21 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 квітня, у світі відзначають День творчості та інноваційної діяльності і Міжнародний день секретаря, а віряни вшановують пам'ять святого Іродіона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 21 квітня, віряни вшановують пам'ять святого Іродіона​. Він був родичем апостола Павла та єпископом, якого стратили за віру.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 21 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Родіон, Іларіон, Юлія, Лука, Іван, Яків, Руфіна, Ярема та Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності

Міжнародний день секретаря

Всесвітній день міграції риб

День книги у В'єтнамі

День заснування Риму

1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики.

1818 — цісар видав розпорядження, щоб навчання релігії для дітей вірних УГКЦ у Галичині та Буковині відбувалось рідною мовою.

1910 — комета Галлея наблизилась до Землі на найближчу відстань.

1920 — у Варшаві між Польщею та УНР укладено загальну та торгово-економічну конвенції, якою Польща визнавала незалежність УНР та обіцяла надати їй військову допомогу.

1938 — РНК УРСР і ЦК КП(б)У погодили постанову про обов'язкове вивчення російської мови в усіх українських школах.

1944 — почався бій під Гурбами, найбільша битва військ УПА та НКВС СРСР.

1944 — жінки у Франції отримали право голосувати на виборах.

1960 — новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване однойменне місто — Бразиліа.

1988 — у Москві заклали перший у СРСР бейсбольний стадіон.

2019 — другий тур президентських виборів в Україні, у якому переміг Володимир Зеленський.

ХТО НАРОДИВСЯ 21 КВІТНЯ

1752 — Гамфрі Рептон, британський садівник, теоретик та практик ландшафтної архітектури

1774 — Жан-Батіст Біо, французький фізик, геодезист та астроном

1816 — Шарлотта Бронте, знаменита англійська письменниця, авторка романів "Джейн Ейр", "Вільєтт», "Вчитель".

1838 — Джон М'юр, американський природоохоронець, ідеолог природоохоронного руху

1864 — Макс Вебер, німецький соціолог, економіст і правознавець, один із засновників соціології як науки

1882 — Борис Греков, радянський історик українського походження, дослідник історії доби Київської Русі, академік АН СРСР

1915 — Ентоні Квінн, американський актор кіно, письменник і художник мексиканського походження

1926 — Єлизавета ІІ, королева Великої Британії

1927 — Карл Александр Мюллер, швейцарський фізик, лауреат Нобелівської премії 1987 року

1941 — Віктор Сухенко, український скульптор, один із авторів монументу на честь громадян міста Києва і військовополонених, розстріляних у Бабиному Яру

1947 — Іггі Поп, американський рок-співак, один із засновників та гуру альтернативного року

1958 — Енді Макдавелл, американська модель і кіноактриса.

1978 — Юкка Невалайнен, барабанщик у фінському симфо-метал-гурті Nightwish, а також у Sethian.

1979 — Джеймс Макевой, шотландський актор (Багно, Люди Ікс, Спліт, Скло)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо буде сонячний день, то скоро потеплішає;

Якщо вранці туманно, то початок травня буде без дощів;

Якщо птахи літають низько, то очікується дощ;

Якщо на березі вже помітно листя, то літо буде раннім;

Якщо чутно грім, то кінець квітня буде холодним.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна ходити в ліс;

Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;

Не можна відмовлятись від обіцянок;

Не можна думати про погане;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна займатись самолікуванням.

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