26 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день шкільних бібліотек, а віряни відзначають день святого Дмитра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 26 жовтня відзначають день святого Дмитра.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 26 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Альфред, Веніамін, Злата, Трохим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день шкільних бібліотек.

1861 — Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід, який він назвав телефоном.

1863 — В Женеві утворений Міжнародний Червоний Хрест.

1863 — В Лондоні заснована Англійська футбольна асоціація.

1900 — В Нью-Йорку відкрита перша лінія метрополітену.

1905 — Швеція і Норвегія розривають союз.

1938 — Фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал — нейлон.

1944 — Війська США знищили японський флот в затоці Лійт на Філіппінах.

1962 — Микита Хрущов і Джон Кеннеді домовилися про повернення радянських кораблів, які везли на Кубу ракети.

2012 — Святкування першого дня любові до себе.

2014 — Парламентські вибори в Україні.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЖОВТНЯ

1885 — Андрій Ніковський, український громадський і політичний діяч, міністр закордонних справ в уряді УНР.

1901 — Бенедикт Норд, український і російський театральний режисер і педагог.

1947 — Гілларі Клінтон, американський політик, державний секретар США (2009–2013), сенатор від штату Нью-Йорк (2001–2009), колишня Перша леді США з 1993 до 2001.

1947 — В'ячеслав Криштофович, український кінорежисер і сценарист. Член-кореспондент Академії мистецтв України (1997). Заслужений діяч мистецтв України (2000).

1947 — Ольга Матешко, українська актриса.

1950 — Володимир Лис, український журналіст, драматург, письменник.

1992 — Олександр Пушко, український поет.

Гілларі Клінтон

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Хмари швидко біжать по небу з південного боку – за прикметами, чекай негоди найближчим часом.

Якщо схід сонця відбувається за хмарами, то, згідно з прикметами, погода буде дуже мінливою.

Півень кукурікає в незвичний для нього час – погода скоро зміниться.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна сваритися, лихословити і бажати зла будь-кому.

Небажано починати нові справи або планувати поїздки – вони будуть невдалими.

Також не можна зловживати алкогольними напоями.

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