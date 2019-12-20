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21 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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Сьогодні, 21 грудня, віряни вшановують пам'ять Анфіси Римської та відзначається Міжнародний день кросворду. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні віряни вшановують пам'ять Анфіси Римської. Вона прийняла мученицьку смерть на багатті V столітті, постраждавши за віру. Крім того, в цей день православні шанують пам'ять преподобного Патапія Фівського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 21 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анфіса, Кирило, вікторія і Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

21 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 371541

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Міжнародний день кросворду
  • 1846 — Шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції — провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчіллю під ефірним наркозом.
  • 1898 — П'єр і Марія Кюрі відкрили радій.
  • 1913 — У нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.
  • 1937 — У Голлівуді відбулась прем'єра першого повнометражного мультфільму "Білосніжка та семеро гномів". Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників.
  • 1988 — Дослідний зразок найбільшого діючого літака у світі Ан-225 "Мрія" здійснив перший політ.
  • 1988 — Над Локербі, Шотландія, вибухнув "Боїнг-747" американської авіакомпанії "Пан Американ". Загинуло близько 270 осіб — 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.
  • 1990 — Біля станції метро "Лівобережна" відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.
  • 1991 — Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.
  • 1992 — У Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписали угоду про створення (з 1 березня 1993 р.) Центральноєвропейської зони вільної торгівлі.
  • 2007 — до Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.
Перший політ літака Ан-225 'Мрія' - фото 375269
Перший політ літака Ан-225 "Мрія"

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ГРУДНЯ

  • 1596 — Петро Могила, святий; політичний, церковний і освітній діяч України
  • 1639 — Жан Расін, французький драматург.
  • 1773 — Роберт Браун, шотландський ботанік, що відкрив "броунівський рух".
  • 1801 — Тимко Падура, український поет, композитор та торбаніст.
  • 1815 — Тома Кутюр, французький художник-академіст.
  • 1841 — Володимир Іконніков, український історик та педагог, професор.
  • 1861 — Євген Чикаленко, український громадський діяч, агроном, землевласник, видавець, публіцист, меценат української культури.
  • 1914 — Іван Генералич, хорватський художник-примітивіст.
  • 1934 — Павлов Ігор Васильович, український авіабудівник, заступник генерального конструктора АНТК ім. О. К. Антонова.
  • 1967 — Міхеіл Саакашвілі, 3-й президент Грузії.
  • 1983 — Дарія Ткаченко, українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок (2005, 2006, 2008 роки), дворазова чемпіонка Європи (2004 і 2006 роки).
Міхеіл Саакашвілі - фото 375270
Міхеіл Саакашвілі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо з самого ранку цвірінькають синиці – вночі вдарить мороз;
  • Синиці шукають укриття – чекай хуртовини;
  • Заметіль у цей день віщує дуже дощове літо;
  • День морозний і тихий – зима буде м'якою і сніжною.
21 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 374189
Що не можна робити 18 грудня

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день потрібно продовжувати дотримуватися Різдвяного посту, відмовляючись від веселощів, жирної і м’ясної їжі.
  • Варто до цього дня віддати всі борги.
  • Не можна зустрічати цей день в брудному будинку.
  • Не можна скупитися. Якщо в цей день вас хтось про щось попросить, обов’язково погоджуйтеся.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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