен в цей день селяни закінчували сіяти жито і інші ярові культури в полях, а головною стравою на столі була каша – манна, ячна, гречана.

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Федір Житник

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 29 травня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій (Юрій, Єгор), Єфрем, Касян, Лаврентій, Муза, Олександр, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1630 – поляки заборонили українським козакам морські походи на турків
  • 1860 – купець, меценат і колекціонер Павло Михайлович Третьяков склав заповіт, за яким він залишав Москві свою колекцію картин і 150 тисяч рублів сріблом для картинної галереї
  • 1900 – компанія Отіс зареєструвала торгову марку Ескалатор
  • 1916 – затверджений офіційний прапор президента США
  • 1919 – спостереження повного затемнення Сонця, проведені Артуром Еддінгтоном, повністю підтвердили теорію відносності Альберта Ейнштейна
  • 1922 – верховний суд США постановив, що бейсбол є спортом, а не бізнесом
  • 1947 – індійське установчі збори заборонили касту недоторканних
  • 1964 – в Києві відкрився найбільший в Радянському Союзі ботанічний сад
  • 1965 – засновано Донецький національний університет
  • 1969 – в аргентинській Кордові спалахує повстання проти диктатури
  • 1988 – початок візиту президента США Рональда Рейгана в CCCP
  • 2005 – на референдумі у Франції більшість проголосувала проти Європейської конституції
  • 2009 – президент США оголосив про створення в Білому домі відділу з кібербезпеки
Київський ботанічний сад імені Гришка - фото 406841
Київський ботанічний сад імені Гришка

ХТО НАРОДИВСЯ 29 травня

  • 1698 – Едме Бушардон, французький скульптор
  • 1830 – Луїза Мішель, французька письменниця, поетеса і громадська діячка
  • 1880 – Софія Іванівна Друзякіна, видатна оперна і камерна співачка, педагог
  • 1903 – Боб Хоуп (справжнє ім'я Леслі Таунз Хоуп), американський актор-комік
  • 1917 – Джон Ф. Кеннеді, 35-й президент США
  • 1953 – Олександр Абдулов, радянський і російський актор театру і кіно
  • 1956 – Ла Тойа Джексон, співачка, сестра Майкла Джексона
  • 1959 – Едріан Пол, англо-американський актор. Безсмертний телесеріальний шотландець
  • 1975 – Мелані Браун, англійська співачка, екссолістка групи Spice Girls
  • 1977 – Ольга Бура, українська телеведуча
Кеннеді - фото 406842
Кеннеді

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо 29 травня ллє дощ і чути квакання жаб у водоймах, погода скоро налагодиться
  • На озерах з'явилося латаття, до стійкого літнього тепла
  • 29 травня гримить грім, буде хороший урожай зерна
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Дощ

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна відмовлятися від каш у цей день
  • Не варто голосно кричати і розмовляти
  • Не рекомендують витрачати багато грошей

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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