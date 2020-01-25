Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
26 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 30
Сьогодні, 26 січня, віряни відзначають Яремин день. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мучеників Єрміла і Стратоніка Сінгідонських. Також сьогодні – Яремин день.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 26 січня, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Юхим, Яків, Максим, Панас, Никифор, Єрмил. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1244 – у хроніках вперше з'явилася назва поселення Берлін.
- 1500 – перші європейці прибули в Бразилію, відкривши гирло Амазонки.
- 1525 – з'явилася перша друкарська карта Московії – карта Московських земель.
- 1564 – у ході Лівонської війни відбулася битва при Чашниках.
- 1699 – укладений Карловицький мир, що завершив 17-річну війну Священного Союзу Австрії, Речі Посполитої та Венеційської республіки проти Османської імперії.
- 1788 – британські кораблі доставили в Австралію 730 ув'язнених, які заснували Сідней.
- 1802 – створена бібліотека Конгресу США.
- 1808 – в Австралії відбувся так званий "ромовий заколот".
- 1875 – американець Джордж Грін запатентував першу бормашину, яка працювала від електричних батарей.
- 1886 – німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на триколісний автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.
- 1893 – Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох вдалих гоночних машин.
- 1905 – у Південній Африці виявлено найбільший у світі алмаз "Куллінан" вагою 3106 каратів.
- 1919 – махновці уклали договір про спільні дії з більшовиками.
- 1931 – з в'язниці звільнений Магатма Ґанді.
- 1934 – підписаний пакт Гітлера-Пілсудського між Німеччиною та Польщею.
- 1939 – війська генерала Франко взяли Барселону.
- 1945 – радянські війська зайняли польське місто Освєнцім і визволили вцілілих в'язнів концентраційних таборів. Пізніше концтабір до 1949 року використовувався як радянський концтабір.
- 1949 – компанія "Американ Ейрлайнз" першою у світі ввела попередження по гучномовцях про правила безпеки пасажирів.
- 1950 – набула чинності Конституція Індії.
- 1956 – в Італії почалися Сьомі зимові Олімпійські ігри.
- 1965 – гінді стає офіційною мовою Індії.
- 1972 – югославка Вуловіч Весна залишилася живою після падіння літака з висоти 10 159 метрів.
- 1980 – Канада оголосила про бойкот московської Олімпіади.
- 1983 – випущена програма електронних таблиць Lotus 1-2-3.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Японією.
- 1997 – у Чечні відбулись президентські вибори, набравши 65 % голосів, перемогу здобув Аслан Масхадов.
- 1999 – Сенат США відкинув пропозицію демократів про припинення слухань за обвинуваченням президента країни Білла Клінтона.
- 2000 – в Аргентині археологи знайшли останки найбільшого в історії нашої планети динозавра.
- 2001 – у Чорному морі затонув український теплохід "Пам'ять Меркурія", на борту якого було 54 особи. 12 осіб загинули, 8 пропали безвісти.
- 2001 – у результаті землетрусу в Гуджараті (Індія) загинуло понад 20 тисяч людей.
- 2003 – Вейхенмаєр Ерік, американець, став першою сліпою людиною, яка скорила всі найвищі гірські піки на всіх сімох континентах.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 СІЧНЯ
- 1670 – Якоб ван Шуппен, австрійський бароковий художник голландського походження.
- 1714 – Жан-Батист Пігаль, французький скульптор.
- 1763 – Карл XIV Юхан, французький військовий, маршал Франції, король Швеції та Норвегії.
- 1777 – Ломиковський Василь Якович, український історик, етнограф, перекладач.
- 1804 – Ежен Сю, французький письменник.
- 1897 – Іван Кулик (Ізраїль Юделевич), український поет і громадський діяч, перший голова Спілки радянських письменників України.
- 1918 – Філіп Хосе Фармер, американський письменник-фантаст.
- 1921 – Акіо Моріта, японський бізнесмен, засновник компанії "Sony".
- 1925 – Пол Ньюман (Леонард), американський кіноактор, лауреат премії "Оскар".
- 1928 – Роже Вадим, французький кінорежисер.
- 1944 – Анджела Девіс, американський громадський діяч.
- 1950 – Йорг Гайдер, австрійський політик.
- 1950 – Володимир Білецький, український вчений в галузі гірництва, доктор технічних наук.
- 1953 – Андерс Фог Расмуссен, прем'єр-міністр Данії, генеральний секретар НАТО.
- 1955 – Гелен Едді ван, американський рок-музикант, співак, лауреат "Гремі".
- 1961 – Вейн Ґрецкі, канадський хокеїст, найуспішніший гравець в історії НХЛ.
- 1979 – Максим Калиниченко, український футболіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ліс тріщить, то мороз протримається ще довго.
- Якщо ліс шумить, очікується сніг та відлига.
