25 років разом: з Ювентуса пішла легенда

32-річний півзахисник Клаудіо Маркізіо та туринський клуб Ювентус розірвали контракт за обопільною згодою.

Маркізіо є вихованцем "Ювентуса", у якому він провів 25 років. До академії клубу італієць приєднався у 1993 році. У сезоні 2004/05 його почали залучати до тренувань із першою командою.

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У серпні 2006 року Маркізіо дебютував за основу "Ювентуса" та загалом зіграв за команду 389 матчів та забив 37 голів. У складі туринської команди хавбек сім разів ставав чемпіоном Італії, чотири рази вигравав Кубок країни і тричі – Суперкубок Італії. Двічі з "Ювентусом" хавбек доходив до фіналу Ліги чемпіонів. У минулому сезоні досвідчений гравець провів 15 матчів в чемпіонаті Італії, відзначившись однієї результативною передачею.

Тим часом зірковий новачок "Ювентуса" португалець Кріштіану Роналду забив перший гол за свою нову команду. Сталося це в традиційному контрольному матчі туринців проти "Ювентуса Б".

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