24 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 квітня, віряни шанують пам'ять святого Антипа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем у цей день церква вшановує пам'ять святого Антипа і вважає його покровителем і цілителем, який здатний був позбавити людину зубного болю і деяких інших недугів. Якщо у людини болів зуб, то вважалося, що в день 24 квітня можна просто прикласти до хворого місця срібну монетку, а потім вийняти її і зробити отвір, підвісивши потім до ікони святого Антипа. Говорили, що зовсім скоро після проведення такого обряду зуби перестануть бентежити людину.

Антип

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Яків, Антип, Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1479 до н.е. – Тутмос III посів трон Єгипту, хоча фактична влада все більше переходила в руки Хатшепсут

1184 до н.е. – за переказами, в цей день грецькі воїни змогли пробратися в Трою за допомогою троянського коня

1771 – узбережжі японського острова Ішигакі зазнало удару цунамі висотою 85 м

1833 – в США запатентована газована вода

1846 – почалася американо-мексиканська війна

1877 – Росія оголосила війну Османській імперії

1884 – Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана

1900 – видана основна книга Зігмунда Фрейда Тлумачення снів

1918 – на таємній нараді з командуванням німецької армії генерал Павло Скоропадський домовився про підтримку німцями повалення Центральної Ради

1940 – Генріх Гіммлер підписав наказ про створення концентраційного табору в Освенцимі

1953 – англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю

2004 – Віталій Кличко в бою з Корі Сандерсом завоював вакантний титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC

Напої

ХТО НАРОДИВСЯ 24 КВІТНЯ

1706 – Джованні Мартіні, італійський композитор, учитель Баха, Моцарта, Глюка

1743 – Едмунд Картрайт, англійський винахідник механічного ткацького верстата

1791 – Микола Олександрович Бестужев, декабрист, історик російського флоту, художник

1845 – Карл Фрідріх Георг Шпітелер, швейцарський письменник, романіст, есеїст, лауреат Нобелівської премії 1919 року

1934 – Ширлі Маклейн, американська актриса

1936 – Джилл Айрленд, англо-американська актриса

1942 – Барбара Стрейзанд, американська співачка і актриса

1952 – Жан-Поль Готьє, французький модельєр. Після роботи у П'єра Кардена створив в 1978 свою першу колекцію

1957 – Борис Вільямс, ударник групи The Cure

1974 – Сергій Данильченко, український боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор в Сіднеї (2000)

Барбара Стрейзанд

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

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Верба

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна працювати на городі

Не варто витрачати багато води

Не рекомендують сваритися і кричати

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