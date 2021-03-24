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25 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 25 березня, у світі відзначають Міжнародний день прокрастинації, а також день Служби безпеки України, а от віряни вшановують пам'ять Феофана Сігріанського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 25 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Яке сьогодні свято, а також що не можна робити у цей день читайте на Радіо МАКСИМУМ!
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 25 березня віряни вшановують пам'ять Феофана Сігріанського. Феофан Сповідник був візантійським літописцем, шанованим православною церквою в образі преподобного. У цей день наші предки з самого ранку виходили на вулицю, щоб зустріти весну. Вважалося, що до Феофана повністю сходить сніговий покрив і відтане ґрунт.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 25 березня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Прокіп, Григорій, Феофан, Семен, Симеон, Симон, а також Арон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день прокрастинації
- Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі
- День талантів в Європейському союзі
- Міжнародний День вафель
- День Служби безпеки України
- 1668 – відбулися перші в Америці кінські перегони
- 1807 – британський парламент 283 голосами проти 16 прийняв Акт про заборону работоргівлі.
- 1821 – проголошено незалежність Греції від Оттоманської імперії
- 1848 – Весна народів: у Відні опубліковано проект Конституції, розроблений комітетом під керівництвом міністра внутрішніх справ Піллерсдорфа
- 1857 – уперше сфотографоване сонячне затемнення.
- 1857 – у Брисбені (Австралія) вдруге поспіль (після 5 квітня 1856) спостерігали сонячне затемнення.
- 1857 – Леон Скотт запатентував фонавтограф, перший прилад для запису звукових коливань.
- 1872 – випущена перша в Росії поштова картка.
- 1876 – провела свій перший матч футбольна збірна Вельсу, одна з найстарших у світі.
- 1916 – жінкам у США дозволено бути присутнім на двобоях боксерів.
- 1917 – вийшла постанова Тимчасового уряду про скасування смертної кари.
- 1940 – югославський принц Павло Карагеоргієвич підписав угоду про взаємопоміч з Італією та Німеччиною.
- 1977 – Елвіс Костелло випустив дебютний сингл "Less Than Zero".
- 1983 – На телепрограмі ("Motown 25: Yesterday, Today, Forever"), Майкл Джексон продемонстрував елемент танцю під назвою "Місячна Хода".
- 1988 – австралієць Невілл Паттен спорудив найменший у світі велосипед – його колеса були діаметром менш як два сантиметри.
- 1992 – Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Службу безпеки України", яким було визначено основні завдання для української спецслужби.
- 1993 – створене центральне бюро Інтерполу України.
- 2011 – Папа Римський підтвердив вибір нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Шевчук Святослав
- 2013 – у центрі Парижа поліцейські застосували сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за скасування закону про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції. Затримано 96 маніфестантів, з яких 6 заарештовано. За даними поліції на демонстрацію вийшли близько 300 000 людей.
ХТО НАРОДИВСЯ 25 БЕРЕЗНЯ
- 1133 – Генріх II (король Англії).
- 1347 – Свята Катерина Сієнська, релігійна діячка і письменниця епохи Пізнього Середньовіччя, черниця домінканка, християнська свята, шанується в католицькій церкві. Вважається покровителькою Європи.
- 1614 – Хуан Кареньо де Міранда, іспанський художник доби бароко.
- 1741 – Жан-Антуан Гудон, французький скульптор.
- 1747 – Олександр Безбородько, козацький полковник, член Російської Академії, почесний член Академії Мистецтв, царський сенатор
- 1751 – П'єтро Гонзага, уславлений італійський сценограф, художник-декоратор, теоретик мистецтва, архітектор і садівник.
- 1839 – Гіршман Леонард Леопольдович, український вчений-офтальмолог, лікар, педагог. Почесний громадянин міста Харкова.
- 1849 – Аґенор Ґолуховський (молодший) — польський граф, австрійський дипломат і державний діяч
- 1863 – Джованні Амічі, італійський ботанік і оптик.
- 1867 – Борглум Гатзон, американський скульптор і архітектор. Керував створенням Національного меморіалу Гора Рашмор.
- 1867 – Артуро Тосканіні, італійський диригент
- 1871 – Грабар Ігор Емануїлович, радянський художник, українець за походженням; реставратор, мистецтвознавець, історик мистецтва, музейний діяч, педагог.
- 1880 – Гаврило Базильський, генерал-хорунжий Армії УНР
- 1881 – Бела Барток, угорський композитор.
- 1897 – Андрух Іван, український військово-політичний діяч, активний учасник української національно-визвольної боротьби (1914–1921).
- 1909 – Юрій Бойко-Блохін, український літературознавець, театрознавець, професор Українського Вільного Університету в Мюнхені, громадський і політичний діяч, член Проводу ОУН.
- 1911 – Олександр Бандера, український політик, діяч ОУН від 1933. Син Андрія Бандери, брат Степана Бандери.
- 1911 – Олексій Боголюбов, учений у галузі історії математики й теорії механізмів. Доктор техічних наук (1966), професор (1972), член-кореспондент АН УРСР (1969). Син Миколи Михайловича, брат Миколи Миколайовича та Михайла Миколайовича Боголюбових.
- 1913 – Йосип Позичанюк, Держсекретар інформації і пропаганди в УДП, політичний керівник УПА, голова Бюро інформації УГВР, полковник УПА.
- 1914 – Норман Борлоуг, американський агроном, генетик і фахівець із патології рослин. Відомий, як батько Зеленої революції і лауреат Нобелівської премії миру.
- 1933 – Геньо Житомирський, хлопчик із Любліна, страчений в Майданеку. Один із символів Голокосту в Польщі
- 1942 – Іван Білий, український поет
- 1942 – Юрій Брилинський, український актор. Заслужений артист України (1992)
- 1945 – Єдешко Іван Іванович, білоруський баскетболіст.
- 1950 – Борис Бурда, популярний український гравець в інтелектуальних телешоу ("Що? Де? Коли?", "Брейн-ринг"), виконавець власних пісень, телеведучий.
- 1954 – Богуслав Бакула, польський літературознавець, славіст, публіцист. Доктор наук (1994), професор (2000).
- 1961 – Рац Василь Карлович, український і радянський футболіст.
- 1965 – Сара Джессіка Паркер, американська актриса.
- 1971 – Починок Ігор Петрович, український видавець, журналіст. Засновник, головний редактор, а згодом і генеральний директор газети "Експрес".
- 1973 – Андерс Фріден, вокаліст і автор пісень шведських гуртів In Flames і Passenger
- 1976 – Володимир Кличко, український боксер у суперважкій ваговій категорії, чемпіон світу за версіями WBO (2000—2003 рр., з 2008 р. дотепер), IBF (з 2006 р. дотепер), IBO (з 2006 року дотепер), The Ring (з 2009 р. дотепер), WBA (з 2011 р. дотепер).
- 1984 – Кетрін МакФі, американська співачка, композитор, модель і акторка.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Крига тоне, а не тане – до важкого, нещасного та голодного року.
- Дерева інеєм вкриті – до дощового червня.
- Встановилася справжня весняна погода в цей день – літо буде вологим.
- Туман підіймається вгору – до дощу. Опускається вниз – до сонячної погоди.
- Якщо в цей день знайти в ластівчиному гнізді невеликий камінчик – його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла. При цьому гніздо треба залишити цілим, розоряти його – великий гріх.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто нині давати гроші у борг, а також зичити їх;
- Не можна сьогодні братися за важку фізичну роботу;
- Не гоже цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не слід виходити з дому після заходу сонця.
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