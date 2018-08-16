Зірка Ман Юнайтед показав дорогезну тачку

Бельгійський нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку придбав собі шикарний автомобіль.

Гравець збірної Бельгії прибув на тренування манкуніанців на чорному Mercedes AMG-GT Coupe комплектації 2018 року. Ціна такого авто починається від 114 тисяч євро.

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Цей спорткар розганяється до 100 км/год всього за 3,7 секунди, а його максимальна швидкість 310 км/год.

Цей спорткар розганяється до 100 км/год всього за 3,7 секунди

Ромелу Лукаку придбав собі шикарний автомобіль

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