22 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 22 березня, у світі відзначають Міжнародний день таксиста та День водних ресурсів, а віряни вшановують пам'ять 40-ка мучеників Севастійських. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 22 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 22 березня віряни вшановують пам'ять 40-ка мучеників Севастійських.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 22 березня, іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Валерій, Микола, Ілля, Олександр, Леонтій, Кирило, Панас і Тарас. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день води

Міжнародний день таксиста

Міжнародний день неробства

Тиждень захисту тварин

1312 — за вимогою короля Франції Філіпа IV Вродливого було розпущено лицарський орден тамплієрів.

1654 — до Москви прибуло посольство Богдана Хмельницького на переговори, які закінчились підписанням Березневих статей.

1841 — у США запатентували виробництво крохмалю.

1848 — Венеція оголосила про свою незалежність від Австрійської імперії.

1876 — Іспанія прийняла конституцію

1882 — конгрес США заборонив багатоженство.

1888 — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів створили найстарішу у світі Англійську футбольну лігу.

1894 — пройшла перша хокейна гра за Кубок Стенлі.

1895 — у Парижі Огюст і Луї Люм'єр показали кінофільм для спеціально запрошеної публіки, тому цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.

1904 — у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі опублікували кольорову фотографію.

1907 — у Лондоні з'явилися перші таксі з лічильниками.

1941 — Чорнобиль отримав статус міста.

1945 — у Каїрі підписано "Пакт арабської ліги", яким засновано Лігу Арабських держав.

1957 — Американська асоціація лікарів вперше заявила, що сигаретний дим викликає рак.

1989 — під час випробувального польоту літака Ан-225 "Мрія" було установлено 109 світових рекордів.

1993 — "Intel" презентував свій перший оригінальний процесор Pentium.

1999 — перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch

ХТО НАРОДИВСЯ 22 БЕРЕЗНЯ

1712 — Едвард Мур, англійський поет і драматург.

1842 — Микола Лисенко, український композитор (Наталка Полтавка, Тарас Бульба, Енеїда), піаніст, педагог, та громадський діяч

1860 — Порфирій Демуцький, український фольклорист, хоровий диригент, композитор

1895 — Іван Ле (Іван Леонтійович Мойся) — український письменник (Роман міжгір'я, Наливайко, Хмельницький, Юхим Кудря).

1915 — Марія Капніст, українська актриса.

1923 — Марсель Марсо, знаменитий французький актор-мім.

1937 — Анджело Бадаламенті, американський піаніст і композитор.

1948 — Ендрю Ллойд Веббер, британський композитор (Привид опери, Кішки)

1976 — Різ Візерспун, американська акторка (Блондинка у законі).

1977 — Джон Отто, американський барабанщик, засновник гурту Limp Bizkit.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо плахи починають вити гнізда, то літо буде холодним;

Якщо 22 березня сніжить, то на Великдень буде також холодно;

Якщо сьогодні тепло та сонячно, то Великодній тиждень буде сонячним;

Якщо сьогодні будувати плати та мріяти, то все вдасться;

Якою буде погода у цей день, такою ж буде і наступні 40 днів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна прибирати та шити;

Не можна думати про погане;

Не можна сваритись та ображатись;

Не можна відмовлятись від веселощів.

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