20 українських дієслів, які характеризують дощ

У традиційній рубриці "Говори красиво" на Радіо МАКСИМУМ зібрали для вас цікаві українські дієслова, які ви можете використати у своїх розмовах на позначення того, що робить дощ. Виявляється, що таких слів є понад 20!

Існує стереотип, що найбільш дощове місто – Лондон. Це не підтверджено, проте в англійській мові існує безліч слів, щоб описати різні ступені дощу: від дрібних крапель до серйозної зливи. В українській мові теж є чимало слів, які характеризують не надто хорошу погоду. А ви знали, що саме може робити дощ різними 20 способами?

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Обирайте синонім із нашого переліку та дивуйте інших своєю багатою мовою!

20 дій, які може робити дощ:

пірити мріти сіяти мереніти люшити лити мигичити плюжити мжичити накрапати порошити мрячити падати росити дрібнити йти дощити сипати валити ліпити

Синонімів до цих слів може бути більше, тож якщо ви знаєте ще якісь цікаві варіанти – пишіть у коментарях!

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