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Зірка Ман Юнайтед показав дорогезну тачку

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Максимальна швидкість авто Лукаку 310 км/год - фото 1
Максимальна швидкість авто Лукаку 310 км/год / 24horas

Бельгійський нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку придбав собі шикарний автомобіль.

Гравець збірної Бельгії прибув на тренування манкуніанців на чорному Mercedes AMG-GT Coupe комплектації 2018 року. Ціна такого авто починається від 114 тисяч євро.

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Цей спорткар розганяється до 100 км/год всього за 3,7 секунди, а його максимальна швидкість 310 км/год.

Цей спорткар розганяється до 100 км/год всього за 3,7 секунди - фото 270419
Цей спорткар розганяється до 100 км/год всього за 3,7 секунди
Ромелу Лукаку придбав собі шикарний автомобіль - фото 270418
Ромелу Лукаку придбав собі шикарний автомобіль

Автовиробники люблять тішити футбольних фанатів крутими машинами в стилістиці улюблених клубів. Ловіть добірку "машини+футбол", яка особливо сподобається шанувальникам київського "Динамо"!

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Джерело: 24horas
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