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20 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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20 листопада - середа - фото 1
20 листопада - середа

Сьогодні, 20 листопада, відзначають Всесвітній день дитини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем, сьогодні вшановується пам'ять святого одного з мучеників Федота, який постраждав за віру в Христа. За народним календарем, колись селяни перед тим, як прясти, молились Федору, щоб він захистив та допоміг їм. Вважалось, що саме Федір є покровителем жіночого рукоділля.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 20 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Валерій, Афанасій, Кирило, Сергій, Олександр, Пало, Костянтин, Михайло, Федот, Максим, Іларіон, Георгій, Григорій, Василь, Іван, Богдан, Веніамін, Євген, Олексій, Опанас, Микола, Федір, Єлизавета.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • ООН: Всесвітній день дитини
  • 1805 — Прем'єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена "Фіделіо".
  • 1818 — Проголошено незалежність Венесуели від Іспанського королівства
  • 1910 — Початок Мексиканської революції. Франсіско Мадеро оголошує План Сан-Луїс-Потосі, де проголошує себе президентом Мексики та закликає до озброєної боротьби проти диктатора Порфіріо Діаса.
  • 1917 — своїм третім Універсалом Українська Центральна Рада проголосила УНР
  • 1985 — випущена Microsoft Windows 1.0
  • 1991 — встановлено консульські відносини між Україною і Туреччиною.
  • 1998 — запуск першого модуля Міжнародної космічної станції, який мав назву "Зоря"
  • 2003 — В Антарктиді знайшли лід віком 900 тисяч років.
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ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛИСТОПАДА

  • 1858 — Сельма Лагерлеф, шведська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури.
    1889 — Едвін Габбл, американський астроном, автор концепції розширення Всесвіту, у честь якого назвали орбітальний телескоп
    1896 — Михайло Іванович Вериківський, композитор і педагог.
    1924 — Бенуа Мандельброт, французький математик польського походження, засновник фрактальної геометрії.
    1934 — Лев Абрамович Полугаєвський, шаховий гросмейстер і теоретик.
    1947 — Джо Волш, один з найкращих гітаристів усіх часів, який побував у трьох успішних гуртах: James Gang, Barnstorm і Eagles
    1963 — Михайло Петрович Дідик, оперний співак, народний артист України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка.
    1983 — Михайло Хома, український співак, соліст гурту Дзідзьо.
    1989 — Сергій Полунін, український артист балету

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо ожеледь на Федота, то варто готуватись до тривалих морозів.
  • Якщо сніжить у цей день, то весна буде дуже теплою.
  • Якщо чути гучний крик галок, то варто очікувати на снігопад.
  • Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним, але холодним.
  • Якщо думати про погане у цей день, то можна притягнути до себе невдачі.
20 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 369129

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна в'язати, зате можна прясти і ткати.
    Не можна вживати нецензурну лайку та ображати людей.
    Не можна дивитись у дзеркало до світанку.
    Не можна піддаватись шкідливим звичкам.
    Не можна вживати алкоголь та жирні страви.

Читайте також: Вихідні у листопаді 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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