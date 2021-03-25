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26 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 26 березня, День Національної гвардії України. Християни відзначають день пам'яті Никифора-сповідника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 26 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, повідомляє Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У православній церкві 26 березня – день пам'яті Никифора-сповідника. Він жив в кінці першого тисячоліття нашої ери і прославився благочестивим життям і подвигами в ім'я віри. Залишив після себе безліч літературних праць з богослов'я.
В Україні сьогодні День Національної гвардії: професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 26 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Терентій і Христина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1668 – Англія отримала контроль над Бомбеєм
- 1713 – Іспанія наділила Англію винятковим правом на работоргівлю в американських володіннях Іспанії
- 1787 – Катерина II, перебуваючи в Києві, повеліла викарбувати медаль на честь її візиту на південь Росії
- 1826 – Франц Шуберт дав свій єдиний публічний концерт
- 1845 – У США запатентовано медичний пластир
- 1908 – На Острові Принца Едуарда (Канада) заборонені всі автомобілі
- 1934 – У Британії введені іспити на водіння автомобіля
- 1947 – В СРСР видано указ про скасування смертної кари
- 1953 – Американський лікар Джонас Едвард Солк оголосив про успішне випробування вакцини проти поліомієліту
- 1973 – Перші жінки допущені в залу Лондонської фондової біржі
- 1982 – В Онтаріо народилися перші в Канаді близнюки, зачаті в пробірці
- 1999 – Зафіксовано появу вірусу Мелісса, що вразив за короткий час сотні тисяч комп'ютерів у всьому світі
ХТО НАРОДИВСЯ 26 березня
- 1516 – Конрад Геснер, швейцарський природодослідник, автор першої зоологічної енциклопедії
- 1849 – Арман Пежо, французький автопромисловець, засновник фірми Peugeot.
- 1874 – Роберт Фрост, американський поет
- 1 930 – Сандра Дей О'Коннор, перша жінка в Верховному суді США
- 1933 – Тінто Брас, італійський кінорежисер
- 1943 – Боб Вудворд, американський журналіст
- 1944 – Дайана Росс, американська співачка, актриса.
- 1948 – Стівен Тайлер, соліст групи Aerosmith
- 1960 – Дженніфер Грей, американська кіноактриса
- 1985 – Кіра Найтлі, англійська актриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо в цей день сильний туман, літо буде непогожим.
- Ведмідь прокинувся – значить, почалася справжня весна.
- Рання гроза і північний вітер – весна буде холодною.
- У цей день у води цілюща сила, тому з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено ламати дерева, зрізати, рвати або топтати рослини
- Не рекомендується 26 березня ходити в ліс
- Не слід 26 березня пекти пиріжки з картоплею, а тим більше пригощати ними кого-небудь
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