24 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 жовтня, вшановують пам'ять апостола Пилипа, а також у всьому світі відзначають Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять апостола Пилипа​. Святий Пилип Диякон був родом із Кесерії Палестинської, яка розташована на східному березі Середземного моря між Антипатридою та Дорою за 30 миль від Йоппії. Він був не євреєм, а елліністом, належав до послідовників Ісуса Христа при Його житті, із чого можна зробити висновок, що апостоли обирали його до ліку Святих Дияконів!

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 24 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Зінаїда, Олександр, Анатолій, Вікторія, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Мойсей, Філіп. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй

1648 – відбулося підписання Вестфальського миру, закінчення Тридцятилітньої війни.

1857 – у Шеффілді (Англія) заснований перший у світі футбольний клуб.

1861 – президент США Авраам Лінкольн отримав телеграфне повідомлення з Каліфорнії – це було перше трансконтинентальне телеграфне повідомлення в історії.

1874 – у Львові засновано Національний лісотехнічний університет України.

1901 – 43-річна вдова Анна Тейлор стала першою людиною, яка успішно спустилася вниз по Ніагарському водоспаду в бочці.

1929 – Чорний четвер – початок біржового краху 1929 року.

1975 – в Англії та США вийшла платівка Джона Леннона "Shaved Fish".

1986 – у Лондоні відкрито найбільший у світі магазин грамплатівок.

1991 – Верховна Рада проголосила без'ядерний статус України.

1999 – у Рогатині (Україна) відкрито пам'ятник Роксолані, коханій дружині турецького султана Сулеймана I.

2000 – у берлінському Єгипетському музеї виявлений єдиний у світі автограф Клеопатри.

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ХТО НАРОДИВСЯ 24 ЖОВТНЯ

1435 – Андреа делла Роббіа, флорентійський скульптор, найбільший майстер поліхромної глазурованої теракоти (майоліки).

1632 – Антоні ван Левенгук, голландський натураліст, засновник мікроскопії.

1804 – Вільгельм Едуард Вебер, німецький фізик, творець першого телеграфу.

1882 – Імре Кальман, угорський композитор, автор оперет "Сільва", "Баядера", "Принцеса цирку" і ін.

1944 – Віктор Прокопенко, радянський футболіст, грав на позиції нападника, український та радянський футбольний тренер.

1947 – американський актор, лауреат "Оскара" ("Французький поцілунок", "Чаплін") Кевін Клайн.

1985 – англійський футболіст Вейн Руні.

1991 – Олександр Ярмак, український музикант, що працює в жанрі хіп-хоп.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Кури рано сідають на сідало – треба чекати морозу; чим вище вони сідають, тим сильнішим буде холод.

Домашня птиця ховає голову під крило – до холоду.

Ясний місяць – провісник морозу.

Вітер подув з північного боку – до потужного холоду.

Білки, миші і кроти запасають кормів більше, ніж зазвичай, – до суворої зими.

Пізній листопад – до суворої і тривалої зими.

Туман спускається – до відлиги.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна стигти волосся та нігті.

Краще не починати нову справу у цей день, аби не відштовхнути гроші від себе.

Не слід сьогодні зловживати спиртними напоями.

Також не бажано лихословити та погано думати про інших.

Не можна у цей день байдикувати.

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