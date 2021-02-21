22 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 лютого, у світі відзначають Міжнародний день підтримки жертв злочинів, а віряни вшановують пам'ять мученика Никифора. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 22 лютого віряни вшановують пам'ять мученика Никифора Антіохійського, а також преподобного Панкратія Печерського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 22 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Петро, Никифор, Геннадій, Панкратій, Емілій та Інокентій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день підтримки жертв злочинів

День Єдності в Єгипті

День матері в Індії

День кішки в Японії

День народження Джорджа Вашингтона в США

Національний день коктейлю "Маргарита" в США

1630 — англійські колоністи вперше скуштували попкорн, який для них приготував індіанець Кводекуайн

1635 — з ініціативи кардинала Рішельє створено Французька академія

1744 — у війні за австрійську спадщину розпочалася Тулонська битва, внаслідок якої британці зазнали розгромної поразки

1797 — біля Фішгарда, Уельс, розпочалося останнє вторгнення французів у Британію

1819 — підписано іспано-американський договір про передачу Флориди від Іспанії до США за 5 мільйонів доларів

1848 — У Парижі почались масові заворушення, жорстоке придушення яких королівськими військами призвело до зречення престолу короля Луї-Філіппа

1878 — прем'єра Четвертої симфонії Петра Чайковського

1889 — президент Гровер Клівленд погодив білль про визнання Північної Дакоти, Південної Дакоти і Вашингтона штатами США

1920 — у Каліфорнії вперше пройшли перегони собак за механічним зайцем

1924 — Калвін Кулідж став першим американським президентом, який виступив зі зверненням до народу, що транслювалось по радіо з Білого дому

1930 — у британському містечку Менсфілд відбувся перший футбольний матч при електричному освітленні.

1935 — літакам заборонили пролітати над Білим домом

1946 — американський посол у Москві Джордж Кеннан вперше сформулював план "політики стримування" щодо СРСР

1956 — Елвіс Преслі вперше опинився у музичному хіт-параді з піснею Heartbreak Hotel

1958 — президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку

1966 — в СРСР запущено супутник "Космос-110", екіпаж якого складав з двох собак

1986 — на Філіппінах почалася безкровна революція "Влада народу"

1992 — у світ вийшов дебютний альбом британського гурту Radiohead "Pablo Honey"

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді

1997 — пісня "Don't Speak" гурту No Doubt підкорила чарти та зробила музикантів відомими

1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Клон отримав ім'я Доллі.

2014 — 4-го Президента України Віктора Януковича позбавлено статусу президента.

ХТО НАРОДИВСЯ 22 лютого

1732 — Джордж Вашингтон, громадський та військовий діяч, перший президент Сполучених Штатів Америки.

1788 — Артур Шопенгауер, відомий німецький філософ.

1806 — Лев Боровиковський, український поет-романтик, байкар, автор балад, пісень, дум.

1810 — Фридерик Шопен, польський композитор і піаніст

1824 — П'єр Жуль Сезар Жансен, французький астроном, який першим знайшов новий хімічний елемент гелій на Сонці.

1857 — Генріх Герц, німецький фізик, засновник електродинаміки, на честь якого названа одиниця частоти.

1880 — Осип Турянський, український письменник і літературний критик.

1944 — Джонатан Деммі, американський кінорежисер, лауреат Оскара, зняв такі знамениті фільми, як "Мовчання ягнят", "Філадельфія".

1950 — Дженезіс Пі-Оррідж, англійський музикант — член гуртів "Psychic TV" та "Throbbing Gristle", письменник і художник, засновник музичного стилю індастріал.

1959 — Кайл Маклаклен, американський кіноактор ("Дюна" та "Твін Пікс").

1962 — Стівен Роберт Ірвін, австралійський натураліст та тележурналіст.

1975 — Дрю Беррімор, американська акторка ("Ангели Чарлі", "Нецілована").

1977 — Джеймс Блант, британський виконавець.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо у цей день відлига, то весна буде ранньою;

Якщо вночі не видно зірок, то до потепління;

Якщо захід сонця багряний, то снігопади повернуться;

Якщо дуже сніжна погода, то літо буде врожайним;

Якщо птахи літають дуже низько, то варто очікувати на опади.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та бажати комусь зла;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна тримати вдома поламані та старі речі;

Не можна брати та давати у борг;

Не можна лаятись та зациклюватись на поганому;

Не можна вишивати та в'язати.

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