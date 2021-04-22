23 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 23 квітня, люди відзначають Всесвітній День книги і авторського права, а в Україні – День психолога. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 23 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами, передає Радіо Maximum.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

День святого Георгія або Сан-Жорді відзначають 23 квітня в Іспанії. Місцеві жителі називають це свято Днем закоханих. Деякі дослідники вважають, що свято пов'язане з легендою про те, як святий Георгій убив дракона і подарував принцесі червону троянду, що виросла з краплі драконячої крові. Саме тому 23 квітня Барселона буквально усипана букетами червоних троянд. За традицією юнаки дарують своїм дівчатам червоні троянди, а дівчата дарують хлопцям книги.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 23 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Зенон (Зінон), Максим, Олександр, Терентій, Федір і Яків.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній День книги і авторського права

День психолога

215 до н. е. – в Римі відкрили храм Венери

303 – за наказом римського імператора Діоклетіана в Палестині обезголовили Георгія Переможця

971 – візантійські війська взяли в облогу Доростол (нині Силистрія)

1185 – попри затемнення сонця, князь новгород-сіверський Ігор Святославич разом з братом Всеволодом виступив у похід проти половців

1635 – в Бостоні заснована перша в США публічна школа

1656 – собор церковних ієрархів Московського царства постановив відлучати від церкви всіх, хто хреститься двома перстами

1867 – англійська королева Вікторія і французький імператор Наполеон III відхилили план будівництва тунелю під Ла-Маншем

1907 – Джек Лондон вирушив в кругосвітню подорож

1918 – Українська Центральна Рада зобов'язалася поставляти кайзерівській Німеччині продовольства для потреб армії

1928 – Верховний Суд Канади постановив, що жінки не є "персонами" (фізичними особами)

1929 – відкрилася XVI конференція ВКП (б), на якій було прийнято 1-й п'ятирічний план

1942 – в Німеччині оголошена сільськогосподарська повинність для хлопчиків 14-16 років і дівчаток 16-17 років

1956 – Відбувся перший концерт Елвіс Преслі в Лас-Вегасі, штат Невада

1959 – створено Спілку журналістів України (нині Національна спілка журналістів України)

Джек Лондон

ХТО НАРОДИВСЯ 23 КВІТНЯ

1564 – Вільям Шекспір, відомий англійський поет епохи Відродження

1 693 – Вільям Кеслон, англійський гравер, друкар

1775 – Джозеф Меллорд Вільям Тернер, англійський майстер романтичного живопису

1918 – Дрюон Моріс – французький письменник. Всього Дрюон написав понад 50 романів, драматургічних поем і п'єс

1918 – Георгій Віцин, кіноактор

1922 – Шейх Назим Кібрісі, мусульманський релігійний діяч і святий, великий муфтій і духовний лідер суфійського ордена

1979 – Лаурі Юльонен, музикант, співак, лідер фінської групи The Rasmus

Шекспір

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

У дощ виїхати 23 квітня – вдалій дорозі бути

Якщо 23 квітня хтось йде назустріч з повним відром – поступіться йому дорогою

На порозі не вітаються і не прощаються, щоб не посваритися

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна робити пропозицію руки і серця

Не варто в цей день співати і танцювати, закочувати гучні гулянки

Забороняється лаятися, критикувати і ображати оточуючих

Не варто в цей день їсти гарячу їжу до полудня

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