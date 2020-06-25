26 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 червня, церква відзначає пам'ять святої мучениці Акиліни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

26 червня православна церква відзначає пам'ять святої мучениці Акиліни. Отроковиця Килина жила в третьому столітті і ще в дитинстві звернулася до віри Христової. Своїх подруг вона також намагалася наставити на шлях істинний, за що була страчена. Мучителі не взяли до уваги навіть вік Килини: на момент загибелі їй було всього 12 років.

Отроковиця Акиліна

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 26 червня, іменини відзначають власники таких імен: Анна (Ганна), Антоніна, Іван, Савва. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день боротьби з наркоманією

Міжнародний день підтримки жертв тортур

1698 – Петро I з Великим посольством прибув до Відня.

1817 – А. С. Пушкін зарахований на службу в Колегію іноземних справ в чині колезького секретаря.

1831 – почалася найбільша в історії Санкт-Петербурга епідемія холери, яка забрала життя понад 4,7 тисячі осіб.

1884 – вийшов указ царя імператора Російського Олександра III про заснування церковнопарафіяльних шкіл.

1925 – прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна Золота лихоманка.

1941 – Микола Гастелло направив свій підбитий літак в скупчення машин і танків противника.

1945 – У СРСР засноване звання Генералісимус Радянського Союзу

1948 – початок поставок до Західного Берліна, блокований 23 червня радянськими військами

1977 – останній концерт Елвіса Преслі в Індіанаполісі

1979 – Мохаммед Алі оголосив, що залишає бокс

2003 – верховний суд США постановив, що заборона гомосексуальних відносин суперечить Конституції країни.

ХТО НАРОДИВСЯ 26 червня

1694 – Георг Брандт, шведський хімік, відкрив в 1730 році кобальт

1866 – Джордж Едвард Стенхоуп Моліно Герберт Карнарвон, англійський єгиптолог

1902 – Вільям Лір, американський інженер-самоучка, що заснував першу авіакомпанію з виробництва невеликих і недорогих літаків

1927 – Ольгерд Воронцов, кінорежисер

1927 – Володимир Якович Мотиль, кінорежисер

1937 – Роберт Річардсон, американський фізик, який відкрив ізотоп гелій-3, лауреат Нобелівської премії 1996 року

1961 – Террі Нанн, вокалістка американської групи Berlin

1969 – Колін Грінвуд, бас-гітарист англійської групи Radiohead

1969 – В'ячеслав Петкун – лідер групи Танці мінус

1970 – Кріс О'Доннел, американський актор

1980 – Ченнінг Татум, американський кіноактор

1992 – Дженнет Маккурді, американська актриса

Татум

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу – значить, за прикметою, вони не будуть смачними

Багато комах – буде тепла і ясна погода

У ліс 26 червня ходити не варто – комарі покусають

Літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Суворо заборонено влаштовувати сварки

Не можна ходити в ліс

Не варто багато працювати

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