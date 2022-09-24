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25 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 вересня, у світі відзначають Всесвітній день мрії, а також Всесвітній день фармацевта та День коміксів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 25 вересня, православна церква вшановує пам’ять святого мученика Артемона.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 25 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Федір, Юліан, Аврелія, Франциск, Гаспар, Клеофас, Святополк, Лаврентій, Вінсент, Владислав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день мрії.
- Всесвітній день фармацевта.
- День коміксів.
- День одного чудового музичного хіта.
- 1493 — Христофор Колумб вдруге відплив до Америки.
- 1555 — протестантство набуло офіційного статусу релігії за умовами Аугсбурзького миру.
- 1789 — генерал Хосе де Рібас завоював османську фортецю Хаджи-Бей (майбутню Одесу).
- 1789 — Конгрес Сполучених Штатів підтримав 10 поправок до Конституції, які увійшли в історію як Білль про права.
- 1914 — бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка.
- 1932 — іспанській Каталонії була надана автономія з правом мати власний прапор, державну мову і парламент.
- 1943 — розпочалася Дніпровська повітряно-десантна операція, яка закінчилася розгромом.
- 1960 — США спустили на воду перший атомний авіаносець Ентерпрайз (USS Enterprise (CVN-65)).
- 1989 — Верховна Рада Литви оголосила приєднання республіки до СРСР в 1940 році незаконним.
- 1992 — відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з'єднав Чорне та Північне моря.
- 2020 — авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 осіб.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ВЕРЕСНЯ
- 1897 — Вільям Фолкнер, американський письменник, лавреат Нобелівської премії.
- 1898 — Роберт Бракман, американський художник і педагог українського походження.
- 1906 — Дмитро Шостакович, російський піаніст, композитор.
- 1920 — Сергій Бондарчук, радянський кінорежисер та актор українського походження.
- 1932 — Анатолій Солов'яненко, український оперний співак.
- 1951 — Людмила Єфименко, українська кіноактриса, кінорежисер.
- 1954 — Хуан де ла Крус Рамос Кано, іспанський футболіст і тренер.
- 1955 — Карл-Гайнц Румменігге, західнонімецький футболіст.
- 1960 — Ігор Бєланов, український радянський футболіст.
- 1964 — Карлос Руїс Сафон, іспанський письменник.
- 1969 — Кетрін Зета-Джонс, британська акторка.
- 1972 — Сергій Мізін, український футболіст і тренер.
- 1984 — Ганна Задорожнюк, українська фігуристка.
- 1984 — Тетяна Козлова, українська волейболістка.
- 1992 — Юлія Слободян, українська художня гімнастка.
- 1993 — Максим Шемберєв, український плавець.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато жолудів на дубі – до холодної зими.
- Дощовий день обіцяє затяжну зиму.
- Якщо на деревах вже жовте листя, то осінь буде ранньою.
- Грім гримить – до теплої осені.
- Бур’яни ростуть високо – снігу багато випаде.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна ходити в ліс.
- Заборонено рубати горобину і ламати її гілки.
- У цей день краще не зловживати алкоголем.
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