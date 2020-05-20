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Гороскоп на 21 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
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Актуальний гороскоп на сьогодні, 21 травня 2020 року, – у нашій статті. Читайте далі астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували саме для вашого знаку Зодіаку.
У четвер Овни і Водолії зможуть насолоджуватися відпочинком, а от Тельцям і Левам доведеться трішки попітніти, аби досягнути бажаного результату. Дізнайтесь, що ж саме для вас підготували зорі сьогодні!
І ще: Ці знаки Зодіаку ніколи не забудуть своє перше кохання
До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!
Гороскоп на сьогодні, 21 травня 2020
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
Овни досить багато працювали у першій половині тижня, тож можуть собі дозволити трішки відпочити. Навіть якщо сьогодні у вас робочий день, то це геть зовсім не означає, що потрібно завалювати себе роботою. Спробуйте трішки розслабитися та братися лише за ті завдання, які приносять вам максимум задоволення. Решту можете спокійно відкласти на завтра.
Телець
Четвер для Тельців буде надзвичайно насиченим. У вас у голові назріла шалена кількість планів, і усіх їх хочеться втілити у життя. Видихніть, розслабтеся та налаштуйтесь на позитивний лад. Звичайно ж, далеко не все вдасться зробити з першого разу, але це не означає, що потрібно зупинятися на досягнутому результаті. За спробу не б'ють, тому не бійтесь пробувати.
Близнюки
Близнюки нарешті матимуть достатньо вільного часу, аби приділити його рідним і близьким. Можете прогулятися у парку або ж взяти каву з собою та потинятися вуличками рідного міста. Головне – усе це робити з дотримуванням соціальної дистанції. Позитивні емоції, яких ви наберетеся від небайдужих вам людей, надихнуть вас на нові звершення!
Рак
Початок тижня для Раків був шаленим: вони постійно поспішали та не встигали зробити все, що планувалося. У четвер ви матимете можливість нарешті видихнути з полегкістю та набратися енергії для нових звершень. Попереду на вас чекає відповідальна організація заходу, який дозволить розслабитися та відпочити, тож спробуйте зробити усе можливе, аби все пройшло на висоті!
Лев
Якщо Леви хочуть встигнути все цього четверга, то їм доведеться відмовитися від звичних і буденних ритуалів. Спробуйте замінити перегляд улюблених шоу і серіалів на прочитання книжки, а довгі та розслаблені перерви на каву замініть приготуванням обіду. Так ви зможете вивільнити трішки часу, який надзвичайно потрібний для досягнення поставлених цілей!
Діва
Зорі рекомендують Дівам нарешті розслабитися та спробувати пливти за течією. Ви не все можете контролювати у своєму житті, тож спробуйте дещо по-філософськи підійти до труднощів, які виникають перед вами. Четвер – ідеальний день для переосмислення своїх пріоритетів, а також планування завдань на новий тиждень. Такий підхід дозволить досягнути бажаної гармонії з собою.
Терези
Зорі рекомендують Терезам сконцентрувати максимум своєї уваги особистому життю. Ви надто багато часу віддаєте роботі, що стає причиною напруги не лише з коханою людиною, а й рідними. Спробуйте розставити пріоритети та вивільнити трішки часу для тих, хто вам не байдужий. Якщо не маєте можливості особисто зустрітися – не полінуйтесь здійснити відеодзвінок. Усе просто. Головне – захотіти!
Скорпіон
Скорпіонам слід переглянути свій звичний графік. Складається таке враження, що ви працюєте у режимі 24/7. І це не вельми добре. Виділіть трішки часу для відпочинку та знайдіть заняття, яке дозволить цілком і повністю забувати про робочі завдання. Нехай це хобі приносить не лише задоволення, а й дозволяє вам добряче відпочити та набратися енергії для нових звершень!
Стрілець
Четвер для Стрільців буде надзвичайно легким, тому насолодіться ним сповна. Забудьте про робочі негаразди та шалену кількість завдань. Сьогодні усього цього не буде. Натомість ви зможете присвятити себе цілком і повністю заняттю, яке надихає та робить вас кращими. Не проґавте свій шанс, адже наступного тижня так легко не буде.
Козеріг
Зорі рекомендують Козерогам трішки попітніти, адже ви дуже і дуже розслабилися останнім часом. Це нікуди не годиться, якщо ви плануєте досягнути бажаного успіху. Спробуйте розставити пріоритети та виокремити завдання, які потребують нагального вирішення. Решту ж можна відкласти на кінець робочого дня. Від соцмереж у цей день краще відмовитися, адже вони забирають левову частку вашого вільного часу!
Водолій
Четвер для Водоліїв буде легким. Утім, це геть зовсім не означає, що ви матимете вільний час, який проведете на дивані. Спробуйте налаштуватися на робочий лад і зібрати всю свою енергію, адже попереду на вас очікують насичені робочі дні. Вечір четверга зорі рекомендують провести в колі рідних. Вони підтримають вас і допоможуть розібратися зі своїми внутрішніми "демонами".
Риби
У цей день Рибам казково щаститиме. Ви не лише досягнете бажаного результату в справі, яку почали майже місяць тому, а й зможете насолодитися відпочинком, про який так давно мріяли. Вечір зорі рекомендують присвятити коханій людині. Влаштуйте романтичну вечерю та спробуйте цілком і повністю відволіктися від буденних проблем.
До теми: Гороскоп на травень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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