26 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 вересня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, а також Європейський день мов. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 26 вересня, православна церква вшановує пам'ять святого Корнилія.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 26 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Валеріан, Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан, Амант, Кіпріан, Далмацій, Дем'ян, Калістрат, Кузьма, Луція, Ніл, а також Тереза. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день здоров'я довкілля.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Європейський день мов.

Всесвітній день контрацепції.

1913 — у Києві почався суд у справі Бейліса.

1919 — війська Нестора Махна прорвали фронт Добровольчої армії і здійснили зухвалий рейд у напрямку Бердянська і Таганрога.

1921 — Більшовицька Росія закликала допомогти голодуючим Поволжя.

1930 — польська влада заборонила діяльність Пласту.

1951 — Бундестаг проголосував за виплату післявоєнних репарацій євреям.

1960 — Кеннеді і Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати.

1961 — на три тижні американський хіт-парад очолив Рой Орбісон із піснею "Oh, Pretty Woman".

1962 — проголошено Єменську Арабську Республіку.

1969 — вийшов останній студійний альбом гурту Бітлз "Abbey Road".

1991 — встановлено консульські відносини між Україною й Австрією.

1995 — Україна прийнята до Ради Європи.

2001 — день народження польської Вікіпедії.

2017 — пожежа на складі боєприпасів в Калинівці. В зону ураження вибухонебезпечних речовин і предметів, які були на цих військових складах потрапили населені пункти у радіусі 5 км.

2021 — у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик. Українець переміг за оцінками суддів. Він став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO і повернув всі чемпіонські пояси до України.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 ВЕРЕСНЯ

1901 — Семен Скляренко, український письменник, автор історичних романів та белетрист.

1918 — Олафур Йоганн Сіґурдссон, ісландський письменник.

1919 — Олександр Гринько, актор львівського театру імені Марії Заньковецької, народний артист України.

1919 — Матилде Камю, іспанська поетеса.

1921 — Федір Сарана, український бібліограф і літературознавець.

1932 — Володимир Войнович, російський поет, письменник і драматург на еміграції.

1936 — Євген Пронюк, український правозахисник і дисидент.

1940 — Степан Наливайко, український сходознавець-індолог, письменник, перекладач.

1945 — Браян Феррі, британський співак, автор пісень, лідер глем-артрок-гурту Roxy Music.

1948 — Владимир Ремек, перший чеський космонавт.

1949 — Юрій Єлісеєв, український радянський футболіст, бронзовий призер Олімпійських ігор.

1954 — Олександр Буценко, український поет, перекладач, критик, мистецтвознавець.

1965 — Петро Порошенко, український державний та політичний діяч, підприємець, п'ятий Президент України, засновник "Українського промислово-інвестиційного концерну".

1981 — Серена Вільямс, американська тенісистка-професіонал, молодша сестра тенісистки Вінус Вільямс.

1989 — Юлія Остапчук, українська борчиня.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Риба пливе на мілководдя – похолодає.

Біла цвіль уздовж лісових стежок – до грибів.

Перший сніг випаде рано, то й весна буде рання.

Кроти носять у нори багато стерні й соломи – зима буде холодна.

Дощовий день означає, що урожай буде хорошим.

Якщо всі граки полетіли на зимівлю, то скоро піде сніг.

Кури почали линяти – до теплої зими.

З калини вже опадають ягоди – до заморозків.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна одружуватися і свататися.

Сьогодні не слід прибирати в будинку.

Заборонено ворожити на дзеркалі.

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