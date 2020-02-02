Китайським геймерам безкоштовно роздають порно-гру, і ось чому

З недавнього часу геймери з Китаю можуть безкоштовно отримати хентай-гру Mirror в Steam. Автор пішов на такі заходи, щоб допомогти зупинити поширення коронавіруса в країні.

Так, китайці можуть безкоштовно отримати порно-гру Mirror в Steam. Її автор опублікував пост, в якому написав, що вирішив вжити радикальних заходів, щоб уповільнити поширення смертельного вірусу. Для цього він виділив 45 тисяч безкоштовних копій гри всім жителям Китаю, щоб вони сиділи вдома і дотримувалися карантину.

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"Щоб уникнути зараження 2019 nCoV, краще залишатися вдома. Тому ми вирішили роздати 45 000 копій Mirror, щоб у вас була компанія. Будь ласка, прийміть наш подарунок і будьте сильними!" – пишуть розробники.

Гра Mirror випущена у 2018 році і визнана однією з найкращих у своєму жанрі. У неї 97% позитивних відгуків.

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