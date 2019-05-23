24 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 травня віряни згадують Рівноапостольних Мефодія і Кирила. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 24 травня віряни згадують Рівноапостольних Мефодія і Кирила, учителів словенських. Святі рівноапостольні первоучителі і просвітителі слов'янські, брати Кирило і Мефодій походили зі знатної і благочестивої родини, що жила в грецькому місті Солуні.

Кирило і Мефодій творці слов'янської азбуки

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 24 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Михайло, Костянтин, Ростислав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

В Україні відзначають День слов'янської писемності і культури

Європейський день сусідів

Європейський день парків

1844 – телеграфом Морзе відправлено першу телеграму з Вашингтона в Балтимор

1899 – в Бостоні відкрився перший в Америці автогараж

1956 – у швейцарському Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи

1960 – відбувся перший політ пасажирський літак Ту-124

1969 – Бітлз на п'ять тижнів зайняли перше місце в американському хіт-параді з піснею Get Back

1995 – на екрани США вийшов фільм Хоробре серце, поставлений Мелом Гібсоном

2003 – відкриті станції Київського метрополітену Житомирська та Академмістечко

Кадр з фільму Хоробре серце

ХТО НАРОДИВСЯ 24 травня

1881 – Олександр Богомолець, видатний український і радянський лікар-патофізіолог, президент Академії наук України в 1930-1946 роках

1905 – народився Михайло Шолохов, російський радянський письменник ("Тихий Дон", "Піднята цілина")

1912 – Михайло Стельмах, український письменник

1940 – Йосип Бродський, російський поет

1941 – Боб Ділан (справжнє ім'я Роберт Аллен Циммерман), американський співак, поет і композитор

1964 – Олег Скрипка, український рок-музикант (група "ВВ")

1973 – Руслана Лижичко, українська співачка, переможниця Євробачення 2004

Руслана на Євробаченні

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощова погода – прикмета того, що влітку теж буде багато опадів

Багряний схід – чекайте грозового літа

Червоний схід – буде багато гроз і пожеж влітку

Схід сонця

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не довіряйте снам, які насняться сьогодні вночі. Перевіряйте будь-яку інформацію, яка приходить до вас. Не можна роботи тяжкої праці по дому.

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