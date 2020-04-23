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24 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 квітня, віряни шанують пам'ять святого Антипа. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем у цей день церква вшановує пам'ять святого Антипа і вважає його покровителем і цілителем, який здатний був позбавити людину зубного болю і деяких інших недугів. Якщо у людини болів зуб, то вважалося, що в день 24 квітня можна просто прикласти до хворого місця срібну монетку, а потім вийняти її і зробити отвір, підвісивши потім до ікони святого Антипа. Говорили, що зовсім скоро після проведення такого обряду зуби перестануть бентежити людину.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Яків, Антип, Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1479 до н.е. – Тутмос III посів трон Єгипту, хоча фактична влада все більше переходила в руки Хатшепсут
- 1184 до н.е. – за переказами, в цей день грецькі воїни змогли пробратися в Трою за допомогою троянського коня
- 1771 – узбережжі японського острова Ішигакі зазнало удару цунамі висотою 85 м
- 1833 – в США запатентована газована вода
- 1846 – почалася американо-мексиканська війна
- 1877 – Росія оголосила війну Османській імперії
- 1884 – Гринвіч затверджений як місце проходження нульового меридіана
- 1900 – видана основна книга Зігмунда Фрейда Тлумачення снів
- 1918 – на таємній нараді з командуванням німецької армії генерал Павло Скоропадський домовився про підтримку німцями повалення Центральної Ради
- 1940 – Генріх Гіммлер підписав наказ про створення концентраційного табору в Освенцимі
- 1953 – англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю
- 2004 – Віталій Кличко в бою з Корі Сандерсом завоював вакантний титул чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC
ХТО НАРОДИВСЯ 24 КВІТНЯ
- 1706 – Джованні Мартіні, італійський композитор, учитель Баха, Моцарта, Глюка
- 1743 – Едмунд Картрайт, англійський винахідник механічного ткацького верстата
- 1791 – Микола Олександрович Бестужев, декабрист, історик російського флоту, художник
- 1845 – Карл Фрідріх Георг Шпітелер, швейцарський письменник, романіст, есеїст, лауреат Нобелівської премії 1919 року
- 1934 – Ширлі Маклейн, американська актриса
- 1936 – Джилл Айрленд, англо-американська актриса
- 1942 – Барбара Стрейзанд, американська співачка і актриса
- 1952 – Жан-Поль Готьє, французький модельєр. Після роботи у П'єра Кардена створив в 1978 свою першу колекцію
- 1957 – Борис Вільямс, ударник групи The Cure
- 1974 – Сергій Данильченко, український боксер, бронзовий призер Олімпійських ігор в Сіднеї (2000)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна працювати на городі
- Не варто витрачати багато води
- Не рекомендують сваритися і кричати
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