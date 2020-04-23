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24 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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24 квітня – п'ятниця

Сьогодні, 24 квітня, віряни шанують пам'ять святого Антипа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем у цей день церква вшановує пам'ять святого Антипа і вважає його покровителем і цілителем, який здатний був позбавити людину зубного болю і деяких інших недугів. Якщо у людини болів зуб, то вважалося, що в день 24 квітня можна просто прикласти до хворого місця срібну монетку, а потім вийняти її і зробити отвір, підвісивши потім до ікони святого Антипа. Говорили, що зовсім скоро після проведення такого обряду зуби перестануть бентежити людину.

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Антип

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Яків, Антип, Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1479 до н.е. – Тутмос III посів трон Єгипту, хоча фактична влада все більше переходила в руки Хатшепсут
  • 1184 до н.е. – за переказами, в цей день грецькі воїни змогли пробратися в Трою за допомогою троянського коня
  • 1771 – узбережжі японського острова Ішигакі зазнало удару цунамі висотою 85 м
  • 1833 – в США запатентована газована вода
  • 1846 – почалася американо-мексиканська війна
  • 1877 – Росія оголосила війну Османській імперії
  • 1884 – Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана
  • 1900 – видана основна книга Зігмунда Фрейда Тлумачення снів
  • 1918 – на таємній нараді з командуванням німецької армії генерал Павло Скоропадський домовився про підтримку німцями повалення Центральної Ради
  • 1940 – Генріх Гіммлер підписав наказ про створення концентраційного табору в Освенцимі
  • 1953 – англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю
  • 2004 – Віталій Кличко в бою з Корі Сандерсом завоював вакантний титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC
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Напої

ХТО НАРОДИВСЯ 24 КВІТНЯ

  • 1706 – Джованні Мартіні, італійський композитор, учитель Баха, Моцарта, Глюка
  • 1743 – Едмунд Картрайт, англійський винахідник механічного ткацького верстата
  • 1791 – Микола Олександрович Бестужев, декабрист, історик російського флоту, художник
  • 1845 – Карл Фрідріх Георг Шпітелер, швейцарський письменник, романіст, есеїст, лауреат Нобелівської премії 1919 року
  • 1934 – Ширлі Маклейн, американська актриса
  • 1936 – Джилл Айрленд, англо-американська актриса
  • 1942 – Барбара Стрейзанд, американська співачка і актриса
  • 1952 – Жан-Поль Готьє, французький модельєр. Після роботи у П'єра Кардена створив в 1978 свою першу колекцію
  • 1957 – Борис Вільямс, ударник групи The Cure
  • 1974 – Сергій Данильченко, український боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор в Сіднеї (2000)

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Барбара Стрейзанд

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Ударили заморозки – чекайте хорошого врожаю груздів
  • Розпушилася верба – зима точно не повернеться
  • Морозний ранок і сонячний день обіцяє швидке зростання ярових
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Верба

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна працювати на городі
  • Не варто витрачати багато води
  • Не рекомендують сваритися і кричати

Читайте також: Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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