- Коло навколо місяця – до хуртовини.
- Кішка мордочку ховає – до морозу, лиже лапу – до сонячної погоди, по мостинах катається – до тепла.
- Кішка шкребе кігтями підлогу – до хуртовини, стіну – до негоди.
- Котик вгору животом лягає і потягується – до тепла.
- Кішка сіла на підвіконня і дивиться у вікно – до відлиги.
- Собака лежить, згорнувшись калачиком, – до холодів, витягнулася – до тепла.
- Слабка тяга в печі – до тепла, сильна – до морозу.
- Синиця біля вікна щебече – до ранньої весни.
- Хто в цей день подасть сім милостинь, тому простяться сім гріхів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сни побачені в ніч з 25 на 26 січня, а також днем 26 січня – порожні, не варто надавати їм значення.
- Хто на Ярему поруч з кішкою засне, той розум втратить. Тому не можна спати в ліжку з твариною.
- А якщо скривдити тварину, то сім років удачі не бачити.
Читайте також: Вихідні і свята у січні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:53Джаред Лето поділився своїм номером у мережі: фанати божеволіють від щастя
-
21:23Це нікому не подобається: українську ведучу розкритикували через целюліт на ногах
-
21:0026 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Фейкові AirPods небезпечні для здоров'я: вражаючі результати дослідження
-
20:22Науковці назвали ще одну вагому причину приділяти достатньо уваги сну
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:49Чим відрізняється секс у порно та реальному житті: відео, яке все розставить на свої місця
-
19:22Зовнішність Skoda Octavia RS і Octavia Scout розкрили до прем'єри
-
18:52Милий опосум розгромив офіс і став зіркою мережі: кумедні фото
-
18:24Президент Мексики хоче розіграти Boeing 787 у лотереї
-
18:00Гороскоп на 26 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:47Уроки успішних людей: 5 способів знайти час для важливих справ
-
17:21У США готують нове обмеження для компанії HUAWEI
-
16:56Дивіться, як Дженніфер Еністон лякає людей, які говорять, що люблять Фібі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:30Леся Нікітюк розбурхала підписників об'ємними формами на спекотному фото
-
16:13У США заборонили пологовий туризм
-
15:51Спортсмен виконав унікальний кидок і увійшов в історію: відеофакт
-
15:31У нью-йоркському готелі відкрили їстівні номери
-
15:15Модні чоловічі шапки 2020: найкращі моделі, які будуть у тренді кілька сезонів
-
14:54Надихаючись Королем Левом: Disney випустить кіноверсію Бембі
-
14:32Оля Полякова пікантно оголила груди на відвертому фото
-
14:13Аналог Apple AirDrop від Google показали на відео
-
13:47Dolly Parton Challenge: DZIDZIO долучився до популярного флешмобу в мережі
-
13:19Віталій Кличко нагадав про реконструкцію київського зоопарку і показав, як годують хижаків
-
21:23Це нікому не подобається: українську ведучу розкритикували через целюліт на ногах
-
19:49Чим відрізняється секс у порно та реальному житті: відео, яке все розставить на свої місця
-
17:47Уроки успішних людей: 5 способів знайти час для важливих справ
-
15:15Модні чоловічі шапки 2020: найкращі моделі, які будуть у тренді кілька сезонів
-
12:25Як змінювалася Тіна Кароль: еволюція образу зірки у фото
-
10:50Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію
-
08:15Розвінчані популярні міфи про електромобілі
- 24 січня
-
22:53Медики пояснили, чому чоловікам не бажано носити обручки
-
20:49У НБУ розповіли, які купюри найчастіше підробляли у 2019 році
-
17:31Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+)
-
15:06Від Кароль до Притули: кумедні фото українських зірок для різних соцмереж
-
12:50Стало відомо, чи передається коронавірус через посилки AliExpress з Китаю
-
10:51Олег Скрипка та Христина Соловій – Зима: дивіться кліп несподіваного дуету
-
09:14Google Pay: як встановити, налаштувати та оплачувати за допомогою додатку
-
07:323 поради, які допоможуть отримати максимальний результат під час тренування на прес
- 23 січня
-
22:514 секретні способи довести її до оргазму
-
20:08А тепер усе інакше: сучасні зірки переспівали улюблені хіти 90-х
-
18:2510 дурних запитань, які соромно поставити гінекологу (18+)
-
16:47Максимум творчості: 5 книжок, написаних музикантами та художниками
-
15:30Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото
-
13:01Найкращі українські пісні 21 століття: рейтинг ТОП 20 за версією премії YUNA
-
10:25Названий найпопулярніший серіал на Netflix
-
07:19Погода в Україні 23 січня: у яких областях не очікується опадів
- 22 січня
-
21:2223 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:45Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів
Радіо Максимум › Новини › Важлива ›