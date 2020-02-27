28 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 лютого, віряни вшановують пам'ять Преподобного Євсевія, пустельника Сирійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Євсевія пустельника, який жив у IV столітті і трудився на горі поблизу селища Асіха в Сирії. Він проводив досить суворе життя, перебуваючи завжди під відкритим небом і терпляче переносячи літню спеку і зимовий холод; одяг преподобний носив шкіряний, харчувався квашеним горохом і бобами.

Коли до преподобного Євсевія стало стікатися багато народу, він прийшов в ближній монастир, влаштував у монастирського муру невелику огорожу і в ній був до смерті. Преподобний Євсевій дожив до глибокої старості, померши у віці 90 років, після 400 року.

Преподобний Євсевій

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 28 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Арсеній, Іван, Михайло, Микола, Петро, Павло, Софія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день рідкісних захворювань

1066 – відкрилося Вестмінстерське абатство

1654 – польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликав запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій

1854 – заснована Республіканська партія США.

1921 – в Кронштадті почалося збройне повстання гарнізону військових моряків, які вимагали ліквідації більшовицької диктатури

1922 – здійснена перша постановка вистави Принцеса Турандот Карло Гоцці в третій студії МХТ

1955 – відбулося урочисте відкриття залізниці Ханой-Пекін-Москва-Берлін

1971 – в Ліхтенштейні підтверджено законодавчу заборону жінкам брати участь в голосуванні на виборах

1984 – Майкл Джексон виграв майже всі нагороди Гремі, чим установив своєрідний, досі неперевершений рекорд

1986 – в центрі Стокгольма двома пострілами вбито прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме

1995 – зареєстрована Соціал-демократична партія України (СДПУ)

2000 – Ірак і Сирія відновили дипломатичні відносини, перервані в 1980 році

Майкл Джексон

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛЮТОГО

1533 – Мішель Ейкем де Монтень, французький філософ, есеїст-мораліст

1812 – Бертольд Ауербах, німецький письменник

1820 – Джон Тенніел, відомий англійський художник-карикатурист

1824 – Чарльз Блонді (Жан-Франсуа Гравель), французький акробат

1886 – Макс Юліус Фрідріх Фасмер, лінгвіст, автор етимологічного словника російської мови

1887 – Сергій Едуардович Борткевич, український композитор і піаніст

1888 – Василь Михайлович Чечвянський (Губенко), гуморист, сатирик, брат Остапа Вишні

1940 – Владислав Андрійович Старков, один з організаторів і головний редактор тижневика Аргументи і фактиНе желательно выносить из дома мебель

1942 – Брайан Джонс, рок-співак, учасник групи The Rolling Stones

1968 – Френк Дарабонт, американський кінорежисер, сценарист продюсер угорського походження (Втеча з Шоушенка, Зелена миля, Ходячі мерці)

1978 – Джанлуїджі Буффон, італійський футболіст, голкіпер; чемпіон світу (2006)

1981 – Елайджа Вуд, американський актор (Хороший син, Фліппер, Завжди молодий, Назад в майбутнє)

1979 – Андрій Несмачний, український футболіст, гравець клубу Динамо (Київ)

1979 – Себастьєн Бурде, французький автогонщик, чотириразовий чемпіон серії ChampCar, пілот Формули-1

Василь Михайлович Чечвянський

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Багато води на дорогах – чекай доброго сінокосу

Вітер дме зі східного боку – влітку будуть піщані бурі

Чути 28 лютого гавкіт лисиць далеко – чекайте снігопаду

Іній

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Забороняється в день Онисима приходити в гості без подарунків

Не бажано виносити з дому меблі

Не рекомендується переїжджати

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