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22 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 квітня, у світі відзначають Міжнародний день Матері-Землі, а віряни вшановують пам'ять мученика Євпсихія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 22 квітня віряни вшановують пам'ять мученика Євпсихія. Він народився в Кесарії Каппадокійській. Під час гоніння на християн від Адріана він був схоплений і підданий тортурам. Після катувань його кинули до в'язниці, де він був зцілений від ран Ангелом.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 22 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Вадим, Марія, Тамара, Гавриїл, а також Леон. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день Матері-Землі
- 1370 – за наказом французького короля Карла V закладений перший камінь у фундамент фортеці Бастилія.
- 1500 – експедиція португальця Педру Альвареша Кабрала першою з європейців досягла берегів Бразилії і проголосила її власністю Португалії.
- 1760 – на одному з музичних вечорів у Лондоні пройшов дебют роликових ковзанів. Юний музикант-бельгієць вкотився в зал на винайденому ним засобі пересування зі скрипкою в руках і не встиг вразити присутніх своєю майстерністю, як урізався в дзеркало.
- 1838 – вперше пароплав перетнув Атлантичний океан. До нью-йоркської гавані пришвартувалося англійське судно "Сіріус". На шлях від Саутгемптона до Нью-Йорка він витратив 18 днів і 10 годин, і лише на декілька годин випередив конкурента – пароплав Брунеля "Грейт Вестерн", який вийшов у море на чотири дні пізніше.
- 1921 – міська влада Чикаго прийняла рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з'являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками.
- 1922 – у місті Подєбради (Чехословаччина) відкрита Українська господарська академія (з 1932 – Технічно-господарський інститут).
- 1943 – Альберт Гофманн робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД.
- 1952 – 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з місця випробувань ядерної бомби в штаті Невада.
- 1954 – СРСР вступив до ЮНЕСКО.
- 1965 – ухвалено рішення про створення в Києві радіостанції "Промінь".
- 1967 – гурт "Pink Floyd" уперше потрапив в англійський хіт-парад з піснею "Arnold Layne".
- 1967 – у Греції шляхом збройного перевороту до влади прийшла хунта "чорних полковників".
- 1968 – СРСР, Велика Британія і США підписали в Москві Угоду про порятунок космонавтів, повернення космонавтів, повернення об'єктів, запущених у космічний простір.
- 1969 – у Г'юстоні вперше проведена вдала операція з трансплантації людського ока.
- 1970 – У США вперше у світі відбулося святкування Дня Землі.
- 2004 – оголосили про свій розпад Orbital, прощання групи з публікою відбулося на фестивалі Glastonbury.
- 2004 – у КНДР неподалік від кордону з Китаєм біля залізничного вокзалу зіткнулися два поїзди. Один з них перевозив бензин, а інший – вибухонебезпечні речовини. Внаслідок зіткнення загинуло до 3000 осіб, вщент знищене й приміщення вокзалу.
- 2007 – прем'єра в Україні серії "Love's Labours Lost in Space" мультсеріалу Футурама.
ХТО НАРОДИВСЯ 22 КВІТНЯ
- 1658 – Джузеппе Тореллі, італійський композитор, скрипаль, альтист, педагог. Брат художника Феліче Тореллі.
- 1692 – Джеймс Стірлінг, шотландський математик.
- 1707 – Генрі Філдінг, англійський письменник, один із засновників європейського реалістичного роману.
- 1724 – Іммануїл Кант, німецький філософ ("Критика чистого розуму").
- 1776 – Жермена де Сталь, французька письменниця.
- 1834 – Планте Гастон, французький фізик, який винайшов перший свинцевий акумулятор.
- 1854 – Анрі Лафонтен, бельгійський юрист, голова Міжнародного бюро миру з 1907 по 1943 рік, лавреат Нобелівської премії миру 1913 року.
- 1870 – Володимир Ленін, лідер російських більшовиків, революціонер, ініціатор червоного терору.
- 1887 – Гаральд Бор, данський математик.
- 1890 – Федір Петербургський, мордовський мовознавець, педагог, громадський діяч.
- 1891 – Гарольд Джеффріс, англійський геофізик, метеоролог, астроном, математик і статистик.
- 1899 – Григорій Довженко, український художник-монументаліст.
- 1904 – Роберт Оппенгеймер, американський фізик, творець атомної бомби.
- 1908 – Іван Єфремов радянський фантаст, письменник, науковець.
- 1914 – Вадим Верещак український оператор ("Їх знали тільки в обличчя").
- 1922 – Чарльз Мінгус, американський джазовий контрабасист, композитор і правозахисник. Посмертний лауреат премії Греммі в номінації "за життєві досягнення" (1997).
- 1926 – Юрій Фастенко, український художник, майстер станкового та монументально-декоративного живопису, станкової графіки.
- 1928 – Володимир Шинкарук, український філософ, президент товариства "Знання" України.
- 1937 – Джек Ніколсон, американський актор, сценарист, режисер і продюсер ("Політ над гніздом зозулі", "Бетмен").
- 1944 – Стів Фоссетт, американський мільярдер, авіатор, мореплавець, мандрівник.
- 1956 – Наталія Сумська, українська акторка ("Роксолана 2. Кохана дружина Халіфа", "Злочин з багатьма невідомими").
- 1957 – Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014), Голова Європейської Ради (2014—2019).
- 1971 – Сергій Попов, футболіст донецького "Шахтаря" і збірної України.
- 1974 – Василь Вірастюк, український стронгмен, володар титулу "Найсильніша людина світу — 2004".
- 1974 – Одадж'ян Шаво, басист вірмено-американської альтернативної метал-групи "System of a Down" і учасник групи Achozen.
- 1982 – Кака, бразильський футболіст, "Золотий м'яч" 2007 і найкращий футболіст світу-2007.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо схід сонця з білявими відблисками, то найближчими днями дощу не буде.
- Кульбаба зацвіла – буде тепло.
- Вітер і туман – до врожайного року.
- Сині хмари – до дощової та теплої погоди.
- Якщо погода досі далека від весняної, то літо буде спекотним.
- Якщо вранці чутно спів пташок, до невдовзі зміниться погода.
- Якщо дуже хмарно, то варто готуватись до нічних заморозків.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто сьогодні надто багато працювати;
- Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не слід у цей день позичати гроші;
- Не варто нині сваритися з рідними та близькими.
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