24 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 24 квітня, у світі відзначають Міжнародний день солідарності молоді та Всесвітній день захисту лабораторних тварин. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 24 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 24 квітня, віряни відзначають Лазареву суботу – це день перед Вербною неділею, субота шостого тижня Великого посту. Сьогодні церква згадує чудо воскресіння Христом праведного Лазаря.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 24 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Антип, Варсонофій, Микола, Петро, Прохор, Фармуфій, Горацій, Олександр, Людмила, Яків, Яромир, Гонорій, Григорій, Фідель. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день солідарності молоді.

Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру.

Всесвітній день Тай-цзи і Цигун.

Міжнародний день ветеринарного лікаря.

Всесвітній день захисту лабораторних тварин.

1900 — вийшла друком основна книга Зигмунда Фрейда "Тлумачення снів".

1909 — вперше кінооператор здійснив політ на аероплані. Це відбулось у Сентоселле, поблизу Рима. Як пасажира його взяв на борт свого біплану Вілбур Райт.

1915 — османська влада починає масові арешти і депортацію вірменської інтелігенції Константинополя. Згодом цей день стане днем пам'яті жертв геноциду вірмен.

1916 — початок "Великоднього повстання" ірландців проти британського панування.

1919 — у Литві повалено радянський уряд.

1920 — уряди Польщі і УНР уклали угоду про військову допомогу.

1921 — терористами вбито міністра зовнішніх справ Німеччини Вальтера Ратенау.

1926 — підписано радянсько-німецький договір про дружбу та нейтралітет.

1927 — відкриття в Москві першої світової виставки моделей міжпланетних апаратів, механізмів, приладів та історичних матеріалів (тривала 2 місяці).

1940 — Велика Британія розпочинає евакуацію своїх військ з Греції. Протягом шести днів країну залишило понад 50 тисяч військовослужбовців, а зброя, техніка і літаки були залишені напризволяще.

1946 — перші польоти на реактивних літаках МіГ-9.

1952 — в Онтаріо вперше по нафтопроводі поступила нафта з провінції Альберта (Канада).

1953 — англійська королева Єлизавета II надала лицарський титул Вінстону Черчиллю.

1954 — братиславським судом до довічного ув'язнення засуджено колишнього голову словацької комуністичної партії Густава Гусака (майбутнього голову комуністичної Чехословаччини).

1957 — на Державній нараді КНР Мао Цзедун заявив: "Не треба читати багато книг".

1967 — в Греції хунта "чорних полковників" заборонила носіння мініспідниць.

1974 — заарештовано Гійома — особистого референта канцлера ФРН Віллі Брандта, який виявився офіцером міністерства держбезпеки НДР. Через два тижні В. Брандт добровільно пішов у відставку.

1981 — представлено перший персональний комп'ютер IBM.

1986 — затонув філіппінський пором "Дона Жозефіна", 194 особи загинули.

1987 — у Перській затоці американський флот уперше у світі використав дельфінів у військових цілях.

1990 — на орбіту Землі був доставлений телескоп Хаббл.

1992 — створена Федеративна Республіка Югославія (Сербія і Чорногорія).

1996 — Палестинська Національна Рада проголосувала за вилучення із програмних документів Організації Визволення Палестини (ОВП) положень, що закликали до збройної боротьби з Ізраїлем аж до повного знищення його як держави.

1998 — НАТО пред'явив Югославії ультиматум з вимогою вивести війська з Косово.

1999 — на засіданні у Вашингтоні рада НАТО прийняла нову стратегічну концепцію, що дозволяла використання збройних сил блоку для запобігання порушенню прав людини будь-де у Європі.

2000 — у районі мису Тарханкут протикорабельна крилата ракета, запущена з російської берегової установки, влучила в український теплохід "Павло Верещагін", який опинився в зоні бойових стрільб Чорноморського флоту.

2004 — США скасували економічні санкції, накладені на Лівію 18 років тому. Це свого роду винагорода за відмову лівійського керівництва від розробки зброї масового знищення.

2005 — інавгурація папи Бенедикта XVI.

2006 — скоєно терористичні акти в єгипетському курорті Дахаб.

ХТО НАРОДИВСЯ 24 КВІТНЯ

1901 — Сава Божко, український і радянський письменник Розстріляного відродження.

1905 — Роберт Пенн Воррен, американський письменник та поет.

1909 — Бернард Гржимек, німецький зоолог, письменник, директор Франкфуртського зоопарку ("Вони належать усім").

1920 — Дмитро Білоус, український письменник.

1921 — Ярослав Мах, чеський режисер та сценарист.

1924 — Франко Манніно, італійський композитор і диригент.

1928 — Ральф Браун, англійський скульптор.

1934 — Ширлі Маклейн, американська акторка, лауреат премії Оскар 1983.

1939 — Лілі Іванова, болгарська співачка.

1941 — Джон Крістофер Вільямс, австралійський гітарист.

1942 — Барбра Стрейзанд, американська співачка й акторка.

1945 — Дуг Кліффорд, ударник американської групи Creedence Clearwater Revival.

1947 — Гленн Корнік, рок-музикант.

1952 — Жан-Поль Готьє, французький модельєр. Після роботи у П'єра Кардена (Pierre Cardin) створив в 1978 свою першу колекцію.

1952 — Віталій Мацько, письменник, доктор філологічних наук, професор.

1955 — Володимир Аджамов, класичний танцівник лірико-героїчного плану.

1955 — Балабко Олександр Васильович, український журналіст, письменник.

1955 — Юрій Макаров, український журналіст, телеведучий.

1957 — Борис Вільямс, ударник гурту The Cure.

1982 — Келлі Кларксон, американська поп-рок співачка, переможниця першого сезону American Idol.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо почалося повноводдя, а чайки не видно, то це не справжня порожниста вода, тому що чайка прилітає і на хвості воду приносить.

Сніг після повені – до неврожаю озимих.

Якщо на Антипа ріки не розкриють, то літо погане буде.

Антип без води – засіки без зерна.

Днем відро, вранці мороз – ярі кинуться в ріст.

Якщо на дні яру залишилася пляма снігу завбільшки з корову, то можна орати.

Якщо гусак на лід вийшов, то воді ще довго стояти.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні ні в якому разі не можна важко працювати. Особливо це стосується домашніх клопотів: прибирання, прання, чищення та штопання одягу.

Також не слід у цей день полювати, рибалити і працювати на землі і в полі.

Під табу потрапляють й зайві веселощі, так само як і сварки, з'ясування стосунків.

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