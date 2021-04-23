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24 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 24 квітня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності молоді та Всесвітній день захисту лабораторних тварин. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 24 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 24 квітня, віряни відзначають Лазареву суботу – це день перед Вербною неділею, субота шостого тижня Великого посту. Сьогодні церква згадує чудо воскресіння Христом праведного Лазаря.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антип, Варсонофій, Микола, Петро, Прохор, Фармуфій, Горацій, Олександр, Людмила, Яків, Яромир, Гонорій, Григорій, Фідель. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день солідарності молоді.
- Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру.
- Всесвітній день Тай-цзи і Цигун.
- Міжнародний день ветеринарного лікаря.
- Всесвітній день захисту лабораторних тварин.
- 1900 — вийшла друком основна книга Зигмунда Фрейда "Тлумачення снів".
- 1909 — вперше кінооператор здійснив політ на аероплані. Це відбулось у Сентоселле, поблизу Рима. Як пасажира його взяв на борт свого біплану Вілбур Райт.
- 1915 — османська влада починає масові арешти і депортацію вірменської інтелігенції Константинополя. Згодом цей день стане днем пам'яті жертв геноциду вірмен.
- 1916 — початок "Великоднього повстання" ірландців проти британського панування.
- 1919 — у Литві повалено радянський уряд.
- 1920 — уряди Польщі і УНР уклали угоду про військову допомогу.
- 1921 — терористами вбито міністра зовнішніх справ Німеччини Вальтера Ратенау.
- 1926 — підписано радянсько-німецький договір про дружбу та нейтралітет.
- 1927 — відкриття в Москві першої світової виставки моделей міжпланетних апаратів, механізмів, приладів та історичних матеріалів (тривала 2 місяці).
- 1940 — Велика Британія розпочинає евакуацію своїх військ з Греції. Протягом шести днів країну залишило понад 50 тисяч військовослужбовців, а зброя, техніка і літаки були залишені напризволяще.
- 1946 — перші польоти на реактивних літаках МіГ-9.
- 1952 — в Онтаріо вперше по нафтопроводі поступила нафта з провінції Альберта (Канада).
- 1953 — англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю.
- 1954 — братиславським судом до довічного ув'язнення засуджено колишнього голову словацької комуністичної партії Густава Гусака (майбутнього голову комуністичної Чехословаччини).
- 1957 — на Державній нараді КНР Мао Цзедун заявив: "Не треба читати багато книг".
- 1967 — в Греції хунта "чорних полковників" заборонила носіння мініспідниць.
- 1974 — заарештовано Гійома — особистого референта канцлера ФРН Віллі Брандта, який виявився офіцером міністерства держбезпеки НДР. Через два тижні В. Брандт добровільно пішов у відставку.
- 1981 — представлено перший персональний комп'ютер IBM.
- 1986 — затонув філіппінський пором "Дона Жозефіна", 194 особи загинули.
- 1987 — у Перській затоці американський флот уперше у світі використав дельфінів у військових цілях.
- 1990 — на орбіту Землі був доставлений телескоп Хаббл.
- 1992 — створена Федеративна Республіка Югославія (Сербія і Чорногорія).
- 1996 — Палестинська Національна Рада проголосувала за вилучення із програмних документів Організації Визволення Палестини (ОВП) положень, що закликали до збройної боротьби з Ізраїлем аж до повного знищення його як держави.
- 1998 — НАТО пред'явив Югославії ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.
- 1999 — на засіданні у Вашингтоні рада НАТО прийняла нову стратегічну концепцію, що дозволяла використання збройних сил блоку для запобігання порушенню прав людини будь-де у Європі.
- 2000 — у районі мису Тарханкут протикорабельна крилата ракета, запущена з російської берегової установки, влучила в український теплохід "Павло Верещагін", який опинився в зоні бойових стрільб Чорноморського флоту.
- 2004 — США скасували економічні санкції, накладені на Лівію 18 років тому. Це свого роду винагорода за відмову лівійського керівництва від розробки зброї масового знищення.
- 2005 — інавгурація папи Бенедикта XVI.
- 2006 — скоєно терористичні акти в єгипетському курорті Дахаб.
ХТО НАРОДИВСЯ 24 КВІТНЯ
- 1901 — Сава Божко, український і радянський письменник Розстріляного відродження.
- 1905 — Роберт Пенн Воррен, американський письменник та поет.
- 1909 — Бернард Гржимек, німецький зоолог, письменник, директор Франкфуртського зоопарку ("Вони належать усім").
- 1920 — Дмитро Білоус, український письменник.
- 1921 — Ярослав Мах, чеський режисер та сценарист.
- 1924 — Франко Манніно, італійський композитор і диригент.
- 1928 — Ральф Браун, англійський скульптор.
- 1934 — Ширлі Маклейн, американська акторка, лауреат премії Оскар 1983.
- 1939 — Лілі Іванова, болгарська співачка.
- 1941 — Джон Крістофер Вільямс, австралійський гітарист.
- 1942 — Барбра Стрейзанд, американська співачка й акторка.
- 1945 — Дуг Кліффорд, ударник американської групи Creedence Clearwater Revival.
- 1947 — Гленн Корнік, рок-музикант.
- 1952 — Жан-Поль Готьє, французький модельєр. Після роботи у П'єра Кардена (Pierre Cardin) створив в 1978 свою першу колекцію.
- 1952 — Віталій Мацько, письменник, доктор філологічних наук, професор.
- 1955 — Володимир Аджамов, класичний танцівник лірико-героїчного плану.
- 1955 — Балабко Олександр Васильович, український журналіст, письменник.
- 1955 — Юрій Макаров, український журналіст, телеведучий.
- 1957 — Борис Вільямс, ударник гурту The Cure.
- 1982 — Келлі Кларксон, американська поп-рок співачка, переможниця першого сезону American Idol.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо почалося повноводдя, а чайки не видно, то це не справжня порожниста вода, тому що чайка прилітає і на хвості воду приносить.
- Сніг після повені – до неврожаю озимих.
- Якщо на Антипа ріки не розкриють, то літо погане буде.
- Антип без води – засіки без зерна.
- Днем відро, вранці мороз – ярі кинуться в ріст.
- Якщо на дні яру залишилася пляма снігу завбільшки з корову, то можна орати.
- Якщо гусак на лід вийшов, то воді ще довго стояти.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні ні в якому разі не можна важко працювати. Особливо це стосується домашніх клопотів: прибирання, прання, чищення та штопання одягу.
- Також не слід у цей день полювати, рибалити і працювати на землі і в полі.
- Під табу потрапляють й зайві веселощі, так само як і сварки, з'ясування стосунків.
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