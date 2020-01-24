25 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 25 січня, відзначають Тетянин день, День студента та Китайський новий рік. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 25 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують День пам'яті святої мучениці Татяни та День звернення апостола Павла.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 25 січня, іменини відзначають власники таких імен: Галактіон, Євпраксія, Ілля, Макарій, Мартініан, Мерт, Петро, Сава, Силуан, Тетяна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Тетянин день.

День студента.

Китайський новий рік

1858 — марш Мендельсона пролунав на весіллі англійської принцеси Вікторії з кронпринцем Пруссії Фрідріхом, після чого став популярним як весільний марш.

1895 — відбувся перший міжнародний матч з хокею на траві. Збірна Уельсу поступилася гостям з Ірландії з рахунком 0:3.

1919 — у Нью-Йорку відкритий найбільший готель у світі — "Пенсильванія" (на 2200 номерів).

1923 — припиняє існування держава Флашенхальс (Пляшкове горло), що була утворена 10 січня 1919-го на окупованих французькою армією німецьких землях.

1924 — у французькому альпійському містечку Шамоні стартували перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 18 країн.

1945 — Гранд Рапідс у Мічиґані стало першим містом, яке почало фторування питної води для профілактики карієсу.

1949 — у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулася перша церемонія вручення телевізійних нагород "Еммі".

1955 — вчені Колумбійського університету створили ядерний годинник, який показує час із похибкою 1 секунда на 300 років.

1964 — у США запущений супутник "Ехо-2", який встановив супутниковий зв'язок між США та СРСР.

1965 — Йосипа Сліпого, що відсидів 18 років у радянських таборах, висвячено у Ватикані кардиналом і призначено головою УГКЦ

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом.

1993 — на орбітальній станції "Мир" пройшла перша у світі художня виставка робіт Ігоря Подольчака .

2008 — світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака "Las Meninas" у конкурсі Ротердамського Міжнародного Кінофестивалю.

ХТО НАРОДИВСЯ 25 СІЧНЯ

1852 — Данилевський Василь Якович, український фізіолог, лікар-ендокринолог, засновник і директор Органотерапевтичного інституту, один з перших електрофізіологів в Україні. Брат біохіміка Олександра Данилевського.

1872 — Микола Скрипник, український політичний і державний діяч, активний поборник політики українізації 1920—1930-х.

1882 — Вірджинія Вулф, британська письменниця, літературний критик. Провідна фігура модерністської літератури першої половини XX століття.

1883 — Дмитро Григорович, український авіаконструктор, творець першого гідроплану.

1886 — Вільгельм Фуртвенглер, німецький диригент і композитор. Один із найвідоміших німецьких диригентів XX сторіччя.

1900 — Феодосій Добржанський, український і американський генетик і еволюційний біолог

1913 — Вітольд Лютославський, польський композитор.

1926 — Юсеф Шахін, єгипетський режисер і сценарист, класик національного кіно.

1928 — Едуард Шеварнадзе, радянський та грузинський політик, президент Грузії.

1929 — Робер Форіссон, французький академік, літературознавець, письменник, історик.

1931 — Цимбаліст Віктор Петрович, український актор.

1933 — Корасон Акіно, президент Філіппін в 1986—1992 роках.

1938 — Володимир Висоцький, радянський співак, актор.

1978 — Володимир Зеленський, шоумен, комік, актор, теле- та кінопродюсер та сценарист, переможець Вищої ліги КВК 1997, засновник "Студії Кварталу-95"; 6-й Президент України.

1980 — Шаві Ернандес, іспанський футболіст.

1981 — Аліша Кіс, американська співачка та композитор, лауреат 12 нагород "Греммі".

1982 — Noemi, італійська співачка.

1985 — Тіна Кароль, українська поп-співачка, заслужена артистка України (2009 рік).

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на хлібі з'явився горбочок при випічці – чекай на удачу.

Рівна поверхня святкового короваю обіцяє спокійне і розмірене життя.

Тріщина на короваї – до сварки та конфліктів в сім'ї.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися і лаятися, особливо з близькими людьми, потрібно постаратися провести день в спокої і доброзичливому настрої.

У цей день не можна прибирати, прати, займатися фізичною працею або ремеслом.

Не можна відмовляти в цей день в допомозі тим, хто просить.

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