2020 рік побив температурний рекорд Європи і став одним з найспекотніших

Минулий рік став одним з найспекотніших на планеті, а в Європі середня річна температура побила попередній рекорд за 2019-й. Про це повідомляє Служба моніторингу кліматичних змін Коперника (C3S).

Так, у 2020 році середня температура у світі досягла рекордних показників 2016 року. Останнє десятиріччя стало найтеплішим за всю історію спостережень. З 2015 року у C3S зафіксували шість винятково жарких років.

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2020-й був на 0,6°C теплішим за середні показники 1981-2010 років. У Європі температура була на 1,6°C вищою, ніж показники того ж проміжку часу. Найбільше за останнє десятиліття температура зросла у деяких місцях Арктики і на півночі Сибіру – на 6°C.

"Не дивно, що останнє десятиліття було найтеплішим. Це чергове нагадування про гостру потребу в скороченні викидів, щоб запобігти негативним кліматичним наслідкам у майбутньому", ㅡ підкреслив директор Служби моніторингу клімату Карло Буонтемпо.

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