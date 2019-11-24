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25 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 листопада, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять патріарха Іоанна Милостивого, який у 6-7 століттях жив в Олександрії. Вважається, що саме після нього закінчують весільні тижні, а потім шлюби можна вкладати лише після завершення зими.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 25 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Нил, Лев, Левко, Микола, Сава, Леонтій, Омелян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1905 — у Лубнах вийшло друком перше число газети "Хлібороб", першої легальної україномовної газети в підросійській Україні
- 1981 — Генасамблея ООН оголосила цей день Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками.
- 2004 — На засіданні Вченої ради Національного університету "Києво-Могилянська академія" з формулюванням "дискредитація іміджу академії" було ухвалено позбавити Л. М. Кравчука звання почесного доктора.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 ЛИСТОПАДА
- 1562 — Лопе де Вега, іспанський драматург.
- 1569 — Фрідріх Кеттлер, герцог Курляндії і Семигалії.
- 1666 — Джузеппе Джованні Баттіста Гварнері, італійський скрипковий майстер, молодший син Андреа Гварнері.
- 1838 — Іван Нечуй-Левицький, український письменник, етнограф, фольклорист, педагог
- 1844 — Карл Фрідріх Бенц, німецький інженер, співконструктор першого у світі автомобіля з бензиновим двигуном.
- 1855 — Дмитро Яворницький, дослідник козацької старовини, етнограф і археолог.
- 1881 — Маневич Абрам Аншелович, український і американський художник-модерніст, один із засновників Української академії мистецтв.
- 1889 — Решат Нурі Гюнтекін, турецький письменник.
- 1891 — Поліщук Клим, український письменник, публіцист, автор романів "Гуляйпільський батько", "Отаман Зелений" та ін. Розстріляний НКВС 1937.
- 1901 — Михайло Орест, український поет.
- 1909 — Марія Боґда, польська акторка кіно.
- 1924 — Пол Дезмонд, американський джазовий альт-саксофоніст і композитор
- 1926 — Михайло Машкін, український поет і композитор, фольклорист, автор пісні "Верховино, мати моя"
- 1926 — Пол Андерсон, американський письменник, визнаний класик фантастики
- 1931 — Нет Еддерлі, американський джазовий корнетист.
- 1966 — Біллі Берк, американський актор, сценарист, продюсер.
- 1981 — Хабі Алонсо, іспанський футболіст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо 25 листопада дощить, то відлига триватиме ще тиждень;
- Якщо температура ще не опустилась до мінусових позначок, то весна буде ранньою;
- Якщо вранці туманно, то ввечері варто очікувати заморозки;
- Якщо сьогодні засипле снігом, то така погода буде аж до весни:
- Яка погода 25 листопада – така і на початку грудня.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятися та ображати людей навколо;
- Не можна забувати про сніданок;
- Не можна займатись важкою фізичною роботою, а також працювати у городі;
- Не можна їсти надто жирну та шкідливу їжу, а також піддаватись не хорошим звичкам.
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