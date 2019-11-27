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28 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 28 листопада, починається Різдвяний піст, Пилипівка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 28 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні починається Різдвяний піст, Пилипівка. Він так називається тому, що перед ним вшановували апостола Пилипа. Його дотримуються з 28 листопада по 6 січня!
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 28 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Евстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Пилип, Хома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День подяки у США
- Початок Різдвяного посту
- 1520 – перший європеєць, Фернан Магеллан, проплив з Атлантичного океану в Тихий
- 1670 – у паризькому театрі Пале-Рояль відбулася прем'єра п'єси Мольєра "Міщанин-шляхтич"
- 1954 – на Поділлі польські війська почали облогу фортеці Буша
- 1964 – до Марса запущена американська автоматична станція "Маринер-4"
- 1974 – у нью-йоркському концертному залі "Медісон Сквер Гарден" востаннє виступив зі сцени Джон Леннон
- 1994 – у Норвегії відбувся другий (перший у 1972 році) референдум про вступ країни до Європейського союзу, на якому більшість виборців відкинули членство в ЄС
- 2006 році Верховна Рада України визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу
ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛИСТОПАДА
- 1757 році народився Вільям Блейк, англійський поет, гравер і художник
- 1820 – Фрідріх Енгельс, німецький філософ, основоположник комуністичної ідеології
- 1844 – Анджело Мазіні, італійський оперний співак
- 1880 – Олександр Блок, російський поет Срібного століття
- 1881 – Стефан Цвейг, австрійський письменник і критик
- 1890 – Зінаїда Тулуб, українська письменниця. Найзначніший твір – історичний роман-дилогія "Людолови", в якому на багатому історичному матеріалі відтворено життя українського народу початку 17 століття за гетьмана Петра Сагайдачного
- 1908 – Клод Леві-Стросс, французький антрополог і етнолог
- 1949 – Михайло Поплавський, український співак, громадсько-політичний діяч, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України
- 1950 – Ед Харріс, американський актор і кінорежисер
- 1960 – Джон Гальяно, епатажний англійський модельєр, колишній арт-директор модного Будинку Christian Dior
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вже сніг лежить – значить, згідно з прикметами, він до самої весни не розтане;
- Багато снігу 28 листопада – наступний рік буде врожайним;
- Потужний вітер 28 листопада – неспокійна і вітряна погода триватиме до Миколи;
- Коні 28 листопада іржуть голосно – хороший знак;
- Похмура, але тепла погода обіцяє непогожий травень. Особливо, якщо йде ще й мокрий сніг;
- Мороз 28 листопада вдарив – нечиста сила зникне. Якщо викупатися в лазні в цей день – прикмета, що будеш здоровим весь рік.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Через початок Різдвяного поста у цей день не можна їсти м'ясо, молоко, яйця та інші продукти;
- Також не можна влаштовувати гучних гулянок і святкувань;
- Не можна лихословити та погано думати про інших;
- Не слід сьогодні відмовляти нужденним;
- Не бажано сьогодні надто гучно слухати музику, адже його слід провести у роздумах.
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