28 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 28 листопада, починається Різдвяний піст, Пилипівка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 28 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні починається Різдвяний піст, Пилипівка. Він так називається тому, що перед ним вшановували апостола Пилипа. Його дотримуються з 28 листопада по 6 січня!

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 28 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Варвара, Григорій, Гурій, Дмитро, Евстахій, Іван, Маркел, Матвій, Микита, Микола, Паїсій, Петро, Степан, Пилип, Хома. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День подяки у США

Початок Різдвяного посту

1520 – перший європеєць, Фернан Магеллан, проплив з Атлантичного океану в Тихий

1670 – у паризькому театрі Пале-Рояль відбулася прем'єра п'єси Мольєра "Міщанин-шляхтич"

1954 – на Поділлі польські війська почали облогу фортеці Буша

1964 – до Марса запущена американська автоматична станція "Маринер-4"

1974 – у нью-йоркському концертному залі "Медісон Сквер Гарден" востаннє виступив зі сцени Джон Леннон

1994 – у Норвегії відбувся другий (перший у 1972 році) референдум про вступ країни до Європейського союзу, на якому більшість виборців відкинули членство в ЄС

2006 році Верховна Рада України визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу

ХТО НАРОДИВСЯ 28 ЛИСТОПАДА

1757 році народився Вільям Блейк, англійський поет, гравер і художник

1820 – Фрідріх Енгельс, німецький філософ, основоположник комуністичної ідеології

1844 – Анджело Мазіні, італійський оперний співак

1880 – Олександр Блок, російський поет Срібного століття

1881 – Стефан Цвейг, австрійський письменник і критик

1890 – Зінаїда Тулуб, українська письменниця. Найзначніший твір – історичний роман-дилогія "Людолови", в якому на багатому історичному матеріалі відтворено життя українського народу початку 17 століття за гетьмана Петра Сагайдачного

1908 – Клод Леві-Стросс, французький антрополог і етнолог

1949 – Михайло Поплавський, український співак, громадсько-політичний діяч, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, народний артист України

1950 – Ед Харріс, американський актор і кінорежисер

1960 – Джон Гальяно, епатажний англійський модельєр, колишній арт-директор модного Будинку Christian Dior

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо вже сніг лежить – значить, згідно з прикметами, він до самої весни не розтане;

Багато снігу 28 листопада – наступний рік буде врожайним;

Потужний вітер 28 листопада – неспокійна і вітряна погода триватиме до Миколи;

Коні 28 листопада іржуть голосно – хороший знак;

Похмура, але тепла погода обіцяє непогожий травень. Особливо, якщо йде ще й мокрий сніг;

Мороз 28 листопада вдарив – нечиста сила зникне. Якщо викупатися в лазні в цей день – прикмета, що будеш здоровим весь рік.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Через початок Різдвяного поста у цей день не можна їсти м'ясо, молоко, яйця та інші продукти;

Також не можна влаштовувати гучних гулянок і святкувань;

Не можна лихословити та погано думати про інших;

Не слід сьогодні відмовляти нужденним;

Не бажано сьогодні надто гучно слухати музику, адже його слід провести у роздумах.

Читайте також: Вихідні на новорічні свята 2020: скільки вихідних буде на Новий рік і Різдво