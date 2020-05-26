Коли повноцінно відкриють кафе і ресторани в Україні: відома дата

Наразі в Україні працюють лише тераси / pixabay

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли українцям варто очікувати повноцінного відновлення роботи закладів харчування.

Як заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наразі епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє відновити повноцінну роботу кафе та ресторанів.

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Степанов нагадав, що пом'якшення карантину вже дали змогу закладам громадського харчування працювати з доставкою, на винос, а також приймати відвідувачів на літніх майданчиках.

Що стосується повноцінної роботи ресторанів та кафе, це можливо починаючи з 10 червня, – заявив міністр.

Заклади харчування запрацюють з середини червня/ pixabay

Кабмін запровадив адаптивний карантин до 22 червня 2020-го. Це означає, що скасовувати певні обмеження будуть тільки в регіонах, зі сприятливою епідемситуацією.

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