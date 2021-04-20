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21 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 квітня, у світі відзначають День творчості та інноваційної діяльності і Міжнародний день секретаря, а віряни вшановують пам'ять святого Іродіона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 21 квітня, віряни вшановують пам'ять святого Іродіона. Він був родичем апостола Павла та єпископом, якого стратили за віру.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 21 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Родіон, Іларіон, Юлія, Лука, Іван, Яків, Руфіна, Ярема та Йосип. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності
- Міжнародний день секретаря
- Всесвітній день міграції риб
- День книги у В'єтнамі
- День заснування Риму
- 1519 — іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився на узбережжі Мексики.
- 1818 — цісар видав розпорядження, щоб навчання релігії для дітей вірних УГКЦ у Галичині та Буковині відбувалось рідною мовою.
- 1910 — комета Галлея наблизилась до Землі на найближчу відстань.
- 1920 — у Варшаві між Польщею та УНР укладено загальну та торгово-економічну конвенції, якою Польща визнавала незалежність УНР та обіцяла надати їй військову допомогу.
- 1938 — РНК УРСР і ЦК КП(б)У погодили постанову про обов'язкове вивчення російської мови в усіх українських школах.
- 1944 — почався бій під Гурбами, найбільша битва військ УПА та НКВС СРСР.
- 1944 — жінки у Франції отримали право голосувати на виборах.
- 1960 — новою столицею Бразилії стало спеціально для цього збудоване однойменне місто — Бразиліа.
- 1988 — у Москві заклали перший у СРСР бейсбольний стадіон.
- 2019 — другий тур президентських виборів в Україні, у якому переміг Володимир Зеленський.
ХТО НАРОДИВСЯ 21 КВІТНЯ
- 1752 — Гамфрі Рептон, британський садівник, теоретик та практик ландшафтної архітектури
- 1774 — Жан-Батіст Біо, французький фізик, геодезист та астроном
- 1816 — Шарлотта Бронте, знаменита англійська письменниця, авторка романів "Джейн Ейр", "Вільєтт», "Вчитель".
- 1838 — Джон М'юр, американський природоохоронець, ідеолог природоохоронного руху
- 1864 — Макс Вебер, німецький соціолог, економіст і правознавець, один із засновників соціології як науки
- 1882 — Борис Греков, радянський історик українського походження, дослідник історії доби Київської Русі, академік АН СРСР
- 1915 — Ентоні Квінн, американський актор кіно, письменник і художник мексиканського походження
- 1926 — Єлизавета ІІ, королева Великої Британії
- 1927 — Карл Александр Мюллер, швейцарський фізик, лауреат Нобелівської премії 1987 року
- 1941 — Віктор Сухенко, український скульптор, один із авторів монументу на честь громадян міста Києва і військовополонених, розстріляних у Бабиному Яру
- 1947 — Іггі Поп, американський рок-співак, один із засновників та гуру альтернативного року
- 1958 — Енді Макдавелл, американська модель і кіноактриса.
- 1978 — Юкка Невалайнен, барабанщик у фінському симфо-метал-гурті Nightwish, а також у Sethian.
- 1979 — Джеймс Макевой, шотландський актор (Багно, Люди Ікс, Спліт, Скло)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо буде сонячний день, то скоро потеплішає;
- Якщо вранці туманно, то початок травня буде без дощів;
- Якщо птахи літають низько, то очікується дощ;
- Якщо на березі вже помітно листя, то літо буде раннім;
- Якщо чутно грім, то кінець квітня буде холодним.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна ходити в ліс;
- Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла;
- Не можна відмовлятись від обіцянок;
- Не можна думати про погане;
- Не можна вживати алкоголь;
- Не можна займатись самолікуванням.
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