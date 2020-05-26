Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Коли повноцінно відкриють кафе і ресторани в Україні: відома дата

  • 19
Наразі в Україні працюють лише тераси - фото 1
Наразі в Україні працюють лише тераси / pixabay

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли українцям варто очікувати повноцінного відновлення роботи закладів харчування.

Як заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, наразі епідеміологічна ситуація в Україні не дозволяє відновити повноцінну роботу кафе та ресторанів.

До теми: Статистика, скільки хворих на коронавірус в Україні 26 травня

Степанов нагадав, що пом'якшення карантину вже дали змогу закладам громадського харчування працювати з доставкою, на винос, а також приймати відвідувачів на літніх майданчиках.

Що стосується повноцінної роботи ресторанів та кафе, це можливо починаючи з 10 червня, – заявив міністр.

Коли запрацюють заклади харчування - фото 406293
Заклади харчування запрацюють з середини червня/ pixabay

Кабмін запровадив адаптивний карантин до 22 червня 2020-го. Це означає, що скасовувати певні обмеження будуть тільки в регіонах, зі сприятливою епідемситуацією.

Читайте також: Скільки українців влізли у борги під час карантину

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 276
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 2231
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2324580
Загрузка...
Новини