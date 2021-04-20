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21 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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21 квітня – середа

Сьогодні, 21 квітня, у світі відзначають День творчості та інноваційної діяльності і Міжнародний день секретаря, а віряни вшановують пам'ять святого Іродіона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 21 квітня, віряни вшановують пам'ять святого Іродіона​. Він був родичем апостола Павла та єпископом, якого стратили за віру.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 21 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Родіон, Іларіон, Юлія, Лука, Іван, Яків, Руфіна, Ярема та Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

21 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 451571

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності
  • Міжнародний день секретаря
  • Всесвітній день міграції риб
  • День книги у В'єтнамі
  • День заснування Риму
  • 1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики.
  • 1818 — цісар видав розпорядження, щоб навчання релігії для дітей вірних УГКЦ у Галичині та Буковині відбувалось рідною мовою.
  • 1910 — комета Галлея наблизилась до Землі на найближчу відстань.
  • 1920 — у Варшаві між Польщею та УНР укладено загальну та торгово-економічну конвенції, якою Польща визнавала незалежність УНР та обіцяла надати їй військову допомогу.
  • 1938 — РНК УРСР і ЦК КП(б)У погодили постанову про обов'язкове вивчення російської мови в усіх українських школах.
  • 1944 — почався бій під Гурбами, найбільша битва військ УПА та НКВС СРСР.
  • 1944 — жінки у Франції отримали право голосувати на виборах.
  • 1960 — новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване однойменне місто — Бразиліа.
  • 1988 — у Москві заклали перший у СРСР бейсбольний стадіон.
  • 2019 — другий тур президентських виборів в Україні, у якому переміг Володимир Зеленський.
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ХТО НАРОДИВСЯ 21 КВІТНЯ

  • 1752 — Гамфрі Рептон, британський садівник, теоретик та практик ландшафтної архітектури
  • 1774 — Жан-Батіст Біо, французький фізик, геодезист та астроном
  • 1816 — Шарлотта Бронте, знаменита англійська письменниця, авторка романів "Джейн Ейр", "Вільєтт», "Вчитель".
  • 1838 — Джон М'юр, американський природоохоронець, ідеолог природоохоронного руху
  • 1864 — Макс Вебер, німецький соціолог, економіст і правознавець, один із засновників соціології як науки
  • 1882 — Борис Греков, радянський історик українського походження, дослідник історії доби Київської Русі, академік АН СРСР
  • 1915 — Ентоні Квінн, американський актор кіно, письменник і художник мексиканського походження
  • 1926 — Єлизавета ІІ, королева Великої Британії
  • 1927 — Карл Александр Мюллер, швейцарський фізик, лауреат Нобелівської премії 1987 року
  • 1941 — Віктор Сухенко, український скульптор, один із авторів монументу на честь громадян міста Києва і військовополонених, розстріляних у Бабиному Яру
  • 1947 — Іггі Поп, американський рок-співак, один із засновників та гуру альтернативного року
  • 1958 — Енді Макдавелл, американська модель і кіноактриса.
  • 1978 — Юкка Невалайнен, барабанщик у фінському симфо-метал-гурті Nightwish, а також у Sethian.
  • 1979 — Джеймс Макевой, шотландський актор (Багно, Люди Ікс, Спліт, Скло)

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо буде сонячний день, то скоро потеплішає;
  • Якщо вранці туманно, то початок травня буде без дощів;
  • Якщо птахи літають низько, то очікується дощ;
  • Якщо на березі вже помітно листя, то літо буде раннім;
  • Якщо чутно грім, то кінець квітня буде холодним.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна ходити в ліс;
  • Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;
  • Не можна відмовлятись від обіцянок;
  • Не можна думати про погане;
  • Не можна вживати алкоголь;
  • Не можна займатись самолікуванням.

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