21 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 21 грудня, віряни вшановують пам'ять Анфіси Римської та відзначається Міжнародний день кросворду. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні віряни вшановують пам'ять Анфіси Римської. Вона прийняла мученицьку смерть на багатті V столітті, постраждавши за віру. Крім того, в цей день православні шанують пам'ять преподобного Патапія Фівського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 21 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Анфіса, Кирило, вікторія і Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день кросворду

1846 — Шотландський хірург Роберт Лістон уперше в Європі застосував анестезію під час хірургічної операції — провів ампутацію стегна пацієнтові Джеймсу Черчіллю під ефірним наркозом.

1898 — П'єр і Марія Кюрі відкрили радій.

1913 — У нью-йоркській газеті опублікований перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн.

1937 — У Голлівуді відбулась прем'єра першого повнометражного мультфільму "Білосніжка та семеро гномів". Над 83-хвилинною стрічкою працювали 750 художників.

1988 — Дослідний зразок найбільшого діючого літака у світі Ан-225 "Мрія" здійснив перший політ.

1988 — Над Локербі, Шотландія, вибухнув "Боїнг-747" американської авіакомпанії "Пан Американ". Загинуло близько 270 осіб — 243 пасажири літака, екіпаж та 11 людей на землі.

1990 — Біля станції метро "Лівобережна" відбулося офіційне відкриття постійного приміщення Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра.

1991 — Незалежність України визнали Азербайджан і Сьєрра-Леоне.

1992 — У Кракові Угорщина, Польща та Чехословаччина підписали угоду про створення (з 1 березня 1993 р.) Центральноєвропейської зони вільної торгівлі.

2007 — до Шенгенської зони увійшло ще 9 країн Європейського Союзу: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Словенія, Угорщина і Мальта.

Перший політ літака Ан-225 "Мрія"

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ГРУДНЯ

1596 — Петро Могила, святий; політичний, церковний і освітній діяч України

1639 — Жан Расін, французький драматург.

1773 — Роберт Браун, шотландський ботанік, що відкрив "броунівський рух".

1801 — Тимко Падура, український поет, композитор та торбаніст.

1815 — Тома Кутюр, французький художник-академіст.

1841 — Володимир Іконніков, український історик та педагог, професор.

1861 — Євген Чикаленко, український громадський діяч, агроном, землевласник, видавець, публіцист, меценат української культури.

1914 — Іван Генералич, хорватський художник-примітивіст.

1934 — Павлов Ігор Васильович, український авіабудівник, заступник генерального конструктора АНТК ім. О. К. Антонова.

1967 — Міхеіл Саакашвілі, 3-й президент Грузії.

1983 — Дарія Ткаченко, українська спортсменка, триразова чемпіонка світу з міжнародних шашок (2005, 2006, 2008 роки), дворазова чемпіонка Європи (2004 і 2006 роки). Міхеіл Саакашвілі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо з самого ранку цвірінькають синиці – вночі вдарить мороз;

Синиці шукають укриття – чекай хуртовини;

Заметіль у цей день віщує дуже дощове літо;

День морозний і тихий – зима буде м'якою і сніжною.

Що не можна робити 18 грудня

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день потрібно продовжувати дотримуватися Різдвяного посту, відмовляючись від веселощів, жирної і м’ясної їжі.

Варто до цього дня віддати всі борги.

Не можна зустрічати цей день в брудному будинку.

Не можна скупитися. Якщо в цей день вас хтось про щось попросить, обов’язково погоджуйтеся.

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