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26 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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26 березня – п'ятниця - фото 1
26 березня – п'ятниця

Сьогодні, 26 березня, День Національної гвардії України. Християни відзначають день пам'яті Никифора-сповідника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, повідомляє Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У православній церкві 26 березня – день пам'яті Никифора-сповідника. Він жив в кінці першого тисячоліття нашої ери і прославився благочестивим життям і подвигами в ім'я віри. Залишив після себе безліч літературних праць з богослов'я.

В Україні сьогодні День Національної гвардії: професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 26 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Терентій і Христина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1668 – Англія отримала контроль над Бомбеєм
  • 1713 – Іспанія наділила Англію винятковим правом на работоргівлю в американських володіннях Іспанії
  • 1787 – Катерина II, перебуваючи в Києві, повеліла викарбувати медаль на честь її візиту на південь Росії
  • 1826 – Франц Шуберт дав свій єдиний публічний концерт
  • 1845 – У США запатентовано медичний пластир
  • 1908 – На Острові Принца Едуарда (Канада) заборонені всі автомобілі
  • 1934 – У Британії введені іспити на водіння автомобіля
  • 1947 – В СРСР видано указ про скасування смертної кари
  • 1953 – Американський лікар Джонас Едвард Солк оголосив про успішне випробування вакцини проти поліомієліту
  • 1973 – Перші жінки допущені в залу Лондонської фондової біржі
  • 1982 – В Онтаріо народилися перші в Канаді близнюки, зачаті в пробірці
  • 1999 – Зафіксовано появу вірусу Мелісса, що вразив за короткий час сотні тисяч комп'ютерів у всьому світі
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ХТО НАРОДИВСЯ 26 березня

  • 1516 – Конрад Геснер, швейцарський природодослідник, автор першої зоологічної енциклопедії
  • 1849 – Арман Пежо, французький автопромисловець, засновник фірми Peugeot.
  • 1874 – Роберт Фрост, американський поет
  • 1 930 – Сандра Дей О'Коннор, перша жінка в Верховному суді США
  • 1933 – Тінто Брас, італійський кінорежисер
  • 1943 – Боб Вудворд, американський журналіст
  • 1944 – Дайана Росс, американська співачка, актриса.
  • 1948 – Стівен Тайлер, соліст групи Aerosmith
  • 1960 – Дженніфер Грей, американська кіноактриса
  • 1985 – Кіра Найтлі, англійська актриса
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Кіра Найтлі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в цей день сильний туман, літо буде непогожим.
  • Ведмідь прокинувся – значить, почалася справжня весна.
  • Рання гроза і північний вітер – весна буде холодною.
  • У цей день у води цілюща сила, тому з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.
26 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 445678

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Заборонено ламати дерева, зрізати, рвати або топтати рослини
  • Не рекомендується 26 березня ходити в ліс
  • Не слід 26 березня пекти пиріжки з картоплею, а тим більше пригощати ними кого-небудь

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