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23 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 23 квітня, люди відзначають Всесвітній День книги і авторського права, а в Україні – День психолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 23 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
День святого Георгія або Сан-Жорді відзначають 23 квітня в Іспанії. Місцеві жителі називають це свято Днем закоханих. Деякі дослідники вважають, що свято пов'язане з легендою про те, як святий Георгій убив дракона і подарував принцесі червону троянду, що виросла з краплі драконячої крові. Саме тому 23 квітня Барселона буквально усипана букетами червоних троянд. За традицією юнаки дарують своїм дівчатам червоні троянди, а дівчата дарують хлопцям книги.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 23 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Зенон (Зінон), Максим, Олександр, Терентій, Федір і Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній День книги і авторського права
- День психолога
- 215 до н. е. – в Римі відкрили храм Венери
- 303 – за наказом римського імператора Діоклетіана в Палестині обезголовили Георгія Переможця
- 971 – візантійські війська взяли в облогу Доростол (нині Силистрія)
- 1185 – попри затемнення сонця, князь новгород-сіверський Ігор Святославич разом з братом Всеволодом виступив у похід проти половців
- 1635 – в Бостоні заснована перша в США публічна школа
- 1656 – собор церковних ієрархів Московського царства постановив відлучати від церкви всіх, хто хреститься двома перстами
- 1867 – англійська королева Вікторія і французький імператор Наполеон III відхилили план будівництва тунелю під Ла-Маншем
- 1907 – Джек Лондон вирушив в кругосвітню подорож
- 1918 – Українська Центральна Рада зобов'язалася поставляти кайзерівській Німеччині продовольства для потреб армії
- 1928 – Верховний Суд Канади постановив, що жінки не є "персонами" (фізичними особами)
- 1929 – відкрилася XVI конференція ВКП (б), на якій було прийнято 1-й п'ятирічний план
- 1942 – в Німеччині оголошена сільськогосподарська повинність для хлопчиків 14-16 років і дівчаток 16-17 років
- 1956 – Відбувся перший концерт Елвіс Преслі в Лас-Вегасі, штат Невада
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1959 – створено Спілку журналістів України (нині Національна спілка журналістів України)
ХТО НАРОДИВСЯ 23 КВІТНЯ
- 1564 – Вільям Шекспір, відомий англійський поет епохи Відродження
- 1 693 – Вільям Кеслон, англійський гравер, друкар
- 1775 – Джозеф Меллорд Вільям Тернер, англійський майстер романтичного живопису
- 1918 – Дрюон Моріс – французький письменник. Всього Дрюон написав понад 50 романів, драматургічних поем і п'єс
- 1918 – Георгій Віцин, кіноактор
- 1922 – Шейх Назим Кібрісі, мусульманський релігійний діяч і святий, великий муфтій і духовний лідер суфійського ордена
- 1979 – Лаурі Юльонен, музикант, співак, лідер фінської групи The Rasmus
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- У дощ виїхати 23 квітня – вдалій дорозі бути
- Якщо 23 квітня хтось йде назустріч з повним відром – поступіться йому дорогою
- На порозі не вітаються і не прощаються, щоб не посваритися
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна робити пропозицію руки і серця
- Не варто в цей день співати і танцювати, закочувати гучні гулянки
- Забороняється лаятися, критикувати і ображати оточуючих
- Не варто в цей день їсти гарячу їжу до полудня
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