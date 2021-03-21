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22 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 22 березня, у світі відзначають Міжнародний день таксиста та День водних ресурсів, а віряни вшановують пам'ять 40-ка мучеників Севастійських. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 22 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 22 березня віряни вшановують пам'ять 40-ка мучеників Севастійських.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 22 березня, іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Валерій, Микола, Ілля, Олександр, Леонтій, Кирило, Панас і Тарас. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день води
- Міжнародний день таксиста
- Міжнародний день неробства
- Тиждень захисту тварин
- 1312 — за вимогою короля Франції Філіпа IV Вродливого було розпущено лицарський орден тамплієрів.
- 1654 — до Москви прибуло посольство Богдана Хмельницького на переговори, які закінчились підписанням Березневих статей.
- 1841 — у США запатентували виробництво крохмалю.
- 1848 — Венеція оголосила про свою незалежність від Австрійської імперії.
- 1876 — Іспанія прийняла конституцію
- 1882 — конгрес США заборонив багатоженство.
- 1888 — у Лондоні представники дванадцяти футбольних клубів створили найстарішу у світі Англійську футбольну лігу.
- 1894 — пройшла перша хокейна гра за Кубок Стенлі.
- 1895 — у Парижі Огюст і Луї Люм'єр показали кінофільм для спеціально запрошеної публіки, тому цей день вважається початком публічної демонстрації кіно.
- 1904 — у лондонській газеті "Іллюстрейтед Міррор" вперше у світі опублікували кольорову фотографію.
- 1907 — у Лондоні з'явилися перші таксі з лічильниками.
- 1941 — Чорнобиль отримав статус міста.
- 1945 — у Каїрі підписано "Пакт арабської ліги", яким засновано Лігу Арабських держав.
- 1957 — Американська асоціація лікарів вперше заявила, що сигаретний дим викликає рак.
- 1989 — під час випробувального польоту літака Ан-225 "Мрія" було установлено 109 світових рекордів.
- 1993 — "Intel" презентував свій перший оригінальний процесор Pentium.
- 1999 — перший демонстраційний запуск проєкту Sea Launch
ХТО НАРОДИВСЯ 22 БЕРЕЗНЯ
- 1712 — Едвард Мур, англійський поет і драматург.
1842 — Микола Лисенко, український композитор (Наталка Полтавка, Тарас Бульба, Енеїда), піаніст, педагог, та громадський діяч
1860 — Порфирій Демуцький, український фольклорист, хоровий диригент, композитор
1895 — Іван Ле (Іван Леонтійович Мойся) — український письменник (Роман міжгір'я, Наливайко, Хмельницький, Юхим Кудря).
1915 — Марія Капніст, українська актриса.
1923 — Марсель Марсо, знаменитий французький актор-мім.
1937 — Анджело Бадаламенті, американський піаніст і композитор.
1948 — Ендрю Ллойд Веббер, британський композитор (Привид опери, Кішки)
1976 — Різ Візерспун, американська акторка (Блондинка у законі).
1977 — Джон Отто, американський барабанщик, засновник гурту Limp Bizkit.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо плахи починають вити гнізда, то літо буде холодним;
- Якщо 22 березня сніжить, то на Великдень буде також холодно;
- Якщо сьогодні тепло та сонячно, то Великодній тиждень буде сонячним;
- Якщо сьогодні будувати плати та мріяти, то все вдасться;
- Якою буде погода у цей день, такою ж буде і наступні 40 днів.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна прибирати та шити;
- Не можна думати про погане;
- Не можна сваритись та ображатись;
- Не можна відмовлятись від веселощів.
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