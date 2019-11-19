20 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 листопада, відзначають Всесвітній день дитини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, сьогодні вшановується пам'ять святого одного з мучеників Федота, який постраждав за віру в Христа. За народним календарем, колись селяни перед тим, як прясти, молились Федору, щоб він захистив та допоміг їм. Вважалось, що саме Федір є покровителем жіночого рукоділля.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 20 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Валерій, Афанасій, Кирило, Сергій, Олександр, Пало, Костянтин, Михайло, Федот, Максим, Іларіон, Георгій, Григорій, Василь, Іван, Богдан, Веніамін, Євген, Олексій, Опанас, Микола, Федір, Єлизавета.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

ООН: Всесвітній день дитини

1805 — Прем'єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена "Фіделіо".

1818 — Проголошено незалежність Венесуели від Іспанського королівства

1910 — Початок Мексиканської революції. Франсіско Мадеро оголошує План Сан-Луїс-Потосі, де проголошує себе президентом Мексики та закликає до озброєної боротьби проти диктатора Порфіріо Діаса.

1917 — своїм третім Універсалом Українська Центральна Рада проголосила УНР

1985 — випущена Microsoft Windows 1.0

1991 — встановлено консульські відносини між Україною і Туреччиною.

1998 — запуск першого модуля Міжнародної космічної станції, який мав назву "Зоря"

2003 — В Антарктиді знайшли лід віком 900 тисяч років.

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛИСТОПАДА

1858 — Сельма Лагерлеф, шведська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури.

1889 — Едвін Габбл, американський астроном, автор концепції розширення Всесвіту, у честь якого назвали орбітальний телескоп

1896 — Михайло Іванович Вериківський, композитор і педагог.

1924 — Бенуа Мандельброт, французький математик польського походження, засновник фрактальної геометрії.

1934 — Лев Абрамович Полугаєвський, шаховий гросмейстер і теоретик.

1947 — Джо Волш, один з найкращих гітаристів усіх часів, який побував у трьох успішних гуртах: James Gang, Barnstorm і Eagles

1963 — Михайло Петрович Дідик, оперний співак, народний артист України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка.

1983 — Михайло Хома, український співак, соліст гурту Дзідзьо.

1989 — Сергій Полунін, український артист балету

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ожеледь на Федота, то варто готуватись до тривалих морозів.

Якщо сніжить у цей день, то весна буде дуже теплою.

Якщо чути гучний крик галок, то варто очікувати на снігопад.

Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним, але холодним.

Якщо думати про погане у цей день, то можна притягнути до себе невдачі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна в'язати, зате можна прясти і ткати.

Не можна вживати нецензурну лайку та ображати людей.

Не можна дивитись у дзеркало до світанку.

Не можна піддаватись шкідливим звичкам.

Не можна вживати алкоголь та жирні страви.

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