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24 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 жовтня, вшановують пам'ять апостола Пилипа, а також у всьому світі відзначають Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять апостола Пилипа. Святий Пилип Диякон був родом із Кесерії Палестинської, яка розташована на східному березі Середземного моря між Антипатридою та Дорою за 30 миль від Йоппії. Він був не євреєм, а елліністом, належав до послідовників Ісуса Христа при Його житті, із чого можна зробити висновок, що апостоли обирали його до ліку Святих Дияконів!
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 24 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Зінаїда, Олександр, Анатолій, Вікторія, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Мойсей, Філіп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй
- 1648 – відбулося підписання Вестфальського миру, закінчення Тридцятилітньої війни.
- 1857 – у Шеффілді (Англія) заснований перший у світі футбольний клуб.
- 1861 – президент США Авраам Лінкольн отримав телеграфне повідомлення з Каліфорнії – це було перше трансконтинентальне телеграфне повідомлення в історії.
- 1874 – у Львові засновано Національний лісотехнічний університет України.
- 1901 – 43-річна вдова Анна Тейлор стала першою людиною, яка успішно спустилася вниз по Ніагарському водоспаду в бочці.
- 1929 – Чорний четвер – початок біржового краху 1929 року.
- 1975 – в Англії та США вийшла платівка Джона Леннона "Shaved Fish".
- 1986 – у Лондоні відкрито найбільший у світі магазин грамплатівок.
- 1991 – Верховна Рада проголосила без'ядерний статус України.
- 1999 – у Рогатині (Україна) відкрито пам'ятник Роксолані, коханій дружині турецького султана Сулеймана I.
- 2000 – у берлінському Єгипетському музеї виявлений єдиний у світі автограф Клеопатри.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЖОВТНЯ
- 1435 – Андреа делла Роббіа, флорентійський скульптор, найбільший майстер поліхромної глазурованої теракоти (майоліки).
- 1632 – Антоні ван Левенгук, голландський натураліст, засновник мікроскопії.
- 1804 – Вільгельм Едуард Вебер, німецький фізик, творець першого телеграфу.
- 1882 – Імре Кальман, угорський композитор, автор оперет "Сільва", "Баядера", "Принцеса цирку" і ін.
- 1944 – Віктор Прокопенко, радянський футболіст, грав на позиції нападника, український та радянський футбольний тренер.
- 1947 – американський актор, лауреат "Оскара" ("Французький поцілунок", "Чаплін") Кевін Клайн.
- 1985 – англійський футболіст Вейн Руні.
- 1991 – Олександр Ярмак, український музикант, що працює в жанрі хіп-хоп.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Кури рано сідають на сідало – треба чекати морозу; чим вище вони сідають, тим сильнішим буде холод.
- Домашня птиця ховає голову під крило – до холоду.
- Ясний місяць – провісник морозу.
- Вітер подув з північного боку – до потужного холоду.
- Білки, миші і кроти запасають кормів більше, ніж зазвичай, – до суворої зими.
- Пізній листопад – до суворої і тривалої зими.
- Туман спускається – до відлиги.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна стигти волосся та нігті.
- Краще не починати нову справу у цей день, аби не відштовхнути гроші від себе.
- Не слід сьогодні зловживати спиртними напоями.
- Також не бажано лихословити та погано думати про інших.
- Не можна у цей день байдикувати.
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