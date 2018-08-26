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Відомо, хто переміг на The International 2018 та отримав понад 11 мільйонів доларів

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Стало відомо, хто переміг на The International 2018 - фото 1
Стало відомо, хто переміг на The International 2018 / Prodota

The International 2018 проходив з 15 по 25 серпня у Ванкувері. Вісім кращих команд сезону Dota Pro Circuit отримали запрошення, ще десять слотів розіграли в регіональних відбіркових. Дізнайтеся, хто переміг і отримав призові.

Зазначимо, що стартовий призовий фонд турніру становив 1,6 млн доларів США, але завдяки продажам бойових пропусків його вдалося збільшити до 25,5 млн.

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Переможці The International 2018 - фото 272195
Переможці The International 2018 / PCGamesN

У гранд-фіналі The International 2018 з рахунком 3: 2 OG (європейська команда) перемогла PSG.LGD (китайська команда). За перемогу колектив заробив 11,2 мільйона доларів.

Відомо, хто переміг на The International 2018 та отримав понад 11 мільйонів доларів - фото 272194

Як розподілили призовий фонд між командами:

1 місце: OG – $ 11,2 млн
2 місце: PSG.LGD – $ 4 млн
3 місце: Evil Geniuses – $ 2,6 млн
4 місце: Team Liquid – $ 1,7 млн
5-6 місце: Virtus.pro, Team Secret – $ 1,1 млн
7-8 місце: OpTic Gaming, VGJ.Storm – $ 636 тис.
9-12 місце: Team Serenity, Mineski, Winstrike Team, Vici Gaming – $ 382 тис.
13-16 місце: Fnatic, TNC Predator, Newbee, VGJ.Thunder – $ 127 тис.
17-18 місце: Invictus Gaming, paiN Gaming – $ 63 тис.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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