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22 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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22 березня – понеділок - фото 1
22 березня – понеділок

Сьогодні, 22 березня, у світі відзначають Міжнародний день таксиста та День водних ресурсів, а віряни вшановують пам'ять 40-ка мучеників Севастійських. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 22 березня віряни вшановують пам'ять 40-ка мучеників Севастійських.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 22 березня, іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Валерій, Микола, Ілля, Олександр, Леонтій, Кирило, Панас і Тарас. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

22 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 448027

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день води
  • Міжнародний день таксиста
  • Міжнародний день неробства
  • Тиждень захисту тварин
  • 1312 — за вимогою короля Франції Філіпа IV Вродливого було розпущено лицарський орден тамплієрів.
  • 1654 — до Москви прибуло посольство Богдана Хмельницького на переговори, які закінчились підписанням Березневих статей.
  • 1841 — у США запатентували виробництво крохмалю.
  • 1848 — Венеція оголосила про свою незалежність від Австрійської імперії.
  • 1876 — Іспанія прийняла конституцію
  • 1882 — конгрес США заборонив багатоженство.
  • 1888 — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів створили найстарішу у світі Англійську футбольну лігу.
  • 1894 — пройшла перша хокейна гра за Кубок Стенлі.
  • 1895 — у Парижі Огюст і Луї Люм'єр показали кінофільм для спеціально запрошеної публіки, тому цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.
  • 1904 — у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі опублікували кольорову фотографію.
  • 1907 — у Лондоні з'явилися перші таксі з лічильниками.
  • 1941 — Чорнобиль отримав статус міста.
  • 1945 — у Каїрі підписано "Пакт арабської ліги", яким засновано Лігу Арабських держав.
  • 1957 — Американська асоціація лікарів вперше заявила, що сигаретний дим викликає рак.
  • 1989 — під час випробувального польоту літака Ан-225 "Мрія" було установлено 109 світових рекордів.
  • 1993 — "Intel" презентував свій перший оригінальний процесор Pentium.
  • 1999 — перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch
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ХТО НАРОДИВСЯ 22 БЕРЕЗНЯ

  • 1712 — Едвард Мур, англійський поет і драматург.
    1842 — Микола Лисенко, український композитор (Наталка Полтавка, Тарас Бульба, Енеїда), піаніст, педагог, та громадський діяч
    1860 — Порфирій Демуцький, український фольклорист, хоровий диригент, композитор
    1895 — Іван Ле (Іван Леонтійович Мойся) — український письменник (Роман міжгір'я, Наливайко, Хмельницький, Юхим Кудря).
    1915 — Марія Капніст, українська актриса.
    1923 — Марсель Марсо, знаменитий французький актор-мім.
    1937 — Анджело Бадаламенті, американський піаніст і композитор.
    1948 — Ендрю Ллойд Веббер, британський композитор (Привид опери, Кішки)
    1976 — Різ Візерспун, американська акторка (Блондинка у законі).
    1977 — Джон Отто, американський барабанщик, засновник гурту Limp Bizkit.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо плахи починають вити гнізда, то літо буде холодним;
  • Якщо 22 березня сніжить, то на Великдень буде також холодно;
  • Якщо сьогодні тепло та сонячно, то Великодній тиждень буде сонячним;
  • Якщо сьогодні будувати плати та мріяти, то все вдасться;
  • Якою буде погода у цей день, такою ж буде і наступні 40 днів.
22 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451993

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна прибирати та шити;
  • Не можна думати про погане;
  • Не можна сваритись та ображатись;
  • Не можна відмовлятись від веселощів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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