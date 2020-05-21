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22 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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22 травня – п'ятниця

Сьогодні, 22 травня, церква вшановує пам'ять перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая Угодника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем у цей день церква вшановує пам'ять перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая Угодника. Це один з найбільш шанованих святих у православних віруючих. Вважалося, що з цього дня починали добре рости трави, а тому худобі починалося роздолля з кормами.

В цей день слід сходити до церкви і помолитися святому Миколаю. Можна попросити його про благополуччя або здоров'я. Також, немає заборони на працю, навпаки, вона навіть вітається. Прийнято зайнятися генеральним прибиранням.

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Миколай Угодник

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 22 травня, іменини відзначають власники таких імен: Микола, Христофор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 853 – Олаф Білий, син короля Норвегії
  • 1455 – почалася війна Червоної і Білої Троянди, битва при Сент-Олбансі (Англія)
  • 1787 – засновано місто Катеринослав (нині Дніпро)
  • 1849 – Авраам Лінкольн отримав патент за номером 6469 на конструкцію плавучого сухого доку
  • 1856 – Третьяков купив першу картину для своєї колекції
  • 1921 – міська влада Чикаго прийняли рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, що з'являються на вулицях в коротких спідницях і з оголеними руками
  • 1926 – в Італії Муссоліні заборонив проведення конкурсів краси, назвавши подібні заходи аморальними
  • 1972 – Річард Ніксон став першим президентом США, який прибув в СРСР
  • 1977 – останній рейс знаменитого Східного експреса
  • 1990 – відбувся реліз операційної системи Windows 3.0 компанії Microsoft
  • 2007 – в Туреччині в історичному центрі Анкари здійснений терористичний акт
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Східний експрес

ХТО НАРОДИВСЯ 22 травня

  • 1709 – Якоб Штелін, перший історик російського мистецтва
  • 1813 – Ріхард Вагнер, німецький композитор, автор опер
  • 1840 – Марко Кропивницький, український драматург, актор, режисер
  • 1859 – Артур Конан Дойль, відомий англійський письменник, творець Шерлока Холмса
  • 1907 – Лоуренс Керр Олів'є, англійський актор і режисер
  • 1912 – Герберт Чарльз Браун, американський хімік-органік, лауреат Нобелівської премії 1979 року
  • 1913 – Микита Богословський, композитор, народний артист СРСР
  • 1920 – Томас Голд, американський астроном, один з авторів теорії стаціонарного Всесвіту
  • 1938 – Річард Бенджамін, американський актор і режисер
  • 1950 – Берні Топін, англійський художник і автор текстів пісень, постійний співавтор Елтона Джона
  • 1970 – Наомі Кемпбелл, американська манекенниця і актриса
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Артур Конан Дойль

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо ллє дощ, урожай буде багатим
  • Якщо квакають жаби, добре вродить овес
  • Якщо цвіте вільха, можна сіяти гречку
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Дощ

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритися і ображатися
  • Не варто витрачати багато грошей
  • Не рекомендують байдикувати

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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