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21 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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21 травня – четвер

Сьогодні, 21 травня, віряни вшановують пам'ять Арсенія Великого, а також відзначають День вишиванки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Іоанна Богослова – одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Іоанн Богослов відомий як автор Євангелія, а також Апокаліпсису – єдиної пророчої книги Нового Завіту.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 21 травня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Арсен, Арсеній, Олена, Антиох, Іван, Кристоф, Петро, Серапіон, Теобальд, Тимофій, а також Віктор.. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День вишиванки.
  • 1503 – Христофор Колумб відкрив Кайманові Острови
  • 1831 – У Харкові побачив світ перший в Україні альманах – "Український_альманах".
  • 1892 – У Мілані здійснено постановку опери "Паяци" Руджеро Леонкавалло
  • 1904 – У Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА)
  • 1916 – У Великій Британії вперше у світовій практиці введено "літній" час
  • 1918 – Створено Всеукраїнську раду профспілок.
  • 1928 – Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образа Міккі Мауса.
  • 1937 – почала роботу перша експедиція, що дрейфувала, під назвою "Північний полюс".
  • 1968 – Зник безвісти американський атомний підводний човен "Скорпіон" з 99-ма членами екіпажу
  • 1992 – Кримський парламент скасував референдум про незалежність Криму, який планували на серпень.
  • 2000 – На референдумі у Швейцарії більшість мешканців проголосували за розширення відносин з Євросоюзом.
  • 2006 – На референдумі населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії.
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ХТО НАРОДИВСЯ 21 ТРАВНЯ

  • 427 – Платон, грецький філософ-ідеаліст, учень Сократа й учитель Арістотеля.
  • 1527 – Філіп II, іспанський король.
  • 1792 – Гаспар-Гюстав Коріоліс, французький математик і механік.
  • 1844 – Анрі Руссо, французький живописець-примітивіст, музикант і літератор.
  • 1855 – Еміль Верхарн, бельгійський поет, який писав французькою мовою. Один із лідерів поетичного напрямку символізму.
  • 1857 – Микола Пильчиков, видатний український вчений, фізик-теоретик, експериментатор.
  • 1889 – Мирон Зарицький, учений-математик.
  • 1895 – Никифор Дровняк, український художник-примітивіст лемківського походження.
  • 1902 – Анатоль Літвак, американський кінорежисер українського походження.
  • 1906 – Михайло Покотило, український актор, режисер.
  • 1914 – Ромен Гарі, французький письменник. Двічі лауреат Гонкурівської премії (1956 під ім'ям Ромена Гарі і 1975 під ім'ям Еміля Ажара).
  • 1920 – Джон Чедвік, англійський лінгвіст
  • 1921 – Андрій Сахаров, фізик, творець радянської водневої бомби, лауреат Нобелівської премії миру.
  • 1929 – Еммануїл Мисько, український скульптор
  • 1933 – Моріс Андре, французький класичний сурмач
  • 1937 – Джон Ферфакс, британський веслувальник і мандрівник, який у 1969 першим здійснив перехід на веслах через Атлантичний океан.
  • 1937 – Софіко Чіаурелі, грузинська кіноакторка, відома з фільмів "Колір граната", "Дерево бажання", "Покаяння", "Ашик-керіб" та ін.
  • 1952 – Леся Степовичка, українська поетеса, перекладачка, прозаїк.
  • 1953 – Нора Аунор, філіппінська акторка, продюсер і співачка
  • 1958 – Маффі Колдер, шотландська фахівчиня в галузі інформатики.
  • 1966 – Ліза Едельштейн, американська акторка
  • 1969 – Георгій Гонгадзе, український журналіст і громадський діяч
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Погожий день – влітку грибів трохи буде.
  • Дощовий день – прикмета того, що гриби виростуть.
  • Черемуха рясно цвіте – мокрим літо буде.
  • Місяць покритий серпанком – незабаром погода погіршиться.
  • Як тільки листя дуба розпускалися – можна сіяти теплолюбні культури, оскільки ґрунт вже прогрівається добре.
  • Якщо зорати землю під час останньої чверті повного місяця, то поле, за прикметою, буде чистим і без бур'яну.
  • Небо ввечері забарвлюється в червоний колір – погода найближчими днями буде хорошою.
  • Якщо ж небо червоне вранці – буде дощ.
21 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 404905

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сон з 20 на 21 травня виповниться в точності, якщо про нього не розповідати нікому.
  • Сьогодні не слід давати у борг. Річ або гроші можуть не повернутися до вас.
  • Не варто у цей день нарікати на свою долю. Це може привабити негативні події.

Читайте також: Гороскоп на 21 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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