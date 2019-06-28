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29 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 29 червня, відзначають День святих апостолів Петра і Павла у римо-католицьких християн та Міжнародний день тропіків. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 29 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Святителя Тихона, єпископа Амафунтського, Преподобного Тихона Мединського, Преподобного Тихона Луховського та Костромського чудотворця.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 29 червня, іменини відзначають власники таких імен: Евтропій, Тигрій, Тихон, Михайло Петро та Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день тропіків – у червні 2014 року Генеральна Асамблея ООН заслухала доповідь Нобелівського лауреата Аун Сан Су Чжі по тропіках. У 2016 році ООН в пам'ять про дату доповіді, що відбулася 29 червня, ухвалила заснувати Міжнародний день тропіків і відзначати його щороку в цей день.
- День святих апостолів Петра і Павла у римо-католицьких християн – апостоли Петро і Павло особливо шануються як учні Ісуса Христа, які після смерті і воскресіння Христа почали проповідувати і поширювати вчення Євангелія по всьому світу. Свято святих апостолів Петра і Павла спочатку було введене в Римі, єпископи якого за вченням Західної Церкви вважаються спадкоємцями апостола Петра, а потім поширилося і в інших християнських країнах.
- 1174 — Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з'явилася в 1430 році.
- 1613 — у Лондоні під час вистави за п'єсою Вільяма Шекспіра "Генріх VIII" загорівся і вщент згорів театр "Глобус".
- 1949 — у ПАР почала діяти політика апартеїду — набрав чинності закон, що забороняв расово змішані шлюби.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 червня
- 1798 — Джакомо Леопарді, італійський романтичний поет, мислитель-мораліст.
- 1899 — Карлайл Сміт Білз, канадський астроном.
- 1900 — Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник та авіатор.
- 1921 — Рейнгард Мон, німецький підприємець, творець світової медіа-імперії "Bertelsmann".
- 1936 — Юрій Кузнєцов, мокшанський письменник, літ. критик, журналіст, майстер літературної пародії.
- 1936 — Резо Габріадзе, грузинський кіносценарист та кінорежисер, а також письменник, драматург, дизайнер, художник, скульптор.
- 1947 — Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів "Фучжоу" та "ТойХтоПройшовКрізьВогонь".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо папороть згортає з ранку листя – наступний день буде спекотним і сонячним.
- Якщо польова берізка, гвоздика або кульбаба закрили свої квіти, то не минути дощу.
- Якщо очерет і гостролист немов плачуть – скоро буде негода.
- Кольорова веселка переходить в білу – тривала негода скоро закінчиться.
- Чим менші краплі дощу, тим довше він буде йти.
- Ясний Чумацький Шлях – до сонячної погоди.
- Бульбашки на воді – до дощу.
- Перед негодою на лузі не чути коників.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна бездумно витрачати гроші.
- Не можна тримати на когось зла.
- Не можна братися до важкої роботи.
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