22 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 травня, церква вшановує пам'ять перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая Угодника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем у цей день церква вшановує пам'ять перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая Угодника. Це один з найбільш шанованих святих у православних віруючих. Вважалося, що з цього дня починали добре рости трави, а тому худобі починалося роздолля з кормами.

В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю. Можна попросити його про благополуччя або здоров'я. Також, немає заборони на працю, навпаки, вона навіть вітається. Прийнято зайнятися генеральним прибиранням.

Миколай Угодник

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 22 травня, іменини відзначають власники таких імен: Микола, Христофор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

853 – Олаф Білий, син короля Норвегії

1455 – почалася війна Червоної і Білої Троянди, битва при Сент-Олбансі (Англія)

1787 – засновано місто Катеринослав (нині Дніпро)

1849 – Авраам Лінкольн отримав патент за номером 6469 на конструкцію плавучого сухого доку

1856 – Третьяков купив першу картину для своєї колекції

1921 – міська влада Чикаго прийняли рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, що з'являються на вулицях в коротких спідницях і з оголеними руками

1926 – в Італії Муссоліні заборонив проведення конкурсів краси, назвавши подібні заходи аморальними

1972 – Річард Ніксон став першим президентом США, який прибув в СРСР

1977 – останній рейс знаменитого Східного експреса

1990 – відбувся реліз операційної системи Windows 3.0 компанії Microsoft

2007 – в Туреччині в історичному центрі Анкари здійснений терористичний акт

Східний експрес

ХТО НАРОДИВСЯ 22 травня

1709 – Якоб Штелін, перший історик російського мистецтва

1813 – Ріхард Вагнер, німецький композитор, автор опер

1840 – Марко Кропивницький, український драматург, актор, режисер

1859 – Артур Конан Дойль, відомий англійський письменник, творець Шерлока Холмса

1907 – Лоуренс Керр Олів'є, англійський актор і режисер

1912 – Герберт Чарльз Браун, американський хімік-органік, лауреат Нобелівської премії 1979 року

1913 – Микита Богословський, композитор, народний артист СРСР

1920 – Томас Голд, американський астроном, один з авторів теорії стаціонарного Всесвіту

1938 – Річард Бенджамін, американський актор і режисер

1950 – Берні Топін, англійський художник і автор текстів пісень, постійний співавтор Елтона Джона

1970 – Наомі Кемпбелл, американська манекенниця і актриса

Артур Конан Дойль

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ллє дощ, урожай буде багатим

Якщо квакають жаби, добре вродить овес

Якщо цвіте вільха, можна сіяти гречку

Дощ

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися і ображатися

Не варто витрачати багато грошей

Не рекомендують байдикувати

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