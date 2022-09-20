21 вересня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають Міжнародний день миру та Міжнародний день розповсюдження інформації про хворобу Альцгеймера. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 21 вересня, православна церква відзначає Різдво Пресвятої Богородиці.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 21 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Єгор, Іван, Ян, а також Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день миру .

. Міжнародний день розповсюдження інформації про хворобу Альцгеймера.

1922 — американський президент Воррен Гардінг підтримав ідею створення єврейської держави в Палестині.

1933 — у Лейпцизі почався судовий процес над комуністами за обвинуваченням у підпалі рейхстагу.

1940 — у Лондоні прийняте рішення використовувати метро як бомбосховище.

1940 — відкритий Львівський театр опери і балету.

1962 — після 48 років відсутності в РРФСР з двома концертами прибув І. Стравінський.

1991 — на референдумі 99% виборців проголосували за незалежність Вірменії.

1998 — по американському телебаченню показаний запис допиту президента США Білла Клінтона в справі Моніки Левінскі.

2000 — американська співачка Барбра Стрейзанд оголосила про те, що вона залишає сцену.

2019 — старт українського фестивалю "Comic Con Ukraine 2019" у Києві.

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ВЕРЕСНЯ

1934 — Леонард Коен, канадський поет, співак і автор пісень; офіцер та компаньйон Ордена Канади.

1938 — Едуардо Уркуло, іспанський художник і скульптор.

1944 — Іван Бяков, український радянський біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон.

1946 — Леонід Кисельов, український поет російського походження.

1947 — Стівен Кінг, американський письменник.

1950 — Білл Мюррей, американський актор.

1951 — Аслан Масхадов, Президент Республіки Ічкерія.

1954 — Абе Сіндзо, 90-й, 96-й, 97-й та 98-й прем'єр-міністр Японії у 2006-2007 та 2012-2020 роках.

1965 — Фредерік Беґбеде, французький письменник.

1965 — Валентин Джима, український біатлоніст, учасник Олімпійських ігор (1994), батько Олімпійської чемпіонки (2014) Юлії Джими.

1967 — Фейт Хілл, американська кантрі-співачка та продюсер звукозаписів.

1972 — Ліам (Вільям Джон Пол) Галлахер, вокаліст британського гурту Oasis.

Стівен Кінг

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода в цей день, такою й осінь буде.

Чим більше на цибулі лушпиння, тим холодніше зима буде.

Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.

З ранку іній на траві – до негоди.

З дерев практично все листя опало – зима буде ранньою.

На деревах павутини багато – до тепла.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не можна відмовляти тим, хто потребує допомоги.

Заборонено влаштовувати гучні гуляння.

У цей день краще не зловживати алкогольними напоями.

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