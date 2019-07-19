20 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 20 липня, у світі відзначають Міжнародний день шахів та Міжнародний День Торта. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 20 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У народі 20 липня відзначають день Преподобного Фоми, Малеїна.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 20 липня, іменини відзначають власники таких імен: Герман, Євдокія, Хома​. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день шахів – це свято запровадили за рішенням ФІДЕ – Всесвітньої шахової федерації (World Chess Federation, FIDE), заснованої в цей день у 1924 році.

Міжнародний День Торта – цей день присвячений дружбі і миру між людьми, країнами, народами. Він проходить під девізом "I CAKE YOU", що означає – "Я прийду до тебе з тортом", що, загалом, логічно – як, якщо не тортом з чаєм, відсвяткувати мир і дружбу?

1917 — Зареєстрована торгова марка «BMW».

1917 — Представники південно-слов'янських народів підписали Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців.

1924 — Засновано Міжнародну шахову федерацію. Тепер цей день відзначається як Міжнародний день шахів.

1944 — Заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот.

1969 — Американський космічний корабель "Аполлон-11" здійснив першу в історії посадку на Місяць.

1976 — Посадочний відсік американського космічного корабля "Вікінг-1" здійснив м'яку посадку на поверхню Марса.

1993 — Рада Безпеки ООН визначила, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя, як російського міста, не має юридичної сили

Місія Аполлон-11

ХТО НАРОДИВСЯ 20 ЛИПНЯ

1890 — Моранді Джорджо, італійський живописець і графік.

1895 — Ласло Могой-Надь, угорський художник, теоретик фото- і кіномистецтва, фігура світового авангарду.

1911 — Василь Кучер, український письменник.

1913 — Ольга Мак, українська письменниця.

1919 — Едмунд Гілларі, перший підкорювач Евересту.

1921 — Володимир Мельник, український письменник.

1928 — Павел Когоут, чеський письменник.

1933 — Кормак Маккарті, американський письменник, прозаїк і драматург, сучасний класик, лауреат Пулітцерівської премії.

1934 — Уве Йонсон , німецький письменник.

1937 — Петро Гоць, український бібліотекар-бібліограф, поет.

1938 — Наталі Вуд (Наталія Захаренко), американська кіноакторка українського походження, відома за фільмами "Вестсайдська історія" та "Великі перегони".

1941 — Володимир Ляхов, радянський, український космонавт. Здійснив три польоти в космос.

1944 — Анатолій Ненцінський, український поет, журналіст.

1947 — Карлос Сантана, мексиканський гітарист, перкусист, композитор.

1951 — Грег Бір, американський письменник-фантаст.

1951 — Володимир Сапон, український письменник, журналіст, краєзнавець.

1952 — Ганна Приходько, українська поетеса, музикант, педагог.

1957 — Ігор Геращенко, український поет, актор.

1960 — Первослав Вуйчич, канадський письменник сербського походження.

1968 — Юлія Мостова, українська журналістка.

1975 — Олена Ноздрань, українська бадмінтоністка.

1988 — Джуліанн Гаф, професійна американська танцівниця бальних танців і співачка в стилі кантрі.

Ганна Прихолько – українська поетеса

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо місяць в небі швидко переміщається, ховається за хмари – то буде багатий урожай.

Багато зірок на небі – до ясної погоди.

Якщо молодий місяць яскраво світить, то восени буде переважно суха і тепла погода.

Якщо хмарно і зірок практично не видно, то очікується негода.

Якщо місяць великий і яскравий, то погода буде сонячною. Маленький і блідий місяць – до затяжних дощів.

Побачити веселку вранці – до дощу, ввечері – до сонячної погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не беріться сьогодні за будь-які питання, які стосуються грошей.

Цього дня забороняється працювати в полі.

Цей день не можна проводити наодинці.

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