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20 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 травня – четвер

Сьогодні, 20 травня, в Україні відзначають День вишиванки, а віряни – Явлення на небі Хреста Господнього в Єрусалимі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся на Радіо MAXIMUM, яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день!

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 20 травня, віряни відзначають Явлення на небі Хреста Господнього в Єрусалимі.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 20 травня, іменини відзначають власники таких імен: Семен, Антон, Михайло, Іван, Людмила, Йосиф, Бернард, Ніл а також Базиль (Василь). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День вишиванки
  • Всесвітній день метеорології
  • Всесвітній день травматолога
  • Всесвітній день бджіл
  • День Європи в Україні
  • 325 – римський імператор Костянтин скликав Вселенський собор у Нікеї.
  • 1449 – португальський король Афонсу V розбив повстанців у при Алфарробейрі.
  • 1498 – португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії.
  • 1783 – підписано Версальський мир, що завершував війну між Францією, Англією та Нідерландами
  • 1809 – Відкрилось Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва.
  • 1873 – Леві Штраус випустив на ринок блакитні джинси.
  • 1875 – у Парижі 17 держав підписали Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи.
  • 1899 – Джекоб Герман став першим водієм, якого було заарештовано за перевищення швидкості – він "мчав" по одній з вулиць Нью-Йорка зі швидкістю 20 км/год.
  • 1905 – у Києві відкрито Михайлівський механічний узвіз.
  • 1927 – американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочав перший безпосадковий трансатлантичний переліт.
  • 1961 – засновано Шевченківську премію.
  • 1961 – за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів – до різних термінів позбавлення волі.
  • 1980 – на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловилися проти від'єднання від Канади.
  • 1985 – Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнив 1150 ув'язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдат, яких утримували палестинці.
  • 1991 – Верховна Рада СРСР ухвалила рішення про спрощення виїзду радянських громадян за кордон.
  • 1992 – керівники Ленінабада та Куляба відмовилися визнати новий уряд Таджикистану та пригрозили вийти зі складу республіки.
  • 2005 – відбувся дебют незалежної України на Каннському кінофестивалі — світова прем'єра документального фільму режисера Ігоря Стрембіцького "Подорожні", який здобув "Золоту пальмову гілку".
  • 2009 – у фінальному футбольному матчі Кубку УЄФА в Стамбулі "Шахтар" (Донецьк) переграв "Вердер" (Бремен) з рахунком 2:1, ставши володарем останнього в історії Кубку УЄФА.
  • 2019 – відбулась інавгурація Президента України Володимира Зеленського.
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ХТО НАРОДИВСЯ 20 ТРАВНЯ

  • 1470 – П'єтро Бембо, італіський гуманіст, поет, літературний теоретик, кардинал.
  • 1537 – Фабріціо Джеронімо, італійський хірург і видатний анатом епохи Відродження, засновник сучасної ембріології.
  • 1764 – Йоганн Готтфрід Шадов, німецький скульптор, автор квадриги з богинею Перемоги на Бранденбурзьких воротах у Берліні.
  • 1799 – Оноре де Бальзак, французький письменник.
  • 1806 – Джон Стюарт Мілль, англійський філософ-позитивіст, економіст, громадський діяч, ідеолог лібералізму.
  • 1825 – Джордж Філліпс Бонд, американський астроном.
  • 1830 – Мало Гектор, французький письменник.
  • 1844 – Микола Мурашко, живописець, педагог.
  • 1851 – Еміль Берлінер, американський винахідник німецького походження, який винайшов грамофон.
  • 1882 – Сігрід Унсет, норвезька письменниця, лауреат Нобелівської премії.
  • 1908 – Джеймс Стюарт, американський кіноактор, бригадний генерал ВПС Сполучених Штатів.
  • 1915 – Моше Даян, ізраїльський генерал, герой війни 1967 року.
  • 1921 – Вольфганг Борхерт, німецький письменник, один з найвідоміших авторів в німецькій літературі епохи руїн. Найвизначніший твір — п'єса "На вулиці, перед зачиненими дверима" (1947).
  • 1922 – Сара Дорон, ізраїльська політик.
  • 1922 – Іван Чендей, український письменник.
  • 1925 – Олексій Туполєв, генеральний конструктор однойменного конструкторського бюро.
  • 1930 – Стефанія Павлишин, український професор, музикознавець, голова секції мистецтвознавства ЗНЦ НАНУ.
  • 1943 – Альбано Каррізі, італійський співак, виконавець таких пісень, як Фелічіта (Felicità) та ін.
  • 1944 – Джо Кокер, англійський рок-співак.
  • 1946 – Шер (Шерилін Саркісян ля П'єр, по чоловікові — Шер Боно), американська акторка та співачка.
  • 1952 – Лідія Кондрашевська, народна артистка України, співачка (лірико-колоратурне сопрано).
  • 1957 – Віктор Харик, український шрифтовий дизайнер.
  • 1963 – Сергій Кузін, радіоведучий, музикант, шоумен, продюсер. Ведучий ранкового шоу "Камтугеза" на "Радіо Рокс".
  • 1965 – Мунаєв Іса Ах'ядович, чеченський військовик, бригадний генерал Збройних сил Чеченської Республіки Ічкерія.
  • 1973 – Наталка Сняданко, українська письменниця.
  • 1981 – Ікер Касільяс, голкіпер національної футбольної збірної Іспанії та футбольного клубу "Реал Мадрид".
  • 1982 – Петр Чех, футболіст, воротар лондонського клубу "Арсенал" і збірної Чехії.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Барвисті промені на сході сонця – значить погода зміниться в гіршу сторону.
  • Якщо роса швидко висихає – буде дощ, якщо не висихає до полудня – буде негода.
  • Якщо 20 травня йде дощ – вересень буде теплим.
  • Вечірня веселка – до ясної погоди, ранкова – дощову.
  • Якщо при заході сонце яскраво-червоного кольору, значить погода скоро зіпсується.
  • Якщо в нічному небі висить червоний місяць – буде дощ. У місяці рогу вниз дивляться – буде тепла погода.
  • На акації в ранковий час багато нектару і бджіл – вдень буде дощ, а найближчим часом може початися гроза.
  • Якщо день припадає на місяць, то посадку краще відкласти до молодого місяця, інакше все насіння поїдять черв’яки.
  • Якщо до Купальниці прилетіли стрижі та ластівки — рік буде щасливим.
  • Тому, що народився 20 травня призначено прекрасне життя. Вони виростають добрими і сильними людьми. Носити їм слід корал.
20 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 460226

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто у цей день сваритися та гніватися;
  • Не можна нині зловживати алкоголем, а також переїдати;
  • Не слід сьогодні лінуватися;
  • Не можна цього дня позичати гроші;
  • Не гоже сьогодні погано думати про інших.

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