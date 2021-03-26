27 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 27 березня, у світі проводять годину Землі, а також відзначають Всесвітній день театру. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 27 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 27 березня віряни вшановують Поминальну суботу другої седмиці святої Чотиридесятниці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 27 березня, іменини відзначають власники таких імен: Ростислав, Михайло, Феодосій, Бенедикт, Венедикт, Федосій, Тодось. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Година Землі.

Всесвітній день театру.

1664 — поляками розстріляно українського гетьмана Івана Виговського.

1860 — мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн запатентував коркотяг.

1898 — підписання Російсько-китайської конвенції, що передбачала надання Росії в орендне користування міста Порт-Артур (Люйшунь) і Далянь (Дальний).

1914 — І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановив світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год.

2011 — інтронізація нового Глави УГКЦ єпископа Святослава Шевчука у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.

2014 — Генеральна Асамблея ООН підтримала територіальну цілісність України, визнавши Крим і Севастополь її невід'ємними частинами. За відповідну резолюцію проголосували 100 країн-членів ООН зі 194. Проти проголосували 11 країн, 58 країн утрималися, решта не брали участі в голосуванні.

ХТО НАРОДИВСЯ 27 БЕРЕЗНЯ

1886 — Володимир Бурлюк, український живописець-авангардист, один з основоположників футуризму.

1899 — Франсіс Понж, французький поет.

1901 — Сато Ейсаку, прем'єр-міністр Японії у 1967—1972, нобелівський лауреат миру у 1974.

1911 — Михайло Сорока, український правозахисник, діяч ОУН, учасник Кенгірського повстання в'язнів проти СРСР.

1916 — Іван Чиженко, український вчений у галузі електротехніки.

1918 — Ірина Банах-Твердохліб, українська художниця, майстриня декоративно-ужиткового мистецтва.

1939 — Людмила Боярська, художник-постановник львівського театру імені Марії Заньковецької, заслужений діяч мистецтв України.

1963 — Квентін Тарантіно, американський кінорежисер.

1970 — Мерая Кері, американська попспівачка, актриса.

1971 — Девід Култхард, шотландський автогонщик, пілот Формули-1.

1988 — Джессі Джей, британська попспівачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Почути грім – до родючого літа.

Хмари швидко і високо пливуть – на гарну погоду.

Туман в цей день – до непогожого літа.

Якщо день морозний, то холод ще тиждень протримається.

Кури голосно кричать – до сварки в родині.

Якщо корова гірше доїться, то скоро зіпсується погода.

Якщо корова відмовляється пити воду або у корови підвищився апетит, найближчим часом піде дощ.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не слід лаятися, особливо на кладовищах, могилах і біля храмів. Це вважається великим гріхом.

Працювати нині не забороняється, але важко працювати фізично у цей день не варто.

Не рекомендується в цю суботу починати нові справи. Успіху в них не буде.

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