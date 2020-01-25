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26 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 січня – неділя

Сьогодні, 26 січня, віряни відзначають Яремин день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Єрміла і Стратоніка Сінгідонських. Також сьогодні – Яремин день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 26 січня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Юхим, Яків, Максим, Панас, Никифор, Єрмил. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1244 – у хроніках вперше з'явилася назва поселення Берлін.
  • 1500 – перші європейці прибули в Бразилію, відкривши гирло Амазонки.
  • 1525 – з'явилася перша друкарська карта Московії – карта Московських земель.
  • 1564 – у ході Лівонської війни відбулася битва при Чашниках.
  • 1699 – укладений Карловицький мир, що завершив 17-річну війну Священного Союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеційської республіки проти Османської імперії.
  • 1788 – британські кораблі доставили в Австралію 730 ув'язнених, які заснували Сідней.
  • 1802 – створена бібліотека Конгресу США.
  • 1808 – в Австралії відбувся так званий "ромовий заколот".
  • 1875 – американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей.
  • 1886 – німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.
  • 1893 – Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин.
  • 1905 – у Південній Африці виявлено найбільший у світі алмаз "Куллінан" вагою 3106 каратів.
  • 1919 – махновці уклали договір про спільні дії з більшовиками.
  • 1931 – з в'язниці звільнений Магатма Ґанді.
  • 1934 – підписаний пакт Гітлера-Пілсудського між Німеччиною та Польщею.
  • 1939 – війська генерала Франко взяли Барселону.
  • 1945 – радянські війська зайняли польське місто Освєнцім і визволили вцілілих в'язнів концентраційних таборів. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір.
  • 1949 – компанія "Американ Ейрлайнз" першою у світі ввела попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів.
  • 1950 – набула чинності Конституція Індії.
  • 1956 – в Італії почалися Сьомі зимові Олімпійські ігри.
  • 1965 – гінді стає офіційною мовою Індії.
  • 1972 – югославка Вуловіч Весна залишилася живою після падіння літака з висоти 10 159 метрів.
  • 1980 – Канада оголосила про бойкот московської Олімпіади.
  • 1983 – випущена програма електронних таблиць Lotus 1-2-3.
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.
  • 1997 – у Чечні відбулись президентські вибори, набравши 65 % голосів, перемогу здобув Аслан Масхадов.
  • 1999 – Сенат США відкинув пропозицію демократів про припинення слухань за обвинуваченням президента країни Білла Клінтона.
  • 2000 – в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра.
  • 2001 – у Чорному морі затонув український теплохід "Пам'ять Меркурія", на борту якого було 54 особи. 12 осіб загинули, 8 пропали безвісти.
  • 2001 – у результаті землетрусу в Гуджараті (Індія) загинуло понад 20 тисяч людей.
  • 2003 – Вейхенмаєр Ерік, американець, став першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.
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ХТО НАРОДИВСЯ 26 СІЧНЯ

  • 1670 – Якоб ван Шуппен, австрійський бароковий художник голландського походження.
  • 1714 – Жан-Батист Пігаль, французький скульптор.
  • 1763 – Карл XIV Юхан, французький військовий, маршал Франції, король Швеції та Норвегії.
  • 1777 – Ломиковський Василь Якович, український історик, етнограф, перекладач.
  • 1804 – Ежен Сю, французький письменник.
  • 1897 – Іван Кулик (Ізраїль Юделевич), український поет і громадський діяч, перший голова Спілки радянських письменників України.
  • 1918 – Філіп Хосе Фармер, американський письменник-фантаст.
  • 1921 – Акіо Моріта, японський бізнесмен, засновник компанії "Sony".
  • 1925 – Пол Ньюман (Леонард), американський кіноактор, лауреат премії "Оскар".
  • 1928 – Роже Вадим, французький кінорежисер.
  • 1944 – Анджела Девіс, американський громадський діяч.
  • 1950 – Йорг Гайдер, австрійський політик.
  • 1950 – Володимир Білецький, український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук.
  • 1953 – Андерс Фог Расмуссен, прем'єр-міністр Данії, генеральний секретар НАТО.
  • 1955 – Гелен Едді ван, американський рок-музикант, співак, лауреат "Гремі".
  • 1961 – Вейн Ґрецкі, канадський хокеїст, найуспішніший гравець в історії НХЛ.
  • 1979 – Максим Калиниченко, український футболіст.
26 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 378902

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо ліс тріщить, то мороз протримається ще довго.
  • Якщо ліс шумить, очікується сніг та відлига.
  • Коло навколо місяця – до хуртовини.
  • Кішка мордочку ховає – до морозу, лиже лапу – до сонячної погоди, по мостинах катається – до тепла.
  • Кішка шкребе кігтями підлогу – до хуртовини, стіну – до негоди.
  • Котик вгору животом лягає і потягується – до тепла.
  • Кішка сіла на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.
  • Собака лежить, згорнувшись калачиком, – до холодів, витягнулася – до тепла.
  • Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до морозу.
  • Синиця біля вікна щебече – до ранньої весни.
  • Хто в цей день подасть сім милостинь, тому простяться сім гріхів.
26 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 378901

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сни побачені в ніч з 25 на 26 січня, а також днем 26 січня – порожні, не варто надавати їм значення.
  • Хто на Ярему поруч з кішкою засне, той розум втратить. Тому не можна спати в ліжку з твариною.
  • А якщо скривдити тварину, то сім років удачі не бачити.

Читайте також: Вихідні і свята у січні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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