26 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 26 березня, День Національної гвардії України. Християни відзначають день пам'яті Никифора-сповідника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 26 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, повідомляє Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У православній церкві 26 березня – день пам'яті Никифора-сповідника. Він жив в кінці першого тисячоліття нашої ери і прославився благочестивим життям і подвигами в ім'я віри. Залишив після себе безліч літературних праць з богослов'я.

В Україні сьогодні День Національної гвардії: професійне свято всіх військовослужбовців і цивільного персоналу Національної гвардії України.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 26 березня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Терентій і Христина. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1668 – Англія отримала контроль над Бомбеєм

1713 – Іспанія наділила Англію винятковим правом на работоргівлю в американських володіннях Іспанії

1787 – Катерина II, перебуваючи в Києві, повеліла викарбувати медаль на честь її візиту на південь Росії

1826 – Франц Шуберт дав свій єдиний публічний концерт

1845 – У США запатентовано медичний пластир

1908 – На Острові Принца Едуарда (Канада) заборонені всі автомобілі

1934 – У Британії введені іспити на водіння автомобіля

1947 – В СРСР видано указ про скасування смертної кари

1953 – Американський лікар Джонас Едвард Солк оголосив про успішне випробування вакцини проти поліомієліту

1973 – Перші жінки допущені в залу Лондонської фондової біржі

1982 – В Онтаріо народилися перші в Канаді близнюки, зачаті в пробірці

1999 – Зафіксовано появу вірусу Мелісса, що вразив за короткий час сотні тисяч комп'ютерів у всьому світі

ХТО НАРОДИВСЯ 26 березня

1516 – Конрад Геснер, швейцарський природодослідник, автор першої зоологічної енциклопедії

1849 – Арман Пежо, французький автопромисловець, засновник фірми Peugeot.

1874 – Роберт Фрост, американський поет

1 930 – Сандра Дей О'Коннор, перша жінка в Верховному суді США

1933 – Тінто Брас, італійський кінорежисер

1943 – Боб Вудворд, американський журналіст

1944 – Дайана Росс, американська співачка, актриса.

1948 – Стівен Тайлер, соліст групи Aerosmith

1960 – Дженніфер Грей, американська кіноактриса

1985 – Кіра Найтлі, англійська актриса

Кіра Найтлі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо в цей день сильний туман, літо буде непогожим.

Ведмідь прокинувся – значить, почалася справжня весна.

Рання гроза і північний вітер – весна буде холодною.

У цей день у води цілюща сила, тому з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено ламати дерева, зрізати, рвати або топтати рослини

Не рекомендується 26 березня ходити в ліс

Не слід 26 березня пекти пиріжки з картоплею, а тим більше пригощати ними кого-небудь

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