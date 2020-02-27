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28 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 лютого, віряни вшановують пам'ять Преподобного Євсевія, пустельника Сирійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Євсевія пустельника, який жив у IV столітті і трудився на горі поблизу селища Асіха в Сирії. Він проводив досить суворе життя, перебуваючи завжди під відкритим небом і терпляче переносячи літню спеку і зимовий холод; одяг преподобний носив шкіряний, харчувався квашеним горохом і бобами.
Коли до преподобного Євсевія стало стікатися багато народу, він прийшов в ближній монастир, влаштував у монастирського муру невелику огорожу і в ній був до смерті. Преподобний Євсевій дожив до глибокої старості, померши у віці 90 років, після 400 року.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 28 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Арсеній, Іван, Михайло, Микола, Петро, Павло, Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день рідкісних захворювань
- 1066 – відкрилося Вестмінстерське абатство
- 1654 – польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликав запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій
- 1854 – заснована Республіканська партія США.
- 1921 – в Кронштадті почалося збройне повстання гарнізону військових моряків, які вимагали ліквідації більшовицької диктатури
- 1922 – здійснена перша постановка вистави Принцеса Турандот Карло Гоцці в третій студії МХТ
- 1955 – відбулося урочисте відкриття залізниці Ханой-Пекін-Москва-Берлін
- 1971 – в Ліхтенштейні підтверджено законодавчу заборону жінкам брати участь в голосуванні на виборах
- 1984 – Майкл Джексон виграв майже всі нагороди Гремі, чим установив своєрідний, досі неперевершений рекорд
- 1986 – в центрі Стокгольма двома пострілами вбито прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме
- 1995 – зареєстрована Соціал-демократична партія України (СДПУ)
- 2000 – Ірак і Сирія відновили дипломатичні відносини, перервані в 1980 році
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛЮТОГО
- 1533 – Мішель Ейкем де Монтень, французький філософ, есеїст-мораліст
- 1812 – Бертольд Ауербах, німецький письменник
- 1820 – Джон Тенніел, відомий англійський художник-карикатурист
- 1824 – Чарльз Блонді (Жан-Франсуа Гравель), французький акробат
- 1886 – Макс Юліус Фрідріх Фасмер, лінгвіст, автор етимологічного словника російської мови
- 1887 – Сергій Едуардович Борткевич, український композитор і піаніст
- 1888 – Василь Михайлович Чечвянський (Губенко), гуморист, сатирик, брат Остапа Вишні
- 1940 – Владислав Андрійович Старков, один з організаторів і головний редактор тижневика Аргументи і фактиНе желательно выносить из дома мебель
- 1942 – Брайан Джонс, рок-співак, учасник групи The Rolling Stones
- 1968 – Френк Дарабонт, американський кінорежисер, сценарист продюсер угорського походження (Втеча з Шоушенка, Зелена миля, Ходячі мерці)
- 1978 – Джанлуїджі Буффон, італійський футболіст, голкіпер; чемпіон світу (2006)
- 1981 – Елайджа Вуд, американський актор (Хороший син, Фліппер, Завжди молодий, Назад в майбутнє)
- 1979 – Андрій Несмачний, український футболіст, гравець клубу Динамо (Київ)
- 1979 – Себастьєн Бурде, французький автогонщик, чотириразовий чемпіон серії ChampCar, пілот Формули-1
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато води на дорогах – чекай доброго сінокосу
- Вітер дме зі східного боку – влітку будуть піщані бурі
- Чути 28 лютого гавкіт лисиць далеко – чекайте снігопаду
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Забороняється в день Онисима приходити в гості без подарунків
- Не бажано виносити з дому меблі
- Не рекомендується переїжджати
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