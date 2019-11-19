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20 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 20 листопада, відзначають Всесвітній день дитини. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 20 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем, сьогодні вшановується пам'ять святого одного з мучеників Федота, який постраждав за віру в Христа. За народним календарем, колись селяни перед тим, як прясти, молились Федору, щоб він захистив та допоміг їм. Вважалось, що саме Федір є покровителем жіночого рукоділля.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 20 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Валерій, Афанасій, Кирило, Сергій, Олександр, Пало, Костянтин, Михайло, Федот, Максим, Іларіон, Георгій, Григорій, Василь, Іван, Богдан, Веніамін, Євген, Олексій, Опанас, Микола, Федір, Єлизавета. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- ООН: Всесвітній день дитини
- 1805 — Прем'єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена "Фіделіо".
- 1818 — Проголошено незалежність Венесуели від Іспанського королівства
- 1910 — Початок Мексиканської революції. Франсіско Мадеро оголошує План Сан-Луїс-Потосі, де проголошує себе президентом Мексики та закликає до озброєної боротьби проти диктатора Порфіріо Діаса.
- 1917 — своїм третім Універсалом Українська Центральна Рада проголосила УНР
- 1985 — випущена Microsoft Windows 1.0
- 1991 — встановлено консульські відносини між Україною і Туреччиною.
- 1998 — запуск першого модуля Міжнародної космічної станції, який мав назву "Зоря"
- 2003 — В Антарктиді знайшли лід віком 900 тисяч років.
ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛИСТОПАДА
- 1858 — Сельма Лагерлеф, шведська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури.
1889 — Едвін Габбл, американський астроном, автор концепції розширення Всесвіту, у честь якого назвали орбітальний телескоп
1896 — Михайло Іванович Вериківський, композитор і педагог.
1924 — Бенуа Мандельброт, французький математик польського походження, засновник фрактальної геометрії.
1934 — Лев Абрамович Полугаєвський, шаховий гросмейстер і теоретик.
1947 — Джо Волш, один з найкращих гітаристів усіх часів, який побував у трьох успішних гуртах: James Gang, Barnstorm і Eagles
1963 — Михайло Петрович Дідик, оперний співак, народний артист України, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка.
1983 — Михайло Хома, український співак, соліст гурту Дзідзьо.
1989 — Сергій Полунін, український артист балету
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ожеледь на Федота, то варто готуватись до тривалих морозів.
- Якщо сніжить у цей день, то весна буде дуже теплою.
- Якщо чути гучний крик галок, то варто очікувати на снігопад.
- Якщо вранці сильний туман, то день буде сонячним, але холодним.
- Якщо думати про погане у цей день, то можна притягнути до себе невдачі.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна в'язати, зате можна прясти і ткати.
Не можна вживати нецензурну лайку та ображати людей.
Не можна дивитись у дзеркало до світанку.
Не можна піддаватись шкідливим звичкам.
Не можна вживати алкоголь та жирні страви.
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