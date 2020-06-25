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26 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 червня – п'ятниця

Сьогодні, 26 червня, церква відзначає пам'ять святої мучениці Акиліни. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 19 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

26 червня православна церква відзначає пам'ять святої мучениці Акиліни. Отроковиця Килина жила в третьому столітті і ще в дитинстві звернулася до віри Христової. Своїх подруг вона також намагалася наставити на шлях істинний, за що була страчена. Мучителі не взяли до уваги навіть вік Килини: на момент загибелі їй було всього 12 років.

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Отроковиця Акиліна

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 26 червня, іменини відзначають власники таких імен: Анна (Ганна), Антоніна, Іван, Савва. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день боротьби з наркоманією
  • Міжнародний день підтримки жертв тортур
  • 1698 – Петро I з Великим посольством прибув до Відня.
  • 1817 – А. С. Пушкін зарахований на службу в Колегію іноземних справ в чині колезького секретаря.
  • 1831 – почалася найбільша в історії Санкт-Петербурга епідемія холери, яка забрала життя понад 4,7 тисячі осіб.
  • 1884 – вийшов указ царя імператора Російського Олександра III про заснування церковнопарафіяльних шкіл.
  • 1925 – прем'єра в Голлівуді фільму Чарлі Чапліна Золота лихоманка.
  • 1941 – Микола Гастелло направив свій підбитий літак в скупчення машин і танків противника.
  • 1945 – У СРСР засноване звання Генералісимус Радянського Союзу
  • 1948 – початок поставок до Західного Берліна, блокований 23 червня радянськими військами
  • 1977 – останній концерт Елвіса Преслі в Індіанаполісі
  • 1979 – Мохаммед Алі оголосив, що залишає бокс
  • 2003 – верховний суд США постановив, що заборона гомосексуальних відносин суперечить Конституції країни.
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ХТО НАРОДИВСЯ 26 червня

  • 1694 – Георг Брандт, шведський хімік, відкрив в 1730 році кобальт
  • 1866 – Джордж Едвард Стенхоуп Моліно Герберт Карнарвон, англійський єгиптолог
  • 1902 – Вільям Лір, американський інженер-самоучка, що заснував першу авіакомпанію з виробництва невеликих і недорогих літаків
  • 1927 – Ольгерд Воронцов, кінорежисер
  • 1927 – Володимир Якович Мотиль, кінорежисер
  • 1937 – Роберт Річардсон, американський фізик, який відкрив ізотоп гелій-3, лауреат Нобелівської премії 1996 року
  • 1961 – Террі Нанн, вокалістка американської групи Berlin
  • 1969 – Колін Грінвуд, бас-гітарист англійської групи Radiohead
  • 1969 – В'ячеслав Петкун – лідер групи Танці мінус
  • 1970 – Кріс О'Доннел, американський актор
  • 1980 – Ченнінг Татум, американський кіноактор
  • 1992 – Дженнет Маккурді, американська актриса
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Татум

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо огірки пізньої сівби не встигають дозріти до цього часу – значить, за прикметою, вони не будуть смачними
  • Багато комах – буде тепла і ясна погода
  • У ліс 26 червня ходити не варто – комарі покусають
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Літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Суворо заборонено влаштовувати сварки
  • Не можна ходити в ліс
  • Не варто багато працювати

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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