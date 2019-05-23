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24 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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24 травня – п'ятниця - фото 1
24 травня – п'ятниця

Сьогодні, 24 травня віряни згадують Рівноапостольних Мефодія і Кирила. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

Церковний календар свідчить, що 24 травня віряни згадують Рівноапостольних Мефодія і Кирила, учителів словенських. Святі рівноапостольні первоучителі і просвітителі слов'янські, брати Кирило і Мефодій походили зі знатної і благочестивої родини, що жила в грецькому місті Солуні.

Кирило і Мефодій творці слов'янської азбуки - фото 329715
Кирило і Мефодій творці слов'янської азбуки

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 24 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Йосип, Кирило, Михайло, Костянтин, Ростислав. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

24 травня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 317892

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • В Україні відзначають День слов'янської писемності і культури
  • Європейський день сусідів
  • Європейський день парків
  • 1844 – телеграфом Морзе відправлено першу телеграму з Вашингтона в Балтимор
  • 1899 – в Бостоні відкрився перший в Америці автогараж
  • 1956 – у швейцарському Лугано пройшов перший конкурс пісні Євробачення, в якому брали участь 14 представників семи країн Європи
  • 1960 – відбувся перший політ пасажирський літак Ту-124
  • 1969 – Бітлз на п'ять тижнів зайняли перше місце в американському хіт-параді з піснею Get Back
  • 1995 – на екрани США вийшов фільм Хоробре серце, поставлений Мелом Гібсоном
  • 2003 – відкриті станції Київського метрополітену Житомирська та Академмістечко
Кадр з фільму Хоробре серце - фото 329721
Кадр з фільму Хоробре серце

ХТО НАРОДИВСЯ 24 травня

  • 1881 – Олександр Богомолець, видатний український і радянський лікар-патофізіолог, президент Академії наук України в 1930-1946 роках
  • 1905 – народився Михайло Шолохов, російський радянський письменник ("Тихий Дон", "Піднята цілина")
  • 1912 – Михайло Стельмах, український письменник
  • 1940 – Йосип Бродський, російський поет
  • 1941 – Боб Ділан (справжнє ім'я Роберт Аллен Циммерман), американський співак, поет і композитор
  • 1964 – Олег Скрипка, український рок-музикант (група "ВВ")
  • 1973 – Руслана Лижичко, українська співачка, переможниця Євробачення 2004
Руслана на Євробаченні - фото 329716
Руслана на Євробаченні

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощова погода – прикмета того, що влітку теж буде багато опадів
  • Багряний схід – чекайте грозового літа
  • Червоний схід – буде багато гроз і пожеж влітку
Схід сонця - фото 329717
Схід сонця

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  1. Не довіряйте снам, які насняться сьогодні вночі.
  2. Перевіряйте будь-яку інформацію, яка приходить до вас.
  3. Не можна роботи тяжкої праці по дому.

Читайте також: Гороскоп на 24 травня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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