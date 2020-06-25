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26 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 червня, церква відзначає пам'ять святої мучениці Акиліни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 19 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
26 червня православна церква відзначає пам'ять святої мучениці Акиліни. Отроковиця Килина жила в третьому столітті і ще в дитинстві звернулася до віри Христової. Своїх подруг вона також намагалася наставити на шлях істинний, за що була страчена. Мучителі не взяли до уваги навіть вік Килини: на момент загибелі їй було всього 12 років.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 26 червня, іменини відзначають власники таких імен: Анна (Ганна), Антоніна, Іван, Савва. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день боротьби з наркоманією
- Міжнародний день підтримки жертв тортур
- 1698 – Петро I з Великим посольством прибув до Відня.
- 1817 – А. С. Пушкін зарахований на службу в Колегію іноземних справ в чині колезького секретаря.
- 1831 – почалася найбільша в історії Санкт-Петербурга епідемія холери, яка забрала життя понад 4,7 тисячі осіб.
- 1884 – вийшов указ царя імператора Російського Олександра III про заснування церковнопарафіяльних шкіл.
- 1925 – прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна Золота лихоманка.
- 1941 – Микола Гастелло направив свій підбитий літак в скупчення машин і танків противника.
- 1945 – У СРСР засноване звання Генералісимус Радянського Союзу
- 1948 – початок поставок до Західного Берліна, блокований 23 червня радянськими військами
- 1977 – останній концерт Елвіса Преслі в Індіанаполісі
- 1979 – Мохаммед Алі оголосив, що залишає бокс
- 2003 – верховний суд США постановив, що заборона гомосексуальних відносин суперечить Конституції країни.
ХТО НАРОДИВСЯ 26 червня
- 1694 – Георг Брандт, шведський хімік, відкрив в 1730 році кобальт
- 1866 – Джордж Едвард Стенхоуп Моліно Герберт Карнарвон, англійський єгиптолог
- 1902 – Вільям Лір, американський інженер-самоучка, що заснував першу авіакомпанію з виробництва невеликих і недорогих літаків
- 1927 – Ольгерд Воронцов, кінорежисер
- 1927 – Володимир Якович Мотиль, кінорежисер
- 1937 – Роберт Річардсон, американський фізик, який відкрив ізотоп гелій-3, лауреат Нобелівської премії 1996 року
- 1961 – Террі Нанн, вокалістка американської групи Berlin
- 1969 – Колін Грінвуд, бас-гітарист англійської групи Radiohead
- 1969 – В'ячеслав Петкун – лідер групи Танці мінус
- 1970 – Кріс О'Доннел, американський актор
- 1980 – Ченнінг Татум, американський кіноактор
- 1992 – Дженнет Маккурді, американська актриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу – значить, за прикметою, вони не будуть смачними
- Багато комах – буде тепла і ясна погода
- У ліс 26 червня ходити не варто – комарі покусають
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Суворо заборонено влаштовувати сварки
- Не можна ходити в ліс
- Не варто багато працювати
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