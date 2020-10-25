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26 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день шкільних бібліотек, а віряни відзначають день святого Дмитра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 26 жовтня відзначають день святого Дмитра.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 26 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Микита, Альфред, Веніамін, Злата, Трохим. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день шкільних бібліотек.
- 1861 — Німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід, який він назвав телефоном.
- 1863 — В Женеві утворений Міжнародний Червоний Хрест.
- 1863 — В Лондоні заснована Англійська футбольна асоціація.
- 1900 — В Нью-Йорку відкрита перша лінія метрополітену.
- 1905 — Швеція і Норвегія розривають союз.
- 1938 — Фірма Du Pont розробила новий синтетичний матеріал — нейлон.
- 1944 — Війська США знищили японський флот в затоці Лійт на Філіппінах.
- 1962 — Микита Хрущов і Джон Кеннеді домовилися про повернення радянських кораблів, які везли на Кубу ракети.
- 2012 — Святкування першого дня любові до себе.
- 2014 — Парламентські вибори в Україні.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 ЖОВТНЯ
- 1885 — Андрій Ніковський, український громадський і політичний діяч, міністр закордонних справ в уряді УНР.
- 1901 — Бенедикт Норд, український і російський театральний режисер і педагог.
- 1947 — Гілларі Клінтон, американський політик, державний секретар США (2009–2013), сенатор від штату Нью-Йорк (2001–2009), колишня Перша леді США з 1993 до 2001.
- 1947 — В'ячеслав Криштофович, український кінорежисер і сценарист. Член-кореспондент Академії мистецтв України (1997). Заслужений діяч мистецтв України (2000).
- 1947 — Ольга Матешко, українська актриса.
- 1950 — Володимир Лис, український журналіст, драматург, письменник.
- 1992 — Олександр Пушко, український поет.
Гілларі Клінтон
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Хмари швидко біжать по небу з південного боку – за прикметами, чекай негоди найближчим часом.
- Якщо схід сонця відбувається за хмарами, то, згідно з прикметами, погода буде дуже мінливою.
- Півень кукурікає в незвичний для нього час – погода скоро зміниться.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна сваритися, лихословити і бажати зла будь-кому.
- Небажано починати нові справи або планувати поїздки – вони будуть невдалими.
- Також не можна зловживати алкогольними напоями.
Читайте також: Вихідні у жовтні 2020: коли й скільки буде вихідних на День захисника України
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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