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21 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 21 грудня, віряни вшановують пам'ять Анфіси Римської та відзначається Міжнародний день кросворду. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 21 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні віряни вшановують пам'ять Анфіси Римської. Вона прийняла мученицьку смерть на багатті V столітті, постраждавши за віру. Крім того, в цей день православні шанують пам'ять преподобного Патапія Фівського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 21 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анфіса, Кирило, вікторія і Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день кросворду
- 1846 — Шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції — провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчіллю під ефірним наркозом.
- 1898 — П'єр і Марія Кюрі відкрили радій.
- 1913 — У нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.
- 1937 — У Голлівуді відбулась прем'єра першого повнометражного мультфільму "Білосніжка та семеро гномів". Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників.
- 1988 — Дослідний зразок найбільшого діючого літака у світі Ан-225 "Мрія" здійснив перший політ.
- 1988 — Над Локербі, Шотландія, вибухнув "Боїнг-747" американської авіакомпанії "Пан Американ". Загинуло близько 270 осіб — 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.
- 1990 — Біля станції метро "Лівобережна" відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.
- 1991 — Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.
- 1992 — У Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписали угоду про створення (з 1 березня 1993 р.) Центральноєвропейської зони вільної торгівлі.
- 2007 — до Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.
ХТО НАРОДИВСЯ 21 ГРУДНЯ
- 1596 — Петро Могила, святий; політичний, церковний і освітній діяч України
- 1639 — Жан Расін, французький драматург.
- 1773 — Роберт Браун, шотландський ботанік, що відкрив "броунівський рух".
- 1801 — Тимко Падура, український поет, композитор та торбаніст.
- 1815 — Тома Кутюр, французький художник-академіст.
- 1841 — Володимир Іконніков, український історик та педагог, професор.
- 1861 — Євген Чикаленко, український громадський діяч, агроном, землевласник, видавець, публіцист, меценат української культури.
- 1914 — Іван Генералич, хорватський художник-примітивіст.
- 1934 — Павлов Ігор Васильович, український авіабудівник, заступник генерального конструктора АНТК ім. О. К. Антонова.
- 1967 — Міхеіл Саакашвілі, 3-й президент Грузії.
- 1983 — Дарія Ткаченко, українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок (2005, 2006, 2008 роки), дворазова чемпіонка Європи (2004 і 2006 роки).
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо з самого ранку цвірінькають синиці – вночі вдарить мороз;
- Синиці шукають укриття – чекай хуртовини;
- Заметіль у цей день віщує дуже дощове літо;
- День морозний і тихий – зима буде м'якою і сніжною.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день потрібно продовжувати дотримуватися Різдвяного посту, відмовляючись від веселощів, жирної і м’ясної їжі.
- Варто до цього дня віддати всі борги.
- Не можна зустрічати цей день в брудному будинку.
- Не можна скупитися. Якщо в цей день вас хтось про щось попросить, обов’язково погоджуйтеся.
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