Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гороскоп на 24 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
- 40
Актуальний гороскоп на сьогодні, 24 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
Близнюкам сьогодні буде корисно провести день у родинному колі, а Левам не варто робити поспішних дій. Дізнайтесь, що ж зорі підготували саме для вас сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 24 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни, сьогодні ви, можливо, почнете день з розгляду вигідних пропозицій, які пов'язані з кар'єрою. Якщо попадеться щось, що заслуговує на серйозну увагу, то вирішуйте сміливо. Ваш вибір обіцяє бути вдалим.
Телець
Тільці, сьогодні якщо хтось чекає, що ви будете виконувати його розпорядження, то він добряче помиляється. Ви будете неймовірно уперті, і швидше за усе змусите весь світ танцювати під власну дудку, ніж поступитеся хоч на йоту.
Близнюки
Близнюки, сьогодні вранці інтелектуальна діяльність в сімейному колі принесе радість. Хороший день для прояву турботи про свій дім, а також для коротких поїздок за покупками господарських речей, одягу. Гармонійні стосунки в сім'ї та з коханими піднімуть настрій.
Рак
Раки, сьогодні ви отримаєте задоволення від будь-якого фізичного навантаження – так ви скинете напругу, що нагромадилася. Якщо ви добре попрацювали, то сьогодні зберете славний врожай, адже прийшов час пожинати плоди.
Лев
Леви, сьогодні не поспішайте давати згоду, інакше можливі помилки, чреваті серйозними наслідками у відносинах з людьми. Перш за усе, потрібно все добре обміркувати, зважити всі "за" та "проти" і лише тоді погоджуватися або відмовлятися.
Діва
Діви, сьогодні вас чекає загострення психологічних проблем і внутрішніх суперечностей. Бажання вирішити внутрішній конфлікт і довести щось самим собі може штовхнути на ризиковані вчинки та необдумані авантюри.
Терези
Терези, сьогодні день такий: причетні ви до цього чи ні, але події різко поміняють темп і напрямок. Для отримання простого і зрозумілого результату доведеться провести не зовсім тривіальну послідовність дій. Слід подвоїти обережність і увага до фінансових питань, можливі будь-які несподіванки, особливо в другій половині дня.
Скорпіон
Скорпіони, у цей день можна очікувати заохочення від начальства, підвищення на посаді, прихильності впливових осіб, набуття покровителів. Вдало здійснюються звернення в офіційні інстанції. Цей день відзначений певним прогресом і в матеріальному відношенні.
Стрілець
Стрільці, сьогодні хороший день для налагодження відносин з партнерами та співробітниками, для звернення за допомогою до впливових осіб. Хороший день для розв'язання питань оподаткування та зборів, спільного капіталу і розподілу доходів, вкладень і акціонування.
Козеріг
Козероги, цей день сприятливий для наведення порядку в офісі, зміни його зовнішнього вигляду, а також стилю і методів роботи. Якщо ви працює вдома, то влаштуйте перестановку або ж генеральне прибирання.
Водолій
Водолії, нині правильне рішення може принести вам прибуток, але і наслідки помилок можуть бути значні. Сьогодні ваше професійне і ділове честолюбство помітно підвищується. Особиста відповідальність, підтримка передових методів і ідей, творче натхнення забезпечують як симпатії співробітників, так і успіх в справах.
Риби
Риби, сьогодні ви повинні дуже постаратися утримати свої емоції під строгим контролем розуму. На роботі, щоб уникнути конфліктів з начальством, не слід виявляти зайву ініціативність і завзяття – краще якийсь час побути на других ролях.
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
21:54Зірка Голодних ігор поділилась рецептом фірмової смаженої курки: пальчики оближеш
-
21:23Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
-
21:0024 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Популярні, але шкідливі: 9 продуктів, які не варто купувати
-
20:21У мережі розкрили характеристики нового ASUS ROG Phone
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:51Речі й автомобіль на місці, але людей нема: У Великобританії знайшли будинок-примару
-
19:22Volvo обмежила швидкість своїх автомобілів: з вітерцем не поганяєш?
-
18:51Джулія Робертс та інші передали свої інстаграм-сторінки лікарям для боротьби з COVID-19
-
18:23Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса
-
18:00Гороскоп на 24 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Переплюне iPhone? Дивіться, як працює система стабілізації в новому Vivo X50 Pro
-
17:18Реактивний Honda Civic подолав першу "сотню" за секунду: ефектне відео
-
16:49Відомий дизайнер зняв у рекламі нової колекції свою бабусю: яскраві кадри
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:17Де працюють найщасливіші люди
-
15:51Стали відомі особливості майбутнього Xiaomi Mi Band 5: він вам сподобається
-
15:25Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
-
14:47Знайшли на смітнику та продали на аукціоні: цікава історія книги про Гаррі Поттера
-
14:14Юний водій розбив Mustang GT через три дні після покупки
-
13:44iPhone 12 покажуть пізніше запланованого часу
-
13:18Молодший син Бекхема повторив культові зачіски батька
-
13:00Місячний посівний календар на червень 2020: коли і що садити
-
12:42Гаряча фітнес-модель показала соковиті сідниці
-
12:15Скільки кави на день можна пити після 40 років
-
21:23Як тобі не соромно: Тіна Кароль оголила груди у новій ефектній фотосесії (18+)
-
18:23Як реагувати на жорстку критику: крутий метод Стіва Джобса
-
15:25Післякарантинна мода: найстильніші види чоловічих вусів
-
10:15Найкраща поп-музика травня: нові пісні тижня для крутого настрою
-
08:13Не лише під час карантину: учені з'ясували, як часто потрібно мити руки
- 22 травня
-
21:32Сексу не буде: 5 фраз, яких ніколи не можна казати чоловікові у ліжку
-
19:05ТОП 5 застарілих речей, які незабаром зникнуть з автомобілів
-
16:21Як змінилася спокуслива англійка Агнес Дін: фото 18+
-
15:40Не можете створити аватар у Facebook? Розповідаємо, що робити
-
12:15Коростишівський кар'єр на Житомирщині: ідеальне місце для відпочинку на вихідних
-
10:40Адаптивний карантин в Україні: які пом'якшення починають діяти 22 травня
-
09:19Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 22 травня
-
07:15Погода в Україні 22 травня: де пройдуть дощі
- 21 травня
-
21:22Коли точки G недостатньо: руйнуємо популярні міфи про оргазм, у які ви вірите досі
-
18:33Смачно чи корисно? 5 книг про те, як правильно харчуватися
-
15:55Загадкова Каменських та яскравий DZIDZIO: фото українських зірок у вишиванках
-
12:00ТЕСТ: Вгадай зірку у вишиванці за фото
-
09:15Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня
-
07:13Погода в Україні 21 травня: нічні заморозки та дощі
- 20 травня
-
21:52ТОП-5 жіночих секс-фантазій, про які вона соромиться вам розповісти
-
20:00ТОП-5 фільмів про роботу: комедії про босів, які варто побачити
-
17:30Коли в Україні запрацює фото- та відеофіксація порушень ПДР: відома дата
-
14:00Патріотичний ТЕСТ: Вгадайте, з якого регіону ця вишиванка
-
12:0010 колоритних українських слів про літо, які прикрасять ваше мовлення
-
10:12Пресконференція Володимира Зеленського про перший рік президентства: онлайн